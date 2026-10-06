Ministro Lara aseguró que estatuto antiterrorista tendrá más de 130 artículos: esto se sabe

El jefe de cartera señaló que las estructuras que sean incluidas no serán definidas desde su ministerio, debido a que habrá "un procedimiento para incluirlas o excluirlas. Podrán ser excluidas si se someten a la Ley de sometimiento que construye el ministro Cancino…

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, señaló que el estatuto antiterrorista, con el que busca crear una lista de organizaciones que consideren desde el Ejecutivo como terroristas, tendrá más de 130 artículos y será presentado el próximo jueves ante el Consejo de Política Criminal.

El jefe de cartera señaló que las estructuras que sean incluidas no serán definidas desde su ministerio, debido a que habrá "un procedimiento para incluirlas o excluirlas. Podrán ser excluidas si se someten a la Ley de sometimiento que construye el ministro Cancino con nosotros. Una organización que cometa actos terroristas como tirarle granadas o drones es una organización terrorista que debe ser tratada como tal; ya lo definirá el Consejo de Seguridad", aseveró.

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Como contó El Espectador, el gobierno de Abelardo de la Espriella ya tiene listo el estatuto antiterrorista que presentará al Congreso en los próximos días. El proyecto está a cargo del Ministerio del Interior de Rodrigo Lara y se radicará a la par de la ley de sometimiento que alista el ministro de Justicia, Iván Cancino. Ambos tienen un norte claro de no dar gabelas a los grupos criminales, que entrarán a la categorización de grupo terrorista bajo los parámetros de esos mismos articulados.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, señaló que el estatuto antiterrorista, con el que busca crear una lista de organizaciones terroristas, tendrá más de 130 artículos y será presentado el próximo jueves ante el Consejo de Política Criminal.



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El jueves, el ministro Lara tendrá una cita con el Consejo Superior de Política Criminal para mostrarle el proyecto al organismo colegiado asesor del Gobierno nacional en la implementación de la política criminal del Estado. Este organismo debe presentar conceptos, no vinculantes, sobre todos los proyectos de ley y actos legislativos en materia penal que cursan en el Congreso de la República.

El Espectador conoció, por fuentes de alto nivel, los pormenores del estatuto antiterrorista que está listo en el despacho del ministro Lara y que, incluso, ya superó la fase de revisión por parte del secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto. La intención principal de ese articulado es la de definir bajo qué parámetros se dará el combate contra las estructuras criminales y por eso es que uno de los puntos es la creación de una lista para los grupos armados ilegales: todos entrarían bajo la categoría de "terroristas".

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La óptica de la administración actual es que, al ser calificadas como organizaciones terroristas, se convertirían en objetivos lícitos de ataque en medio de las hostilidades y le abriría la puerta más fácilmente a los bombardeos; esto ayudaría al Ejecutivo a endurecer su combate frontal contra los grupos criminales.

En ese mismo documento se establece que cualquier tipo de determinación que tome el presidente bajo este articulado sería únicamente revisada por el Consejo de Estado. Previamente, el ministro de Justicia ya había emitido un decreto con el que definía qué actuaciones u omisiones del mandatario en ejercicio de sus funciones debían llegar por reparto, en primera instancia, a ese mismo alto tribunal.

Otro de los puntos será que a los integrantes de estos grupos se les incluiría un agravante para la pena. Es decir, más allá de los crímenes de los que sean declarados culpables, se les sumará otra medida extra por haber sido parte de una estructura criminal.

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