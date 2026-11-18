Los primeros de la presidencia de Abelardo de la Espriella han tenido varias salidas en sus carteras, direcciones de entidades y departamentos administrativos. Normalmente, si la decisión se toma desde el Ejecutivo, son anunciadas por mandatario a través de sus redes sociales. Entre las razones que han llevado a la salida de funcionarios de este gobierno hay errores en trámites, cambios en manuales de funcionamiento, razones personales, decisiones judiciales y polémicas por sus honorarios o calidad académica.

La más reciente salida es provisional, y se trata de Julia Cristina Daza Noguera en la dirección de la Biblioteca Nacional. Según el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la experiencia acreditada por Daza no corresponde a las funciones del cargo. Tampoco, afirma el tribunal, cumple con los 72 meses de experiencia profesional relacionada exigidos. A esa decisión reaccionó la ministra de Cultura, Paola Holguín, quien afirmó que conoció esta decisión a través de los medios de comunicación y que cuando tengan una notificación formal, procederán a "nombrar Director encargado, apelar la medida y responder la demanda".

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Nos enteramos a través de medios de comunicación, sobre el Auto por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera, acerca de la medida cautelar y admisión de nulidad electoral de la directora de la Biblioteca Nacional, doctora Julia Daza.



En consecuencia,… — Paola Holguín 🇨🇴 (@PaolaHolguin) November 18, 2026

Por otro lado, Jaime Uribe Tamayo renunció este viernes 13 de noviembre a la gerencia del Fondo Milagro. Lo hizo después de que se publicaran los salarios asignados a los funcionarios de esta instancia, creada para dirigir la reconstrucción desde el Ejecutivo. Los salarios, que para varios roles sobrepasaba los COP 30 millones, resultaron en un regaño público presidencial en el que se anunciaron “medidas correctivas”. "Los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro no se compadecen con mi directiva de austeridad", señaló el presidente, que además afirmó que no autoriza los honorarios que estarían cobrando los funcionarios.

Acabo de aceptar la renuncia del director del Fondo Milagro, tal cual la solicité, porque era lo correcto. Y en este gobierno hacemos lo correcto, así haya que tomar decisiones difíciles.



Cuando se cometen errores, no los ocultamos: los reconocemos y los corregimos de inmediato.… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 13, 2026

Dos días después de la salida de Uribe Tamayo, el jefe de Estado anunció la salida de Jaime Vives de la dirección de Coljuegos. Es un empresario de Santa Marta y familiar de Joaquín Gutiérrez, presidente de Ecopetrol y parte del círculo cercano de De la Espriella. Su salida fue una orden presidencial, en medio de una polémica por la forma en la que Vives obtuvo de forma "exprés" un título que necesitaba para cumplir el manual de funciones del cargo en Coljuegos. "Vives tiene que irse de la dirección de Coljuegos (…) No basta con que lo que se haga sea legal; también debe ser ético", afirmó el jefe de Estado en su cuenta de X.

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En la línea de salidas del Ejecutivo por orden presidencial está la insubsistencia de Elizabeth Blandón, directora del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes). Como contó El Espectador, la exdirectora fue notificada de la decisión en la tarde del lunes 9 de noviembre y trabajó hasta ese día en la entidad. Blandón venía del gobierno Petro, pues se posesionó en agosto de 2023. A su cargo llegó en encargo Maribel Castro Flórez, que se desempeña además como directora de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media.

Conoce a los nuevos integrantes del gabinete del ministro del Interior, Alejandro Ordoñez, y las funciones que desempeñan para fortalecer la gestión institucional y avanzar en la construcción de la #PatriaMilagro.



Conócelos en el siguiente video. pic.twitter.com/GxiGOAS5oW — MinInterior Colombia (@MinInterior) November 17, 2026

En el ministerio de Interior se dieron una seguidilla de salidas tras el cambio en la dirección de la cartera que inició con Rodrigo Lara, y que ahora maneja el exprocurador Alejandro Ordóñez. El exministro Lara salió tras la polémica por el error de trámite en el Capitolio que obligó a la administración De la Espriella a decretar el Presupuesto Nacional 2027. Después de su salida, como parte de la reorganización natural con la llegada de una nueva cabeza a La Giralda, salieron Jorge Ernesto Roa, viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos y Carlos Eduardo Gechem, viceministro General.

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En la línea ministerial, al inicio del gobierno se dio la salida de Viviane Morales del ministerio de Educación. Esta es de las pocas salidas que se han dado sin polémicas o jalones de orejas por parte del jefe del Ejecutivo. En este caso, fue una salida breve, pues tras argumentar razones personales para salir de la dirección de la cartera educativa, volvió al gobierno dos meses después como comisionada para la Paz, en el marco de la apuesta del gobierno De la Espriella por terminar cualquier tipo de diálogo con grupos al margen de la ley.

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