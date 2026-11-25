"En este sentido, Colombia no dará continuidad a las actuaciones dirigidas a concretar dicha vinculación, ni se…

La Cancillería de Omar Bula informó que "no adelantará acciones encaminadas para el ingreso y adhesión de Colombia al Grupo de los BRICS y al Nuevo Banco de Desarrollo (conocido como Banco de Desarrollo de los BRICS)". La decisión muestra otro giro en la política exterior, pues ese paso trató de concretarse en el gobierno anterior y llega en un momento en el que el Ejecutivo está enfocado en reafianzar su relación con Estados Unidos.

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Gobierno De la Espriella no continuará con gestiones para ingresar a los BRICS: Cancillería

"En este sentido, Colombia no dará continuidad a las actuaciones dirigidas a concretar dicha vinculación, ni se adelantarán nuevas gestiones relacionadas con dicho órgano multilateral", se lee en la comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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#Atención | Gobierno nacional no adelantará el ingreso de Colombia al Grupo de los BRICS ni la adhesión al Nuevo Banco de Desarrollo. 👇🏻 pic.twitter.com/cZ2of2Pkg1 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) November 25, 2026

La Cancillería dejó claro que está comprometida con "el multilateralismo y su disposición a fortalecer el diálogo y la cooperación" y su trabajo se adelantará "con otros organismos multilaterales y con sus demás socios internacionales para movilizar recursos y asistencia técnica que contribuya a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2026–2030 Colombia Patria Milagro".

No se trata de una decisión menor. El ingreso de Colombia a esa organización multilateral fundada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica fue planteado inicialmente por el expresidente Gustavo Petro. Ese interés volvió a incentivarse con la crisis diplomática que hubo con Estados Unidos y, desde sus inicios, ese foro se ha establecido como un espacio para ampliar la cooperación económica y el comercio entre sus miembros, así como reducir el uso del dólar estadounidense.

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Incluso, al Congreso colombiano alcanzó a llegar una propuesta para finales de 2025 en la que el gobierno del entonces presidente Petro solicitaba la aprobación para adherirse al Nuevo Banco de Desarrollo. Sin embargo, nunca tuvo buen recibimiento y no se lograron respaldos en el Legislativo.

¿Otra movida en la relación con China?

La decisión llega en un momento de tensión con el gobierno de Xi Jinping. El centro de esa controversia fue el viaje de nueve congresistas de varios partidos a Taiwán y desde la embajada china manifestaron su inconformidad con el reconocimiento de ese territorio como soberano. Todo eso llevó a que este mismo miércoles, el canciller Omar Bula se reuniera con el embajador Zhu Jingyang para reafirmar su compromiso con el principio de "Una Sola China".

"Esta mañana, tuve un desayuno de trabajo con el canciller Omar Bula. El canciller ha reiterado, en representación del presidente Abelardo de la Espriella y del gobierno colombiano, la coherente adhesión del Estado colombiano al principio de ‘Una Sola China’, y de allí la disposición de seguir reforzando la relación y la cooperación entre Colombia y China", señaló el funcionario.

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Esta mañana, tuve un desayuno de trabajo con el Canciller Omar Bula @CancilleriaCol. El canciller ha reiterado, en representación del presidente Abelardo de la Espriella y del gobierno colombiano, la coherente adhesión del Estado colombiano al principio de Una Sola China, y de… pic.twitter.com/h82Q4DZXlm — Zhu Jingyang (@zhu_jingyang) November 25, 2026

El mandatario ha sido claro en que su ascenso al poder ocurriría de la mano con un giro completo en materia de política exterior. Por esa vía es que, como lo dijo desde campaña, reafianzaría su relación con Estados Unidos y reconstruiría los lazos con Israel. En todo caso, China es su segundo socio comercial y si bien ha reafirmado su compromiso con la cooperación en ese sentido, también sabe que la Casa Blanca no ve con buenos ojos la "influencia china" sobre Latinoamérica.

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