En los últimos días, dos líderes políticos de la oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella han señalado que sus esquemas de seguridad han sido retirados. El expresidente Gustavo Petro, dos días después de un cruce de señalamientos con el jefe de Estado, afirmó: "Al gobierno no le importa un atentado contra mí", señalando que le había sido retirado su esquema de seguridad y el de su familia. En respuesta, Miller Soto señaló que la orden del presidente De la Espriella era que todos los esquemas de seguridad proporcionados por la Unidad…

Estos son los ruidos sobre los esquemas de seguridad de la UNP a líderes de oposición

En los últimos días, dos líderes políticos de la oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella han señalado que sus esquemas de seguridad han sido retirados. El expresidente Gustavo Petro, dos días después de un cruce de señalamientos con el jefe de Estado, afirmó: "Al gobierno no le importa un atentado contra mí", señalando que le había sido retirado su esquema de seguridad y el de su familia. En respuesta, Miller Soto señaló que la orden del presidente De la Espriella era que todos los esquemas de seguridad proporcionados por la Unidad Nacional de Protección (UNP) hacia los expresidentes se mantuvieran "intactos".

"Es absolutamente falso que se le haya disminuido el esquema de protección al expresidente", afirmó el vocero de Presidencia. Por otro lado, la líder progresista y excandidata presidencial Claudia López, días antes de cruce de versiones entre el expresidente y el Ejecutivo, también señaló que le habría sido retirado su esquema de seguridad.

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Inexplicable que un expresidente salga con tamaña mentira.



Es absolutamente FALSO que se le haya disminuido el esquema de protección al expresidente @petrogustavo.



La orden del Pte.@ABDELAESPRIELLA es que los esquemas de los expresidentes permanecen INTACTOS.



Petro miente. https://t.co/72IaH7Rufo — Miller Soto (@millersoto) November 22, 2026

La exalcaldesa de Bogotá aseguró el retiro de su esquema se debía a una "retaliación política el gobierno de Abelardo y su director de la UNP (Didier Blanco". Sobre este caso, ni el vocero presidencial ni la UNP se han pronunciado. Estos señalamientos llegan un mes después de que el presidente De la Espriella ordenara revisar esquemas de protección personal y eliminar los que no estuvieran debidamente justificados. En septiembre de 2026, la entidad dirigida por Blanco decidió retirar los esquemas de seguridad de algunos de los exministros del gobierno Petro, razón por la que el partido también ha protestado.

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"No acepto que haya un solo esquema de seguridad otorgado sin fundamento, sin importar quién sea el beneficiario", dijo el jefe de Estado, quien en esa misma intervención en el Ministerio del Interior en el mes de octubre, advirtió que cuando se trataba de protección "no hay ideología ni partido, es una obligación del Estado". La orden de revisar los esquemas se da en la línea de austeridad económica que propone esta administración, y que se ve reflejada en propuestas como el recorte del gasto estatal de la ley de ajuste fiscal.

¿Por qué les da tanto miedo recortar la UNP? ¿Por qué mantenerle el capricho de camionetas blindadas a tantos políticos que no lo necesitan? ¿Por qué el temor a perder el “estatus” de los esquemas de seguridad? ¿Por qué la clase media debe pagarle ese lujo a muchos que de verdad… — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) October 30, 2026

De hecho, sectores del oficialismo como el senador Daniel Briceño (Centro Democrático) ha propuesto dentro del "rescate fiscal" hacer recortes a la Unidad de Protección. "La UNP debe desaparecer, los políticos deben entregar esas camionetas y el Estado debe limitarse a cuidar a los que lo necesitan", afirmó el congresista en medio de una polémica por el uso que le habría dado Jorge Lemus, exdirector del DNI bajo el gobierno Petro, a su camioneta asignada por la UNP.

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Justo después de su llegada a la UNP, Didier Blanco le pidió disculpas al Centro Democrático por comentarios que había realizado durante la campaña presidencial, en la que mediante redes sociales fue muy activo en su apoyo al ahora mandatario De la Espriella. "Cuando asumí este cargo mi primera premisa y la premisa que me dio el señor Presidente es que nosotros no defendemos ni protegemos ideologías, nosotros protegemos vidas humanas. Tan valiosa es la vida del centro, la derecha, arriba y abajo, porque tenemos clarísimo que la protección y el sistema de protección es para aquellas personas que se encuentran en una situación de riesgo o su vida se encuentra en riesgo a causa del nexo causal de su actividad política", afirmó en medio de un debate de control político en septiembre.

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