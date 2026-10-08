Magnicidio de Miguel Uribe fue un "crimen de Estado" y "no quedará impune": De la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella asistió al primer Summit del Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay y desde allí lanzó un mensaje contra los grupos criminales involucrados en el magnicidio del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático. El mandatario afirmó que compartía la hipótesis de que fue un "crimen de Estado" y lanzó críticas contra el gobierno del expresidente Gustavo Petro por no dar garantías a la oposición.

"El asesinato de Miguel Uribe Turbay no puede quedar impune y no quedará impune en mi gobierno. La verdad no puede terminar en quien apretó el gatillo ni en quienes participaron materialmente en la ejecución del crimen. La justicia ha avanzado y ha logrado reconstruir una parte importante de la estructura que intervino en el magnicidio, pero siguen pendientes interrogantes fundamentales: ¿quién ordenó asesinar a Miguel Uribe Turbay?", aseguró el mandatario.

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De la Espriella ratificó su compromiso de que "el Gobierno nacional hará todo lo que esté a su alcance dentro del marco de la Constitución y la ley" para que se conociera la verdad sobre el atentado "con nombres propios, con pruebas y ante los jueces de la República". Agregó que la Policía, los organismos de inteligencia y las instituciones del Ejecutivo que tienen parte en esa investigación "tienen la orden desde el primer día" de tratar ese asunto con "importancia nacional" para resolver el crimen.

"Si es necesario, como se ha venido haciendo, acudir a otros países para dar con los determinadores y vamos a intercambiar inteligencia con organismos internacionales (…). Las fronteras no serán refugio para quien haya ordenado matar a un senador de la República", dijo. Y también envió un mensaje directamente a los responsables del crimen: "Llegaremos hasta ustedes, los vamos a encontrar y los vamos a hacer pagar. No se trata de venganza, como presidente y como ciudadano, exijo justicia, verdad completa y no impunidad".

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El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que en su gobierno la oposición tendrá todas las garantías para ejercer sus derechos políticos. El jefe de Estado aseguró que "la oposición tiene plena libertad de criticarme, cuestionar mis decisiones, enfrentar mis iniciativas y… pic.twitter.com/nsY9TQaQ9b — El Espectador (@elespectador) October 8, 2026

Al referirse a los pronunciamientos que el gobierno pasado tuvo contra la oposición, apuntó que la Fiscalía evalúa la hipótesis de que este fuera "un crimen de Estado": "Yo estoy de acuerdo, porque si a alguien le servía la muerte de Miguel, era el régimen que denunciaba". En ese punto, agregó que en su administración "la oposición tendrá todas las garantías" y que también respetará las aspiraciones legítimas para reemplazarlo al concluir su mandato, "siempre que actúe en el marco de la Constitución, la ley y los canales de civilidad".

"Lo que jamás voy a aceptar es que el terrorismo pretenda disfrazarse de oposición, ni que bajo el pretexto de enfrentar al Gobierno se acuda a la violencia, la intimidación o las vías de hecho. Esa diferencia la tengo muy clara: el adversario político lo enfrento con argumentos y en las urnas, y se van a llevar otra derrota; a quien recurra a la violencia lo voy a enfrentar con toda la fuerza de las armas y las leyes de la República como corresponde en derecho", precisó.

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En su intervención, el presidente también saludó al padre de senador asesinado y reivindicó que llegará a ocupar la embajada de Colombia en Reino Unido. Miguel Uribe Londoño asumirá ese puesto en los próximos meses y en el evento también estuvieron presentes otros altos funcionarios del Estado, como el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín.

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