Se abre debate por los alcances del estatuto antiterrorista: así habla el país político

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Para este jueves, ante el Consejo de Política Criminal, está previsto que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella presente el articulado de lo que será el estatuto antiterrorista que se llevará luego al Congreso. Su contenido fue revelado por El Espectador a comienzos de esta semana y desde ese momento generó reacciones desde diversos frentes.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó los puntos determinantes que anticipó este diario y complementó con un dato clave. Dijo que son más de 130 artículos y reiteró que la inclusión de grupos criminales a los listados de organizaciones terroristas tendrá una instancia superior.
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“Vamos a atacar particularmente las finanzas de esas estructuras”, precisó Lara. También aseguró que los grupos terroristas serán identificados por el Consejo Nacional de Seguridad y que, como dijo este medio, se implementará un sistema penitenciario más fuerte contra los cabecillas.
Todo esto irá a la par con la ley de sometimiento que igualmente está lista y que, entre otras cosas, incluirá un apartado para que los integrantes de bandas terroristas que se entreguen a la justicia tendrán un tratamiento diferencial al de los demás criminales de esos grupos. Habrá, además, una figura denominada Alto Comisionado contra el Terrorismo.
Es de su interés: Ministro Lara aseguró que estatuto antiterrorista tendrá más de 130 artículos: esto se sabe
En ese contexto fue que se pronunció el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico. El legislador, uno de los líderes de la oposición de izquierda, afirmó que “la inclusión en la lista de personas, y no solamente de organizaciones, abre la posibilidad a todo tipo de violaciones de derechos individuales y libertades públicas: afectaciones irreparables al buen nombre, sanciones económicas y graves daños patrimoniales sin tener antecedentes, condenas o sanciones de carácter penal”.
Pero esta postura fue rechazada por el oficialismo. En efecto, el senador del Centro Democrático, Hernán Cadavid, precisó que la aplicación del derecho internacional humanitario a estas organizaciones además ligadas al narcotráfico es —desde su óptica— una necesidad para contrarrestar su accionar ilegal.
“En el gobierno donde persiguieron a la oposición y nos mataron a un candidato presidencial (Miguel Uribe Turbay) fue durante el de ustedes que decía defender los derechos humanos. El tiempo de complacencia con delincuentes, se acabó. El estatuto antiterrorista va”, enfatizó Cadavid.
El documento completo con el contenido que reveló El Espectador del estatuto antiterrorista y la ley de sometimiento llegarán la próxima semana al Congreso.
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 4 minutosLos fascistas criminales en el poder con deseos de torturar, tumbar ojos, desaparecer civiles y hacer terrorismo estatal. Tenemos que salir en paz a movilizarnos como invita el progresismo. No podemos permitir que se repitan la violencia contra civiles como en el laureanismo, el turbayismo, el uribismo y el duquismo. A la juventud, al campesino, al indígena, al estudiante se le respeta. Las fuerzas de seguridad se deben unir al pueblo como en Francia. Fuera sionistas y gringos asesinos
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William(41808)•Hace 9 minutosEstatutos antiterroristas son necesarios y urgentes en todo el mundo. Solo que en Colombia bajo el mandato del “destripador de izquierdistas y gatos” y en el marco bélico de “Viva Cristo Rey” y “matar liberales no es pecado”, dicho estatuto no solo será peor al Estado de sitio de Turbay (que ocasionó el asesinato hasta de su hija por el ejército y de su nieto por disidentes de las Farc), sino peor a la criminal inquisición; máxime que aquí aún seguimos en el feudalismo confesionario católico.
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Eduardo(34409)•Hace 10 minutosSituaciones como el mentado estatuto antiterrorista, es una señal, que Colombia no progresa legislativamente. El código penal colombiano, es punitivo hasta casi la cadena perpetúa. Al gobernante de turno, no le alcanza el código penal, entonces tiene que regresar al pasado, al mal llamado estatuto de seguridad, que solo trajo a Colombia persecución, tortura, encarcelamiento de inocentes, muerte, destrucción. En ese entonces, Colombia no garantizaba ni la seguridad de las armas del Cantón norte.