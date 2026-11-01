Esta es la ruta de Salvación Nacional y Defensores para entrar de lleno en elecciones 2027

Los partidos Salvación Nacional y Defensores de la Patria ya tienen definida cuál será su ruta conjunta para entrar de lleno a las elecciones territoriales de 2027 y consolidar un único partido de derecha pura en Colombia. La colectividad que lidera el senador Enrique Gómez y el partido que surgió de la elección de Abelardo de la Espriella como presidente darán un paso más en su intención por unir fuerzas y ganar terreno en un sector político que hoy es, en su mayoría, del Centro Democrático.

En efecto, esas dos colectividades ya pidieron formalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) que avance en un proceso de fusión para llegar como una única fuerza política a los comicios que se desarrollarán exactamente en un año. Esa solicitud llegó a los despachos del órgano electoral hace dos semanas y recayó en el despacho del magistrado José Antonio Parra, quien precisamente ocupa una silla en esa entidad con tras obtener aval de Salvación Nacional.

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Según el documento que reveló en su integridad Revista Semana, Salvación Nacional pide fusionarse y absorber a Defensores de la Patria. Esta colectividad fue la última en tener un reconocimiento como partido político por parte del CNE el pasado 3 de agosto y tuvo como sustento el resultado de las elecciones de segunda vuelta en el que De la Espriella obtuvo 12,9 millones de votos, teniendo detrás el respaldo de ese movimiento político, así como del propio Salvación de Enrique Gómez. Además, a mediados de octubre el Consejo de Estado blindó la decisión el tribunal electoral al negar la suspensión provisional de esa personería jurídica.

Sin embargo, con varios procesos jurídicos en marcha que buscan tumbar a Defensores, el partido del senador Gómez tomaría la delantera y sería quien reciba a la colectividad que fundaron, entre otros, el jefe de Estado, su vicepresidente José Manuel Restrepo y sus principales asesores, Carlos Suárez y Joaquín Gutiérrez. Inclusive, la medida ya habría sido aprobada por las cabezas de los dos partidos, razón por la que ya se elevó la solicitud ante el CNE. Y en ese contexto, el partido de Enrique Gómez convocó a su tercera asamblea general, que tendrá lugar el próximo 6 de noviembre. Se estima que allí se aborde la posibilidad de establecer esa fusión.

🇨🇴 ¡Es momento de encontrarnos, unirnos y seguir construyendo juntos el futuro de nuestro movimiento!



Convocamos a nuestros militantes a participar en nuestra III Asamblea General Ordinaria – Convención Nacional, un espacio fundamental para fortalecer nuestra colectividad,… pic.twitter.com/DPAQMIRM10 — Salvación Nacional (@MovSalvacionNal) October 29, 2026

Del proceso, habría quedado fuera, de momento, el movimiento Creemos de Federico Gutiérrez. En su momento El Espectador estableció una serie de diálogos entre las tres partes para sumarse en un único partido. No obstante, fuentes de ese movimiento dijeron en su momento a este diario que esperaban varios procesos en el CNE que podrían decantar en no fusionarse, pero sí establecer numerosas coaliciones para ganar terreno en las regionales del 2027. Apuntan, principalmente, al departamento de Antioquia.

De obtener un visto bueno en el CNE, Salvación no solo recibiría a Defensores, sino que, además, cambiaría sus simbolismos para adoptar los representativos que impulsaron a De la Espriella a la Presidencia. Sin embargo, en los acuerdos establecidos para esta fusión se determinó un respeto irrestricto al legado de Álvaro Gómez Hurtado. Y es que este partido fue el que el asesinado líder político quiso impulsar en los años 90′, pero que desapareció tras su asesinato. En todo caso, el mandatario nacional ha expresado una profunda admiración por su obra y varios eventos y apariciones en redes ha dejado ver esculturas del rosto del entonces líder conservador, así como el libro "Soy Libre" que este escribió en 1988 tras su secuestro por parte del M-19.

Las rutas de la derecha

Los movimientos de Salvación Nacional y Defensores de la Patria alterarían el pulso electoral en este espectro para los comicios territoriales del 2027. Y es que ese sector político ha sostenido una serie de choques con el Centro Democrático de Álvaro Uribe para capitalizar lo obtenido en las presidenciales y trasladarlo a las regionales. Tras la llegada a la Presidencia de De la Espriella, seguidores e incluso el senador Gómez entraron en una confrontación con el bloque uribista que erosionó la relación en el oficialismo.

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No obstante, con el lema de "abejitas laboriosas", Uribe ha buscado zanjar las diferencias y eso quedó ratificado con una llamada entre el expresidente y el hoy mandatario nacional. No obstante, en las regiones el pulso se mantiene. El foco por Antioquia no se ha perdido desde Defensores y su cercanía con Gutiérrez podría ser determinante para hacer frente al Centro Democrático que hoy agrupa el grueso del poder en ese departamento.

Pero además de Defensores, Salvación y el uribismo, una tercera arista se presentó en las últimas semanas. Renunciando a su militancia en el Centro Democrático, la exsenadora María Fernanda Cabal fundó el Partido Republicano. Esa colectividad es producto de la transformación de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, partido que se fundó tras la candidatura presidencial de Rodolfo Hernández. Ahora tomará las banderas de lo que cabal denominó como "la verdadera derecha" y también entrará en ese pulso político que ya arrancó.

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