La ponencia desconocida de Cristina Lombana para archivar el proceso contra Arturo Char

“No fue posible obtener el estándar probatorio para acusar, mas tampoco hay lugar a afirmar con certeza (…) que la conducta investigada no existió o que el sindicado no la cometió. En esa medida lo que se impone es precluir la instrucción a su favor”. En estos términos, y bajo la tesis de que el expediente debía archivarse por duda, en marzo de 2024 la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana Velásquez, le presentó una ponencia a sus colegas en la que pidió cerrar el proceso en favor del…

“No fue posible obtener el estándar probatorio para acusar, mas tampoco hay lugar a afirmar con certeza (…) que la conducta investigada no existió o que el sindicado no la cometió. En esa medida lo que se impone es precluir la instrucción a su favor”. En estos términos, y bajo la tesis de que el expediente debía archivarse por duda, en marzo de 2024 la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana Velásquez, le presentó una ponencia a sus colegas en la que pidió cerrar el proceso en favor del expresidente del Senado, Arturo Char Chaljub, investigado por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante por el sonado caso de la Casa Blanca en Barranquilla. El proyecto de fallo de 210 páginas, hasta hoy inédito, fue conocido por El Espectador. En contravía de esa ponencia, la Sala decidió acusarlo el 4 de diciembre de 2025.

Las diferencias entre la postura de la saliente magistrada Lombana y su convicción sobre la fragilidad de las pruebas en este caso, y la que adoptó la mayoría de la Sala de Instrucción son abismales. De hecho, los magistrados Francisco Farfán, Marco Antonio Rueda, César Reyes y Misael Rodríguez documentaron abundantes evidencias sobre la presunta participación de Arturo Char Chaljub en una organización criminal de compra de votos en el Atlántico. La misma por la que ya fue condenada a cinco años de prisión la excongresista Aída Merlano Rebolledo. Estas posturas contrapuestas cobran relevancia hoy por cuenta de la política. El presidente Abelardo de la Espriella la designó como Secretaria de Transparencia, cargo al que llegará en los próximos días. Es decir, la próxima zarina anticorrupción no vio la posible corrupción que sí vieron sus colegas sobre un reconocido exsenador cuya casa política es aliada del jefe de Estado.

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La génesis de este expediente se remonta a marzo de 2018, tras un allanamiento de la Fiscalía a la sede política de Aída Merlano en Barranquilla, conocida como la Casa Blanca. Las denuncias hablaban de una sofisticada operación para alterar la voluntad popular a través de una maquinaria de compra de votos financiada por poderosos políticos y empresarios de la ciudad. A raíz de las primeras confesiones de Aída Merlano a la justicia en las que involucró en este entramado delictivo a Arturo Char, a su hermano, el hoy alcalde Alejandro Char y al empresario Julio Gerlein, el caso aterrizó en la Sala de Instrucción en el despacho de Francisco Farfán. En septiembre de 2023 Arturo Char fue detenido por orden de la Corte. Pocos días después, Farfán debió apartarse de la Sala y pidió una licencia para defenderse de un proceso del que salió bien librado. Por eso, el caso Char pasó al despacho de Cristina Lombana en noviembre de 2023.

Arturo Char ejerció como presidente del Senado durante la legislatura de 2020-2021. – FOTO EL HERALDO Foto: EL HERALDO

Tres semanas después, la magistrada Lombana aceptó la petición de la defensa de Char de trasladarlo de la cárcel La Picota en Bogotá a una guarnición militar en Santa Marta. El 8 de enero de 2024, es decir al mes, un juez de esa ciudad, tras fallar un recurso de hábeas corpus, ordenó la libertad de Arturo Char. En marzo de ese año la magistrada Cristina Lombana proyectó la ponencia que favorecía al procesado, pero este documento jamás fue discutido por la Sala de Instrucción, pues el 11 de abril de 2024 regresó a su despacho Francisco Farfán y, de inmediato, retomó los procesos. El 4 de diciembre de 2025, con ponencia de Farfán, la Corte acusó a Arturo Char tras estudiar a fondo el expediente. La posición mayoritaria de la Sala fue que sí había pruebas suficientes para llamarlo a juicio por presunta corrupción electoral, en contravía de la ponencia que en su momento hizo Cristina Lombana y que favorecía a Char.

