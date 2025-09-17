Samper pide a la Fiscalía investigar uso de inteligencia artificial para suplantarlo

Expresidente de Colombia, en entrevista. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El expresidente Ernesto Samper publicó este miércoles un comunicado en el que rechazó la circulación en redes sociales de un video generado con inteligencia artificial en el que se suplanta su imagen y voz. Según explicó el exmandatario, la grabación simula una entrevista con Noticias Caracol en la que aparece promoviendo una supuesta inversión de las pensiones en una “bolsa” que aparece respaldada por el Gobierno y el Ministerio de Hacienda.

Samper aseguró que las cinta es completamente falsa y que en ningún momento ha realizado declaraciones relacionadas con inversiones de esa naturaleza. Asimismo, rechazó de manera contundente lo que definió como el uso indebido de su nombre e imagen para difundir esa publicidad fraudulenta. En este punto, hizo un llamado a la ciudadanía para no dejarse engañar y verificar y contrastar todos los contenidos que se comparten en las redes sociales.

DENUNCIA PÚBLICA – VIDEO FALSO



Está circulando un video creado con inteligencia artificial en el que se utiliza mi imagen y mi voz, simulando una aparición en @NoticiasCaracol para invitar a invertir las pensiones en una supuesta “bolsa” respaldada por el Gobierno y el… pic.twitter.com/qT3e0Jpt0e — Ernesto Samper Pizano (@ernestosamperp) September 17, 2025

Así las cosas, Ernesto Samper anunció que le pedirá a la Fiscalía General de la Nación una investigación rápida para determinar quiénes fueron los responsables de realizar este video con inteligencia artificial. El expresidente señaló que esta denuncia ante las autoridades competentes está motivada por la intención de que la ciudadanía no siga cayendo en este tipo de estafas que se han vuelto comunes a medida que avanzan los desarrollos tecnológicos.

“Reitero la advertencia de la opinión pública, sobre este tipo de engaños, y la necesidad de fortalecer la prevención frente a estas prácticas fraudulentas“, dijo Ernesto Samper al concluir el comunicado. Desde el entorno del expresidente aseguraron que ya hay una noticia criminal en etapa de investigación por el delito de supuesta violación de datos personales y que la Fiscalía tiene todo el material probatorio para iniciar la investigación.

