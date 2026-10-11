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La ponencia desconocida de Cristina Lombana para archivar el proceso contra Arturo Char

El Espectador revela el proyecto de fallo que en 2024 hizo la hoy exmagistrada Cristina Lombana en el que concluyó que no había prueba para acusar el exsenador Char, integrante de la influyente casa política de Barranquilla. Al contrario, la Corte encontró abundantes evidencias de posible corrupción electoral y lo llamó a juicio. Lombana fue designada como la próxima Secretaria de Transparencia de la Casa de Nariño.

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Juan David Laverde Palma y María José Medellín Cano
Cristina Lombana
La exmagistrada Cristina Lombana fue designada por el presidente Abelardo de la Espriella como su zarina anticorrupción.

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“No fue posible obtener el estándar probatorio para acusar, mas tampoco hay lugar a afirmar con certeza (…) que la conducta investigada no existió o que el sindicado no la cometió. En esa medida lo que se impone es precluir la instrucción a su favor”. En estos términos, y bajo la tesis de que el expediente debía archivarse por duda, en marzo de 2024 la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana Velásquez, le presentó una ponencia a sus colegas en la que pidió cerrar el proceso en favor del…

Por Juan David Laverde Palma

Periodista de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y colaborador del diario El Espectador. Periodista y magíster en Estudios Políticos. jdlaverde9 jdlaverde@caracoltv.com.co

Por María José Medellín Cano

Estudió comunicación social en la Javeriana. Hizo sus prácticas en El Espectador y luego se desempeñó durante dos años como reportera judicial, desarrollando temas relacionados con las altas cortes y escándalos de corrupción como el de Odebrecht. Actualmente, es la editora de la Sección Judicial. Majomedellinc mmedellin@elespectador.com
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Comentarios
  • Robin(23292)Hace 26 segundos
    Delincuente.
  • pedrito(59003)Hace 1 minuto
    No se extrañen; contra char y contra benedetti, no ha hecho nada y nada hara contra la gente que tiene $$$$
  • Julio César(69508)Hace 22 minutos
    La representante a la càmara Gloria Elena Arizabaleta, de la comisiòn de acusaciones, fue suspendida y luego destituida e inahbilitada para ejercer cargos pùblicos, por haber presentado un proyecto de suspensiòn de cargo del presidente Petro. A una misma situaciòn de hecho, una misma definiciòn en Derecho.
  • Maria Eugenia(56068)Hace 32 minutos
    La perfecta para el perfecto desastre.
  • CarlosA(9314)Hace 36 minutos
    … los ratones cuidando el queso
  • Carlos Federico(ar680)Hace 39 minutos
    La calladita debería estar presa hace años por sus innumerables prevaricatos en el ejercicio de la magistratura
  • Asskicker(14727)Hace 42 minutos
    Un corrupto elige a una corrupta – que favorece corruptos poderosos – elegida para combatir la corrupción. Vivir para ver!!
  • Jose(18935)Hace 44 minutos
    Eso es lo que le espera al país en manos del Presidente, justicia para él y el resto de investigados de su circulo cercano cero justicia y prepárense los jueces buenos que los hay, a la persecución de Abelardo y a la cancelación de visas a EEUU e inclusión en la lista Clinton.
  • Rolando Antiú(17605)Hace 45 minutos
    Al rededor de de la Espriella se juntan felices los corruptos.
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