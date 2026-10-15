Exmagistrada Cristina Lombana ya llegó a Gobierno De la Espriella: este es el decreto

El decreto de su nombramiento en Transparencia llega el mismo día en el que el jefe del Ejecutivo inició una serie…

La exmagistrada Cristina Lombana ya llegó al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para dirigir la estrategia anticorrupción desde la Oficina de Transparencia en el Ejecutivo. Lombana asume este cargo después de cumplir su periodo de x años en la Corte Suprema de Justicia. El aterrizaje al Ejecutivo había sido anunciado x días antes de terminar su periodo en la rama Judicial, en la que hizo toda su carrera hasta ahora.

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El decreto de su nombramiento en Transparencia llega el mismo día en el que el jefe del Ejecutivo inició una serie de visitas a distintas dependencias del Estado para remarcar su mensaje anticorrupción. El mandatario recorrió las carteras de Hacienda, Interior y Cultura, reafirmando que en su gobierno “no se acepta la politiquería ni la corrupción”.

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Lombana aterriza en el Gobierno De la Espriella como una pieza clave para dirigir la estrategia anticorrupción de esta administración. Durante los primeros dos meses de mandato se han visto esfuerzos como la presentación de “El Libro Blanco”, una suerte de registro sobre la situación fiscal que la nueva administración heredó del gobierno de Gustavo Petro. Ese texto presentado ante la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría se dio luego de que De la Espriella asumiera el poder y tras la polémica por la ausencia de un empalme tradicional.

Ahora, las estrategias del Ejecutivo para desarrollar una de sus principales banderas de campaña pueden iniciar en forma. “Con la magistrada Lombana vamos a estructurar y articular un bloque de búsqueda contra la corrupción, con toda la capacidad institucional del Estado para perseguir a quienes hayan saqueado o pretendan saquear los recursos públicos”, aseguró el mandatario.

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He designado a la magistrada Cristina Lombana como nueva Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República. Asumirá sus funciones una vez concluya, el próximo 8 de octubre, su periodo en la Corte Suprema de Justicia.



Con la magistrada Lombana vamos a estructurar y… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 29, 2026

Como reveló El Espectador, Lombana proyectó un fallo en 2024 en el que concluyó que no había prueba para acusar a Arturo Char por el caso de la Casa Blanca en Barranquilla. Su texto se realizó en le marco de la investigación de la Corte Suprema de Justicia contra el integrante de la influyente casa política de Barranquilla, quien era investigado por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante.

El proyecto de fallo, inédito hasta la publicación de este periódico, tenía profundas diferencias con lo encontrado por los demás integrantes de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados Francisco Farfán, Marco Antonio Rueda, César Reyes y Misael Rodríguez documentaron abundantes evidencias sobre la presunta participación de Arturo Char Chaljub en una organización criminal de compra de votos en el Atlántico.

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En ese momento, la nueva zarina anticorrupción no vio la posible corrupción que sí vieron sus colegas sobre un reconocido exsenador, cuya casa política es aliada del jefe de Estado. Esa cercanía se vio, en días recientes, con la presencia de Fuad Char, líder natural de esta casa, en el evento en el que el Ejecutivo anunció el decreto de modernización portuaria.

En relación con la anterior administración, Lombana tuvo una disputa pública con el exministro de Interior, Armando Benedetti. Como magistrada, fue ponente de un escrito de acusación contra Benedetti por presunto tráfico de influencias en el caso del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). En su momento, tras una orden de allanamiento contra una de sus viviendas en Puerto Colombia, Benedetti calificó a Lombana de “loca, demente y delincuente”. Esto le valió la apertura de una investigación formal por parte de la Procuraduría.

Con su nombramiento, el presidente De la Espriella da el primer paso para consolidar el equipo que, desde la Secretaría de Transparencia, se encargará de aterrizar una de sus banderas de campaña más fuertes: la lucha contra la corrupción.

Este es el decreto de nombramiento de Cristina Lombana en el Gobierno De la Espriella:

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