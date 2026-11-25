"En la ciudad se ha disparado el hurto desde que deje de gobernar. La causa de esta violencia es el…

El expresidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, tuvieron un cruce a través de redes sociales por la situación de seguridad del país. El exmandatario se refirió a la toma de rehenes en un almacén Éxito en Cartagena y señaló al gobierno de Abelardo de la Espriella por el aumento en la criminalidad. A su vez, el jefe de la cartera encargada de la política lanzó críticas contra la gestión del Ejecutivo anterior.

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"En la ciudad se ha disparado el hurto desde que deje de gobernar. La causa de esta violencia es el empobrecimiento de la población por la muerte del turismo. Acabar el turismo por medio de la violencia del Estado como golpear cadáveres y hacer de la muerte la prioridad del discurso presidencial ha [acabado] con una dinámica fuente de riqueza que llegó a atraer siete millones de turistas extranjeros", dijo el exmandatario desde sus redes sociales.

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Hay un secuestro masivo en Cartagena. En la ciudad se ha disparado el hurto desde que deje de gobernar.



La causa de esta violencia es el empobrecimiento de la población por la muerte del turismo.



Acabar el turismo por medio de la viole vía del estado como golpear cadáveres y… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 24, 2026

El jefe del Pacto Histórico aseguró en esa misma publicación que "el estado creciente de pobreza aumenta delitos como el hurto, la violencia intrafamiliar, la extorsión y el secuestro". El expresidente ha sido crítico de la gestión del actual gobierno y ha instado a su grupo político a hacer una consigna con la que se pida la renuncia de De la Espriella.

"Expresidente Petro, resulta ajeno a la realidad afirmar hoy que usted ‘gobernó’ en lo absoluto. Lo que vivió Colombia durante los anteriores cuatro años de su mandato fue un total desgobierno que sumió al país en el retroceso social y económico y en un estado de corrupción sistemática aún por determinar en sus reales dimensiones", respondió Ordóñez.

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El ministro agregó que la política de "paz total" fue una "desafortunada estrategia" que llevó al debilitamiento de la Fuerza Pública y la entrega del control territorial a las estructuras criminales: "Sirvió de plataforma para que la delincuencia, en todas sus expresiones —el secuestro, la extorsión, el narcotráfico y el hurto—, creciera sin control por todo el país". Además, apuntó que "otorgó premios al crimen y los exaltó en tarimas".

"Lo del aumento de la violencia intrafamiliar resulta francamente cínico, el país sabe que la paz familiar no hizo otra cosa que denigrarse durante su gobierno", finalizó el jefe de la cartera encargada de la política.

Expresidente Petro, resulta ajeno a la realidad, afirmar hoy que usted "gobernó" en lo absoluto. Lo que vivió Colombia durante los anteriores cuatro años de su mandato fue un total desgobierno que sumió al país en el retroceso social y económico y en un estado de corrupción… https://t.co/gdRFPQSO7S — MinInterior Colombia (@MinInterior) November 25, 2026

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Incluso, desde el Congreso, Ordóñez volvió a referirse a la polémica en torno a Petro por el presunto direccionamiento de contratos a cambio de favores sexuales, algo que el exmandatario ha negado en todo momento. El ministro calificó a esos señalamientos como la "burdelización del Estado" y añadió que "son episodios dolorosos y tristes para [la] institucionalidad".

Esto se dio ad portas de un debate de control político citado por el senador de Salvación Nacional Enrique Gómez, en el que se esperaba que el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), presentara nuevas pruebas de este tipo de movimientos en la contratación estatal. Sin embargo, la citación fue aplazada para el próximo martes: "Ya está la Fiscalía investigando todos estos procesos porque todas esas personas tienen que caer, no solamente Petro: todos los servidores públicos que estuvieron en este proceso, lamentablemente".

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