Se divide oficialismo por proyecto de rescate fiscal: ¿cómo está el ambiente en el Congreso?

Y es que el mensaje de un grueso del Congreso ha sido un reproche a un incremento de los impuestos a los colombianos, aunque con el…

Las grietas en el oficialismo se ha hecho visibles luego de la presentación el proyecto de rescate fiscal con el que el gobierno de Abelardo de la Espriella proyecta recuperar las finanzas del país. La iniciativa espera un recaudo aproximado de COP 44 billones y llegó con una promesa del recorte estatal, pero a la vez, realizando un aumento en varios rubros y que ya generan rechazo en las diversas bancadas.

Y es que el mensaje de un grueso del Congreso ha sido un reproche a un incremento de los impuestos a los colombianos, aunque con el entendimiento de tener que tocar a entidades para estabilizar las finanzas del Estado. Así lo dejaron claro, principalmente, desde el Centro Democrático, partido que casi por unanimidad anunció que no permitiría la llegada de una nueva carga tributaria y que se reflejó en las declaraciones el presidente el Senado, Honorio Henríquez.

Publicidad

Le sugerimos: De la Espriella oficializa llegada Ordóñez como ministro del Interior: estos serán sus retos

"Los colombianos no aguantan un impuesto más y menos en la Región Caribe", dijo Henríquez en unas declaraciones que fueron el punto de partida para la ola de señalamientos de ese mismo bloque. La senadora María Clara Posada indicó que aunque al gobierno De la Espriella le tocó recibir "una situación desafiante (…) hay cosas que nos preocupan enormemente y van en contravía de lo que este partido ha representado. Dijimos que nos íbamos a oponer a cualquier impuesto que endureciera la carga tributaria de las familias de la clase media".

En el mismo partido el senador Juan Caicedo dijo: "¡A Colombia NO le cabe un impuesto más!". "El cinturón se lo tiene que apretar el Estado y no los colombianos", dijo el congresista. Esa misma tesis la respaldaron otros como Hernán Cadavid o Zandra Bernal, ambos de la bancada uribista y que han advertido, esto podría erosionar las relaciones entre el oficialismo y el Ejecutivo.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, aseguró que la ley de ajuste fiscal es necesaria, pero no debe tocar el bolsillo de los colombianos. "Los colombianos no aguantan un impuesto más y menos en la Región Caribe", dijo.



Además, el congresista del Centro Democrático… pic.twitter.com/tBFdSn2fzc — El Espectador (@elespectador) October 29, 2026

Pero esos reparos no solo han llegado por parte de este sector. En Salvación Nacional, el partido más cercano al presidente De la Espriella, la senadora Sara Castellanos advirtió que "¡Que el Estado se ajuste el cinturón, no la gente!". Según la congresista, "no apoyaremos: IVA a frutas, verduras y granos, más cargas tributarias a la clase media ni IVA a los insumos del campo", aunque sí resaltó que este proyecto propone "menos nómina y contratistas, cero propaganda oficial, una regla fiscal más estricta y devolución del IVA a los hogares pobres".

En ese mismo partido su director y también senador, Enrique Gómez, dijo que esta situación fue provocada por el expresidente Gustavo Petro y la ahora bancada de oposición del Pacto Histórico. "Ahora salen a mentir y engañar. Se extiende el IVA, pero viene con el fenómeno de la devolución y es una fenómeno histórico de la reforma de ajuste fiscal", dijo Gómez. El senador, de su parte, respalda la totalidad del texto que ya tendrá que iniciar su discusión en el Legislativo.

Más contenidos: Giro en políticas de paz de De la Espriella se ratifica ante Consejo de Seguridad de la ONU

En cuanto a Cambio Radical se refiere, el representante Julio César Triana advirtió que habrá una revisión "al IVA del 19 % sobre alimentos básicos, los mayores aportes a salud, los costos de contratación formal y las medidas que afectan al sector cafetero". El legislador agregó que "respaldamos las medidas de austeridad, reducción de la burocracia y recorte de contratos de prestación de servicios. ¡El ajuste debe comenzar por el propio Estado!" y por ello "presentaremos proposiciones para evitar que la recuperación fiscal termine castigando a los trabajadores, pequeños comerciantes y campesinos".

Y sobre la bancada conservadora, su presidente, Efraín Cepeda, dijo que habrá un estudio detallado de esta normativa para que no haya una afectación a las finanzas de los colombianos. "Queremos examinar con atención algunos gravámenes como el IVA para entregar las sugerencias del gobierno Nacional", dijo Cepeda, quien fue presidente del Senado y lideró varios procesos para oponerse a las reformas trbutarias de la anterior administración.

Este panorama deja un escenario de dualidad para el oficialismo que ahora tendrá que coordinar esfuerzos con el nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, para el trámite de este y otros proyectos. De momento, los votos, al menos en Senado, serían contrarios para el Gobierno aunque es claro que en medio de su discusión ese articulado tendrá modificaciones.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.