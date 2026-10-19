Partido Liberal defiende a representante y gobernadora tras acusaciones de De la Espriella

El Partido Liberal se refirió a los señalamientos realizados por el presidente Abelardo de la Espriella hacia Girley Ordoñez Bowie, gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; además de la representante por ese departamento, Elizabeth Jay-Pang Díaz. La colectividad respaldó a sus militantes; además, celebró la creación de una comisión que investigue todo lo relacionado con el manejo de los presupuestos e inversiones del Estado en ese departamento.

El incidente ocurrió el pasado fin de semana cuando el presidente Abelardo de la Espriella estuvo recorriendo la isla de San Andrés, cuando lanzó señalamientos contra la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie y la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz (ambas del Partido Liberal). De la Espriella aseguró que, presuntamente, las dos habrían enviado a personas a manifestarse en contra de la intervención del Hospital Departamental de San Andrés. Y en ese punto, también agregó que no iba a permitir "que se siga haciendo con la isla lo que se ha venido haciendo siempre" y que usaría "toda [su] autoridad para que no se pierda un peso".

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Frente a esto, el partido Liberal en su comunicado señaló que como partido de Gobierno, aplauden la creación de una

Comisión que investigue todo lo relacionado con el manejo de los presupuestos e inversiones del Estado en el departamento. Y a su vez respaldaron a cada una de sus militantes. Frente a las acusaciones hacia la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Diaz, quien representa a esa colectividad en la comisión segunda y fue parte del grupo de congresistas liberales que apoyó a la administración de Gustavo Petro, conocido como las “Sin Piedad”.

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“Ha dedicado gran parte de su vida al servicio público, caracterizándose por su honestidad, transparencia, disciplina, responsabilidad y profundo compromiso con el bienestar de las comunidades del archipiélago. Durante sus ocho años de ejercicio como congresista, ha desarrollado una labor legislativa seria, constante y comprometida con la defensa de los derechos humanos y de la mujer, de la identidad cultural y los intereses de los habitantes de San Andrés”, aseveró la colectividad frente a Jay-Pang.

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Y frente a la gobernadora del departamento, respaldaron el ejercicio de su gestión administrativa que según la colectividad está "enmarcada en los principios de autonomía territorial, respeto institucional y defensa de los intereses de la población insular, con la connotación además de que la gobernadora Ordoñez tomó posesión del cargo el pasado 11 de julio tras las elecciones atípicas que se

desarrollaron en las islas, razón por la cual consideramos que no hay razón para hacer los señalamientos a los que fueron expuestas públicamente por el presidente y menos frente a una gestión que acaba de iniciar".

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Cerraron la carta con un llamado formal al presidente de la República para que “a través del diálogo conozca la realidad política de las islas”. Frente a la forma en que el presidente señaló a las dos funcionarias, el partido cree que “las diferencias políticas o institucionales deben tramitarse mediante el diálogo, la argumentación y los mecanismos establecidos por el Estado de derecho".

El incidente ocurrió el pasado fin de semana cuando el presidente Abelardo de la Espriella estuvo recorriendo la isla de San Andrés, cuando lanzó señalamientos contra la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie y la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz (ambas del Partido Liberal).

"Quiero que sepan que estoy enterado de todo lo que está pasando en la isla y no lo voy a seguir tolerando. Estoy enterado de los negocios de su marido, estoy enterado de Coralina, estoy enterado de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir. Los recursos que voy a mandar son recursos que nadie va a tocar, pero no crean que conmigo se puede hacer lo que se ha hecho con otros gobiernos", les dijo el mandatario.

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Tanto Ordóñez como Jay-Pang negaron en ese diálogo cualquier tipo de relación con manejos irregulares de recursos, así como de haber movilizado a personas para protestar en contra de la decisión de la Superintendencia de Salud de este gobierno. En el caso específico de la representante —a quien De la Espriella cuestionó porque "toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación de la Gobernación"—, esta solicitó al mandatario adelantar las investigaciones pertinentes y aseguró que no encontraría nada que soportara esas afirmaciones.

Esto se suma a las declaraciones de la excandidata al Senado por el Partido Liberal y exdirectora de ARTBO, María Paz Gaviria, quien calificó el retiro de varios cuadros en el Museo Nacional por parte del gobierno de Abelardo de la Espriella. La hija del director de esa colectividad, César Gaviria, señaló en medios de comunicación: “Hablemos de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo, sus pósters fueron removidos, pero la improvisación es evidente, porque se dejó una camisa de Bernardo Jaramillo […] si es un tema ideológico, es una orden que pareciera ni siquiera haber sido cumplida a cabalidad […] ¿Por qué arrancar de las paredes del Museo Nacional de Colombia la Séptima Papeleta? ¿Eso qué significa? ¿Hay alguna incomodidad con la Constitución de 1991?”.

Esta suma de hechos podría significar un cambio en las posturas de los congresistas liberales, que significa un fuerte apoyo en el Legislativo para el gobierno de De la Espriella, especialmente en la Cámara de Representantes, donde los rojos tienen una de las bancadas más numerosas del elíptico.

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