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Las diferencias

El Espectador comparó el proyecto de fallo de Lombana y el auto de la Corte que confirmó la acusación contra Arturo Char. Sobre los mismos hechos y las mismas evidencias las conclusiones fueron como el día y la noche. Para empezar, mientras Lombana calificó el testimonio de Aída Merlano como contradictorio y falaz, tras analizar las siete declaraciones que entregó en el proceso, la Sala le otorgó credibilidad a pesar de sus lagunas o retractaciones por presuntas amenazas. Por ejemplo, para la mayoría de los magistrados la versión que dio Merlano el 31 de mayo de 2019, en la que prendió el ventilador y habló contra Arturo y Alejandro Char y los empresarios Julio Gerlein y Faisal Cure, resultó consistente sobre cómo se habría configurado una empresa criminal para comprar votos y asegurar la elección de Arturo Char, Aída Merlano y su fórmula a la Cámara, Lilibeth Llinás. Lombana, en cambio, le dio crédito a la retractación de Merlano de septiembre de 2019.

El problema es que dicha retractación habría ocurrido como consecuencia de las supuestas amenazas y presiones que Merlano dijo haber vivido desde la cárcel. Al punto de que el 1 de octubre de ese año, en una operación de película en la que se tiró por una cuerda desde un segundo piso de un consultorio odontológico al norte de Bogotá, Merlano se fugó y terminó en Venezuela. Tiempo después, tras ser recapturada, declaró que quienes orquestaron su escape fueron los Char y Julio Gerlein, este último hoy en juicio por este hecho. Sobre las distintas versiones de Merlano, la Corte la calificó así: “Se ha considerado el problema de personalidad que ésta presenta (Merlano), así como la ambigüedad y carácter fantasioso que registra en algunos apartes de su exposición (…) y solo se le ha asignado mérito probatorio respecto a aquellos hechos y situaciones fácticas que encuentran respaldo en otros medios probatorios”.

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En otras palabras, mientras Lombana descartó ese testimonio y le encontró innumerables grietas por sus contradicciones, la Sala corroboró sus dichos a través de otras evidencias para afirmar que dijo la verdad. En la ponencia, Lombana no le dio credibilidad a varias declaraciones que desde Venezuela dio Aída Merlano entre 2020 y 2023, tanto a las autoridades de ese país, como a la propia Corte y a la revista Semana. En contraste, la Sala advirtió que la esencia de la acusación contra Arturo Char la había entregado mucho antes Merlano. En la acusación la Corte señaló: “Los motivos para que Aída Merlano, después de su regreso de Venezuela, y luego de su fuga, continuara incriminando a Arturo Char Chaljub (…) no hay que buscarlos en Venezuela, sino en lo que tiene que ver concretamente con la posible participación de Arturo Char en la aludida red de criminalidad electoral”.

Otro punto que distancia la ponencia de Lombana y la acusación de la Sala tiene que ver con la visita que en octubre de 2017 hizo Arturo Char a la sede de campaña en la Casa Blanca. Mientras las pruebas acogidas por la Corte señalaron que estuvo allí presuntamente para planear la compra de votos, Lombana le dio credibilidad al exsenador que dijo que solo fue para tratar un tema relacionado con la elección de la mesa directiva de la Asamblea del Atlántico, por lo que la magistrada concluyó que esa visita era ajena a la ilegal operación electoral. En cambio, la Sala indicó que “está probado que en ello miente el acusado” porque, según determinó el alto tribunal, la mesa directiva de la Asamblea ya estaba definida. Además, la Corte tuvo en cuenta el testimonio de Evelyn Díaz, condenada también por corrupción electoral, quien dijo que Char estuvo en la Casa Blanca en diciembre de ese año. Es decir, no fue una sola visita, sino dos.

