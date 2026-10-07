Se abre debate por los alcances del estatuto antiterrorista: así habla el país político

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó los puntos determinantes que anticipó este diario y complementó con un dato clave. Dijo que son más de 130 artículos y reiteró que la…

Para este jueves, ante el Consejo de Política Criminal, está previsto que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella presente el articulado de lo que será el estatuto antiterrorista que se llevará luego al Congreso. Su contenido fue revelado por El Espectador a comienzos de esta semana y desde ese momento generó reacciones desde diversos frentes.

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó los puntos determinantes que anticipó este diario y complementó con un dato clave. Dijo que son más de 130 artículos y reiteró que la inclusión de grupos criminales a los listados de organizaciones terroristas tendrá una instancia superior.

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En contexto: Estos son los detalles del estatuto antiterrorista que presentará el Gobierno al Congreso

“Vamos a atacar particularmente las finanzas de esas estructuras”, precisó Lara. También aseguró que los grupos terroristas serán identificados por el Consejo Nacional de Seguridad y que, como dijo este medio, se implementará un sistema penitenciario más fuerte contra los cabecillas.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, señaló que el estatuto antiterrorista, con el que busca crear una lista de organizaciones terroristas, tendrá más de 130 artículos y será presentado el próximo jueves ante el Consejo de Política Criminal.



Conozca los detalles 👉… pic.twitter.com/yAPh8eaBy7 — El Espectador (@elespectador) October 6, 2026

Todo esto irá a la par con la ley de sometimiento que igualmente está lista y que, entre otras cosas, incluirá un apartado para que los integrantes de bandas terroristas que se entreguen a la justicia tendrán un tratamiento diferencial al de los demás criminales de esos grupos. Habrá, además, una figura denominada Alto Comisionado contra el Terrorismo.

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En ese contexto fue que se pronunció el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico. El legislador, uno de los líderes de la oposición de izquierda, afirmó que “la inclusión en la lista de personas, y no solamente de organizaciones, abre la posibilidad a todo tipo de violaciones de derechos individuales y libertades públicas: afectaciones irreparables al buen nombre, sanciones económicas y graves daños patrimoniales sin tener antecedentes, condenas o sanciones de carácter penal”.

Pero esta postura fue rechazada por el oficialismo. En efecto, el senador del Centro Democrático, Hernán Cadavid, precisó que la aplicación del derecho internacional humanitario a estas organizaciones además ligadas al narcotráfico es —desde su óptica— una necesidad para contrarrestar su accionar ilegal.

Senador Cepeda



En el Gobierno donde persiguieron a la oposición y nos mataron a un candidato Presidencial fue durante el de ustedes que decía defender DDHH



El tiempo de complacencia con delincuentes, se acabó. El estatuto antiterrorista va https://t.co/39dSePBBHe — Hernán Cadavid (@hernancadavidma) October 7, 2026

“En el gobierno donde persiguieron a la oposición y nos mataron a un candidato presidencial (Miguel Uribe Turbay) fue durante el de ustedes que decía defender los derechos humanos. El tiempo de complacencia con delincuentes, se acabó. El estatuto antiterrorista va”, enfatizó Cadavid.

El documento completo con el contenido que reveló El Espectador del estatuto antiterrorista y la ley de sometimiento llegarán la próxima semana al Congreso.

¿ESTATUTO ANTITERRORISTA O RÉGIMEN DICTATORIAL?



El borrador que anuncia el gobierno bajo el título de “Estatuto Antiterrorista” es un compendio de decisiones y preceptos que sustituyen el Estado de derecho en Colombia y entronizan un régimen abiertamente dictatorial.



Este… — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) October 7, 2026

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