“Gente muy influyente del Gobierno activó la orden de Interpol”: Rodrigo Granda

El exjefe de las Farc, Rodrigo Granda, insiste en la tesis de que fueron funcionarios del Gobierno los que intercedieron con Interpol. Esto, a pesar de que el ejecutivo aseguró que no tiene nada que ver, pues es una orden emitida por Paraguay.

Luego de que una circular roja emitida por Paraguay impidiera la entrada en calma de Rodrigo Granda a México, el exjefe de las Farc regresó al país. En inmediaciones al Aeropuerto El Dorado, de Bogotá Granda habló con los medios e insistió en una tesis que comparten él y otros compañeros suyos del Partido Comunes: que fueron funcionarios del gobierno del presidente Iván Duque quienes activaron la orden en su contra.

“No ha pasado nada del otro mundo, simplemente siguen las provocaciones al proceso de paz. Se ha venido diciendo que yo fui detenido por las autoridades en México. Eso es falso de toda falsedad, simplemente alguna gente muy influyente del Gobierno activó una orden dormida de Interpol”, afirmó Granda en Blu Radio.

El exjefe de las Farc reiteró en esta idea, a pesar de que este miércoles, Emilio Archila, consejero para la Estabilización, manifestó que el ejecutivo no tiene nada que ver con esta decisión judicial del organismo internacional, pues quien emitió la orden fue Paraguay, por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas, en 2004.

“El gobierno del presidente Duque es absolutamente respetuoso de nuestros compromisos. Por eso no es correcta la información en virtud de la cual supuestamente la detención de Rodrigo Granda se había debido a una activación de circular roja por parte nuestra”, dijo Archila.

Al respecto, el canciller de la exguerrilla agregó que su salida de Colombia fue posible gracias a un permiso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y que él mismo se dirigió a las oficinas de Interpol en Bogotá para asegurarse que no tenía ningún proceso activo. “Yo fui personalmente a Interpol y no me aparecía absolutamente nada”, añadió en conversación con la emisora.

En ese sentido, continuó diciendo que el Gobierno lo único que ha hecho es “conspirar a toda hora en contra del proceso de paz” y que por esta situación pedirá que todos los casos que se adelantan contra los excombatientes de las Farc en otros países sean remitidos a la JEP para “evitar estas molestias”.