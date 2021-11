Gaviria reabre puerta al diálogo con Fajardo, pero pide “encuentros sin vetos”

El precandidato presidencial Alejandro Gaviria contestó este jueves a una carta divulgada por el también aspirante Sergio Fajardo, en la que clamó por la unión del centro y trabajar “en un acuerdo de mínimos”. En respuesta, el exrector aseguró que espera sentarse este fin de semana con el exgobernador de Antioquia para materializar “vías de encuentro que sean incluyentes y sin vetos”.

En su misiva –conocida a menos de una semana de que venza el plazo para que movimientos políticos informen si realizarán consultas interpartidistas con miras a las elecciones–, Fajardo abogó por un acuerdo alrededor de un programa de gobierno que incorpore los puntos principales de cada precandidato de centro, un rechazo explícito al clientelismo que implique sanciones como no participar de la consulta, listas conjuntas para el Congreso y un acuerdo público de cero cuotas burocráticas.

Ante ello, Gaviria dijo que la carta le parece una buena noticia, porque abre posibilidades de encuentro y de “construir juntos” un centro político amplio e incluyente, que tenga “reglas de juego claras y definidas”.

“(Todo esto) para que en marzo tengamos una consulta y que de ella salga un candidato fortalecido para primera vuelta y que probablemente será el próximo presidente de Colombia”, sostuvo el exrector, señalando que espera que este fin de semana se pueda sentar a dialogar con Fajardo para que lo escrito en la carta “se puede materializar en unas vías de encuentro que sean incluyentes y sin veto”.

Tanto Gaviria como Fajardo han protagonizado varios toma y dame frente a la posibilidad que el primero adhiera a la Coalición de la Esperanza. A finales de octubre, el exrector de la Universidad de los Andes divulgó un mensaje en el que advertía que, al término de una reunión con los integrantes de la Coalición, no encontró “ánimos de unión”.

Según Gaviria, si bien la reunión buscaba explorar caminos de encuentro y hubo buena voluntad por parte de De la Calle o Juan Manuel Galán, “no salió bien”. “No encontré ánimos de unión ni siquiera para una consulta en marzo. Será siempre muy difícil unirse alrededor de una pretendida superioridad moral, de los señalamientos y la suspicacia”.

Previamente, el también exministro de Salud había tenido diferencias con miembros de la Coalición, puntualmente con el senador Jorge Robledo, que meses atrás decía que no podía verse en el mismo proyecto con Alejandro Gaviria. De hecho, en septiembre pasado la Coalición, en diálogo con El Espectador, expresó sus diferencias con Gaviria de cara a las presidenciales de 2022 y aunque aseguraron que era bienvenido, le exigieron que se desmarque del jefe del Partido Liberal, César Gaviria. “No queremos un Duque en cuerpo ajeno”, aseguraron.

En respuesta, Sergio Fajardo respondió y, advirtiendo que la Coalición “no es el lugar para arrodillar a nadie”, insistió en el diálogo con el exrector. Según Fajardo, si bien tuvo el impulso de salir a responder con indignación el video, aseguró que esa rabia solo reduciría las posibilidades para todos y no solucionaría nada. “Tenemos que evitar maltratarnos y empezar a mandar los mensajes correctos al país”, dijo.

El exalcalde de Medellín manifestó que muchas personas frustradas porque no han logrado lo básico para avanzar: dialogar, pero señaló que hay que hacerlo de verdad, no para cumplir. “No es cierto que en Colombia sea imposible llegar al poder sin negociar con el clientelismo y la corrupción. Claro que podemos llegar sin esas ataduras, de eso estamos plenamente convencidos. Esta no es la repetición de 2018″.