Exministro del Deporte de Duque se va de embajador: ¿cuál es el destino de Lucena?

El exministro del gobierno Duque es abogado, estuvo en el gabinete entre 2019 y 2021, y se unió temprano a la campaña de Abelardo de la Espriella y su movimiento…

Ernesto Lucena Barreto, exministro de Deporte en el gobierno de Iván Duque, llegaría a la línea diplomática del gobierno de Abelardo de la Espriella. Su declaración de conflictos de interés fue publicada en la página de Función Pública para el cargo de Ministro Extraordinario y Plenipotenciario. Según pudo conocer El Espectador , Lucena llegará a la embajada de Colombia en Singapur.

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El exministro del gobierno Duque es abogado, estuvo en el gabinete entre 2019 y 2021, y se unió temprano a la campaña de Abelardo de la Espriella y su movimiento Defensores de la Patria. “Aquí no habrá venganzas, aquí no habrá derroches”, señaló Lucena en video de febrero de este año, en el que estaba realizando campaña para el ahora jefe de Estado.

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Lucena fue el primer ministro de Deporte en Colombia, y fue uno de los abanderados de la creación de esta cartera, tras dirigir Coldeportes. Su nombramiento llega en la línea de las designaciones de la "política tradicional" del gobierno de Abelardo de la Espriella en la diplomacia colombiana. En días recientes se conoció que Miguel Uribe Londoño llegará finalmente a la embajada de Colombia en Reino Unido, tras obtener el beneplácito de este país.

En el ritmo de los nombramientos en misiones diplomáticas, el presidente De la Espriella confirmó la designación de seis funcionarios de la carrera diplomática como embajadores en Polonia, Jamaica, Trinidad y Tobago, Egipto, Dinamarca y Suecia. Además, otros cuatro integrantes de las cohortes de la Academia Diplomática se mantendrán como líderes de misión en Vietnam, Canadá, Finlandia y Alemania.

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El jefe de Estado ordenó que se priorizaran las designaciones de personal diplomático de carrera dentro de las misiones, sin embargo, antes de la designación de estos funcionarios, El Espectador registró que estos primeros tres meses, las designaciones para liderar las embajadas eran todos provenientes de la política tradicional y personas del sector empresarial.

El movimiento de Lucena llega el mismo día en el que De la Espriella recibió las credenciales del embajador del Vaticano en Colombia, monseñor Angelo Accattino, mientras la primera dama, Ana Lucía Pineda, se encuentra en Perú en medio de la visita del papa León XIV. De lado de las misiones diplomáticas que llegan a Colombia, el canciller Omar Bula recibió las credenciales de las representaciones diplomáticas de Honduras, El Salvador, Israel, Reino Unido, Arabia Saudita, Chile, India, Kosovo, Países Bajos, Noruega, Suiza y Perú.

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