Arturo Char y su hermano, Alejandro Char, hoy alcalde de Barranquilla. / Archivo particular Foto: Facebook Arturo Char

Así mismo, la ponencia de Lombana omitió el análisis de los videos del allanamiento a la Casa Blanca y el contenido de los computadores que llevaban el registro de la presunta operación ilegal. Allí quedaron en evidencia los pormenores de la campaña de Merlano y su fórmula Lilibeth Llinás, el rol de su hermano en este entramado, el diputado Adalberto Llinás, aliado político de la casa Char, quien declaró además haber apoyado la aspiración de Arturo Char al Senado en 2018. En los videos previos a la jornada electoral, Adalberto Llinás aparece dando instrucciones a un grupo de intermediarios mientras Merlano sacaba dinero de un clóset y lo repartía. Además, en los computadores figura como coordinador de la compra de votos y así lo calificó la Corte. En esencia, Llinás fue el puente entre la campaña Char y la de Merlano y su hermana Lilibeth Llinás, quien tenía el aval de Cambio Radical.

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En la ponencia de Lombana se dio por cierta la compra de votos en la Casa Blanca para favorecer a Merlano y a Llinás, pero no consideró lo mismo sobre Arturo Char. En contraste, la Sala sostuvo que “esa compra de votos favoreció igualmente a la amiga del investigado, Lilibeth Llinás, candidata a la Cámara de Representantes por su mismo partido, por exhortación suya (Arturo Char) y gracias al aval que a ésta otorgara su progenitor, Fuad Char Abdala, como directivo de Cambio Radical”. Otro de los capítulos con notorias diferencias se relaciona con el testimonio de Rafael Rocha Salcedo, quien integró la campaña de Aída Merlano. La entonces magistrada Lombana consideró que las cinco declaraciones que entregó a la justicia no resultaban contundentes, o eran de oídas o tenían problemas de corroboración. Pero la Corte vio otra cosa. Por ejemplo, que Rocha fue testigo de dos hechos claves.

Aída Merlano Rebolledo fue condenada por la Corte Suprema de Justicia, tanto por corrupción electoral, como por fuga de presos. / Archivo Foto: Agencia EFE

El primero, que vio llegar a Arturo Char a la Casa Blanca una noche de octubre de 2017. Y el segundo, que le escuchó a Merlano decir ante unas 13 personas, según citó la Sala, que “había que quedarles bien a los Char porque ellos estaban pagando el 70 % de la campaña”. Es decir, mientras Lombana criticó que el testimonio de Rocha tenía huecos y no le constaba la participación directa de Char en este caso, la Sala puso en contexto esa versión como corroboración periférica de lo dicho por Aída Merlano tiempo atrás. La Corte concluyó que era lógico que Rocha no tuviera acceso a Char y que no conociera las intimidades de las reuniones claves para la supuesta compra de votos, pues ese tipo de encuentros son de alto nivel. Pero lo que dijo sobre la financiación de los Char fue para la Corte un “dato fáctico” que permite demostrar “la probable participación de Arturo Char en la empresa criminal”.

En la ponencia de Cristina Lombana se advierte tajantemente lo siguiente: “Echar mano a las sentencias condenatorias proferidas en primera y segunda instancia en contra de Aída Merlano Rebolledo, en orden a sustentar cualquier imputación en contra de Arturo Char Chaljub (…) resulta del todo inaceptable”. Su razonamiento es que la condena contra Merlano no podía ser tenida en cuenta para acusar a otras personas, en este caso, a Arturo Char. Aunque se tratara de los mismos hechos, las mismas pruebas y las mismas declaraciones. Pero la Corte zanjó la discusión en los siguientes términos: si una sentencia contra Merlano no culpa a Char, tampoco prueba su inocencia. La defensa de Arturo Char reclamó que en la condena contra Merlano no se le endilgó a su cliente que hubiese financiado esta operación ilegal, una prueba que consideró determinante. La Corte, sin embargo, señaló que la juzgada allí era Merlano y no Char.

