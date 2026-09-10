Firmantes de paz y Misión de Verificación de la ONU hablaron de implementación del acuerdo

«En nombre de las y los firmantes del Acuerdo Final de Paz, la Alta Parte Contratante, Componente Comunes llamó a mantener y fortalecer el acompañamiento internacional durante el…

El antiguo secretariado de las Farc se reunió con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y con varias embajadas para conversar en torno el punto seis del Acuerdo de Paz, que trata sobre la implementación del mismo durante estos casi 10 años. Entre los temas principales estuvo el de la importancia de la cooperación internacional en estas políticas de paz.

«En nombre de las y los firmantes del Acuerdo Final de Paz, la Alta Parte Contratante, Componente Comunes llamó a mantener y fortalecer el acompañamiento internacional durante el actual momento de transición política», se lee en la misiva recogiendo lo sucedido en este evento.

Publicidad

Lea: De la Espriella emitió directiva para el proceso liquidatorio de MinIgualdad: esto dice

Según el documento, el encuentro hizo parte de una jornada de encuentros para llevar a cabo un balance sobre la implementación del acuerdo junto «con las instancias y actores nacionales e internacionales vinculados al Acuerdo, los avances, desafíos y recomendaciones para una nueva etapa de implementación».

En la declaración política presentada al finalizar el encuentro, el antiguo secretariado señaló que el Acuerdo Final mantiene su vigencia como marco para la implementación de lo pactado y como referente internacional de una salida negociada a un conflicto armado. En el contexto de la actual transición institucional, también pidió a la comunidad internacional mantener su respaldo al acuerdo y sostuvo que su implementación debe mantenerse más allá de los cambios de gobierno.

Le puede interesar: Petro y López se reúnen después de dura confrontación pública y política: ¿de qué hablaron?

Y se concluyó que «el Acuerdo Final de Paz es una política de Estado, y que el compromiso de Colombia y de la comunidad internacional debe mantenerse para avanzar en la transformación de los territorios más afectados por la guerra y en la construcción de una paz estable y duradera. Este llamado reconoce también el compromiso sostenido de las y los más de 11.000 firmantes del Acuerdo Final que, a diez años de su firma, continúan vinculados al proceso de reincorporación y han mantenido su apuesta por la construcción de paz, pese a las dificultades y riesgos que han enfrentado durante esta década».

«Los resultados de este encuentro, junto con los recogidos durante el ciclo de balances de los diferentes puntos del Acuerdo, serán entregados a la Alta Parte Contratante, componente Gobierno, como insumos para orientar las prioridades de una nueva etapa de implementación y para que las recomendaciones de las instancias y de la comunidad internacional sean tenidas en cuenta en la formulación del capítulo de paz del próximo Plan Nacional de Desarrollo», finaliza el comunicado.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.