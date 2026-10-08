Gobierno emitió lineamientos de "austeridad" y prohibió contratar pauta de "autopromoción"

La Presidencia de Abelardo de la Espriella emitió dos directivas que fijan los lineamientos en materia de austeridad y de la estrategia de comunicaciones que aplicará el Gobierno. En la primera, se solicita dar prioridad a los "encuentros y eventos virtuales" por encima de los viajes que "impliquen el desplazamiento físico", mientras que en la segunda delega a una de sus funcionarias de mayor confianza la responsabilidad de poner en marcha el cambio de imagen del Ejecutivo.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

A través de la directiva presidencial 06, el director del Dapre, Carlos Ríos, solicitó a ministros, directores de departamentos y representantes legales de entidades dar "prelación a encuentros virtuales". Enfatizó en que "las comisiones de servicios al exterior son excepcionales" y "deberán contar con la autorización previa de la Jefatura de Despacho Presidencial", en cabeza de Nicolás Gómez, "quien verificará los tiempos y requisitos".

Publicidad

Sugerimos: Magnicidio de Miguel Uribe fue un "crimen de Estado" y "no quedará impune": De la Espriella

"Los viajes aéreos nacionales e internacionales de los servidores públicos deberán hacerse en la condición tarifaria más económica, salvo los debidamente justificados ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República", se lee en el documento. Allí también se delinea que "el valor de los pasajes o de los viáticos no utilizados deberá ser reembolsado, en forma inmediata, al órgano público".

En materia de publicidad y pauta estatal, se prohíbe "todo gasto" que tengan como objetivo "autopromocionar, enaltecer o denigrar la imagen de funcionarios del Gobierno nacional a través de la promoción de sus cuentas personales en redes sociales, y/o de partido o movimiento político". Esto pasa, entre otras cosas, por la abstención de celebrar contratos para "agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos, adquirir revistas o similares, informes impresos, folletos o textos institucionales".

Le puede interesar

Le puede interesar: Pacto Histórico pide pista al CNE para hacer consulta de cara a su congreso: irá a marchas

"Se prohíbe la contratación o financiación de pauta, publicidad, publirreportajes, testimoniales o cualquier otra pieza de comunicación que tenga por objeto o efecto promover, destacar, exaltar o posicionar la imagen, el nombre, la voz o el retrato de servidores públicos, o la gestión de la entidad o del Gobierno nacional en la atención de emergencias, así como la utilización para tales fines de recursos destinados a la atención del desastre, provenientes del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres", se lee en la normativa.

Este mismo miércoles el mandatario emitió otra directiva para la adopción de un nuevo "manual de identidad visual" con miras a "fortalecer la coherencia visual y unificar la línea gráfica de los perfiles institucionales en plataformas digitales". Según ese documento, María Fernanda Sandoval, la secretaria para las Comunicaciones, "será la encargada de asesorar e impartir lineamientos y directrices". Esto funcionará en cuatro niveles: la presentación del plan de comunicación de las entidades, el estudio y aprobación de campañas, el análisis de las piezas de comunicación, y los foros y eventos de gran magnitud.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.