Y además agregó: “Lo que se determinó por parte de la Sala de Casación en el proceso seguido contra Aída Merlano no afecta las conclusiones contenidas en la acusación (contra Arturo Char), sobre el asunto relativo a la financiación del accionar de la empresa criminal investigada y el presunto compromiso del sindicado Char en dicha cuestión concreta”. Además, el alto tribunal señaló que, sobre esa presunta operación de compra de votos, Merlano mostró una grabación con Julio Gerlein en la que se revelaron detalles del destino de los recursos. En ese audio, Merlano se refirió “a los COP 6.000 millones que aportó o debía aportar Faisal (Cure), y Gerlein argumenta en el audio que él aportó COP 11.818 millones”. A contracorriente de la ponencia de Lombana, que le otorgó credibilidad a todos los testigos que negaron la participación de Char en el ilícito, incluido el propio Char, la Sala concluyó lo opuesto.

“El aporte de tales recursos fue un tema que se definió en la reunión a la que se refiere Merlano Rebolledo, que se hiciera para el segundo semestre de 2017 en la residencia de Arturo Char, con la participación del alcalde Alejandro Char, Julio Gerlein y Faisal Cure (…) Valorando esta evidencia de manera conjunta existen elementos cognoscitivos y datos fácticos, según los cuales la financiación de la alianza política Char-Gerlein, además de la configuración de la sociedad delictiva que operó desde la sede política de Merlano, fue definida en una reunión donde participó también Arturo Char, y en dicho encuentro se concretó que las fuentes de dichos recursos provendrían fundamentalmente de Faisal Cure y Julio Gerlein”. Muy al revés de estas consideraciones de la mayoría de la Sala, la ponencia de Lombana señaló: “La prueba allegada a la presente actuación no demuestra que Arturo Char hubiera financiado la compra de votos”.

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Y va más allá. Lombana explicó en la página 196 de su proyecto de fallo lo siguiente: “Como se puede extraer pacíficamente del exhaustivo recuento de la información referida con antelación, en modo alguno siquiera implícita o tangencialmente se puede afirmar que compromete de alguna manera a Arturo Char en los hechos que se le imputan en la presente actuación, en particular en lo relacionado con la financiación de la compra de votos que supuestamente habría acordado, entre otros, con Julio Gerlein, Lilibeth Llinás y Aída Merlano (…) En esa medida, al no estar demostrada la ocurrencia del hecho, es decir, la financiación de Arturo Char para la compra de votos, ni ‘testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad’ o ‘indicios graves’ o ‘documento’ que señale la responsabilidad del citado en los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante, no es posible calificar el presente sumario con acusación”.

Las conclusiones de Lombana en el caso Arturo Char, aunque no fueron discutidas por la Sala de Instrucción en su momento, fueron desvirtuadas tras el juicioso análisis de la mayoría de esa corporación. Cuatro de los seis magistrados encontraron prueba suficiente para llamar a juicio al exsenador en diciembre de 2025. Decisión que fue confirmada el 9 de julio pasado, tras resolver un recurso de reposición interpuesto por la defensa de Char. El magistrado Héctor Alarcón salvó su voto, así como la entonces magistrada Lombana y la base de sus argumentos fue la ponencia que proyectó en 2024. Tras protagonizar múltiples polémicas y denuncias contra los cuatro magistrados que precisamente hallaron evidencias en el caso Char, Lombana salió del alto tribunal esta semana. Este viernes 9 de octubre la Presidencia publicó su hoja de vida para la Secretaría de Transparencia, paso previo a su nombramiento. Su función será, en palabras del presidente, perseguir la corrupción.

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