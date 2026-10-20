Gobierno advirtió nuevas acciones contra mandatarios que "protejan" al terrorismo

Continúan los recorridos regionales de la presidencia de Abelardo de la Espriella. En ese contexto fue que este lunes realizó un consejo de seguridad y se reunió con los mandatarios de Arauca. Esta es una de las zonas más críticas para la estrategia de seguridad del Gobierno, pues en ese departamento tienen presencia varios grupos criminales, entre ellos Eln y las disidencias de las Farc. De hecho, su presencia en la zona es un mensaje para la militancia de esas estructuras ilegales.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La intención del mandatario es potenciar su lucha contra lo que ha llamado son eventuales "alianzas" del poder regional, incluso el empresarial, con sectores que termina al lado de grupos considerados como terroristas. Esta línea ya la había trazado en una visita anterior a Cúcuta y la ratificó este 19 de octubre en su recorrido por esta región fronteriza con Venezuela.

Publicidad

Más información: De La Espriella ordena trasladar a jefes de Eln y disidencias recluidos en Arauca

Fue en ese contexto que De la Espriella chocó nuevamente con los mandatarios regionales. “No voy a aceptar que manos sucias de sangre decidan los destinos del pueblo colombiano”, afirmó el mandatario en el consejo de seguridad, dirigiéndose a las autoridades locales que acompañaban el espacio de articulación. Y aunque no habló con nombre en ningún escenario, el jefe del Ejecutivo reiteró este dardo en su declaración oficial: “Uno no puede hablar de seguridad mientras haya políticos, empresas y grupos de poder que protejan, financien o faciliten las actividades del narcoterrorismo”.

Desde Arauca, donde presidí un Consejo de Seguridad para evaluar la situación de orden público y fortalecer la ofensiva contra las organizaciones criminales, envío un mensaje contundente a toda Colombia.



A mí Dios no me puso aquí para quedarme callado ni para mirar hacia otro… pic.twitter.com/WuLAfTMIx7 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 19, 2026

Léala aquí: “La justicia le dará a Benedetti lo que se merece”: De la Espriella; el exministro respondió

Estos choques con mandatarios regionales ya habían sucedido en su visita a Sincelejo, donde confrontó a alcalde Yahir Acuña, y en su más reciente visita a San Andrés, en la que les dijo a la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie y la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz, ambas del Partido Liberal, que está enterado "de todo lo que está pasando en la isla". Al similar pasó en Cúcuta, después de un atentado en Los Patios. "No vamos a permitir que ningún mandatario se alinee con los bandidos", afirmó el presidente.

Le puede interesar

En términos de seguridad, el jefe de Estado destacó que en Arauca se presentó la disminución de 56 % en los homicidios y la disminución de los ataques contra la Fuerza Pública en 71 % en el periodo entre el 7 agosto y 15 octubre de 2026. En ese sector, De la Espriella aseguró que ordenó una “ofensiva total” contra el Eln y las disidencias de las Farc. Para esto, advirtió que se reforzarán la Fuerza Pública en aspectos de “inteligencia, operaciones y control terrestre y fluvial de la frontera”.

Le puede interesar: Partido Liberal defiende a representante y gobernadora tras acusaciones de De la Espriella

El mandatario también exigió la libertad de los cinco secuestrados que mantiene el Eln en Arauca, incluidos dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Sobre estos casos, señaló que su gobierno “no va a negociar con el terrorismo” y pidió al Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) que intensifiquen las operaciones de rescate en esta región.

Siguiendo la línea de manejo estricto de los privados de la libertad, el mandatario anunció que ordenará al Inpec el traslado de los “los cabecillas, extorsionistas y objetivos de alto valor” que se encuentran detenidos en Arauca. Al final de la semana pasada, realizó un anuncio similar para objetivos que estaban detenidos en San Andrés, señalando que pidió su traslado a la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.