Pacto Histórico pide pista al CNE para hacer consulta de cara a su congreso: irá a marchas

El Pacto Histórico presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) una solicitud formal para fijar la fecha de la que será una nueva consulta de cara al congreso del partido en medio de las discusiones en torno a una nueva movilización. Los cinco integrantes de la dirección nacional de la colectividad que lidera el expresidente Gustavo Petro firmaron el documento con el que se busca que los delegados que se presenten en ese encuentro sean elegidos por voto popular, en línea con lo que ordenó el mismo exmandatario.

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"Solicitamos al CNE que, en ejercicio de la atribución prevista en el numeral 10 del artículo 265 de la Constitución Política, fije una fecha y colabore en la realización de un proceso democrático interno para elegir a las personas delegadas al Primer Congreso Nacional del Movimiento Político Pacto Histórico", se lee en el documento con fecha del 5 de octubre.

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De acuerdo con esa solicitud, el llamado a urnas sería a "finales de 2026 o comienzos de 2027″. Y pide al tribunal que se realice en "una fecha distinta de aquella que se convoque para la consulta de selección de candidaturas a cargos de elección popular" que está prevista para las elecciones territoriales del próximo año.

La Dirección Nacional del @PactoCol acordó la elección democrática de las y los delegados al Primer Congreso previsto en nuestros estatutos. Desde inicios de mes solicitó al CNE y a la Registraduría garantías y una fecha pronta para realizar este proceso.



Somos una… pic.twitter.com/86s20fZRM4 — Gabriel Becerra – Pacto Cámara Bogotá 🏛️ (@BecerraGabo) October 7, 2026

"La realización de ambos certámenes en fechas diferenciadas permitirá que cada consulta conserve claridad en su propósito, cuente con la preparación necesaria y ofrezca a la militancia una oportunidad efectiva de participar en cada proceso. También facilitará la coordinación de la organización electoral y la organización interna del movimiento, teniendo en cuenta la cercanía de los procesos y la magnitud de las tareas que cada uno implica", indican los codirectores del partido.

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La realización de una consulta para escoger a las candidaturas de las regionales también ha sido uno de los consensos clave en el partido de izquierdas. El representante Gabriel Becerra —quien firmó la carta junto a Gloria Flórez, María José Pizarro, el senador Carlos Albeto Benavides y Jaime Caicedo Turriago— apuntó que quien aspire a un cargo de elección popular primero "debe someterse a la decisión democrática de las bases y los territorios".

"Legalmente no existe ninguna otra opción y políticamente es una lección ganadora. Ni dedazos ni decisiones desde Bogotá está por escrito en los estatutos. Sí a las alianzas, pero debemos aprender, no a cualquier precio", señaló el congresista.

El exjefe de Estado también se pronunció a través de sus redes sociales y respaldó la selección de delegados por voto popular. En esa línea, agregó que "cada elector del Pacto ya es un afiliado y tiene derecho a elegir los delegados y delegadas al congreso fundante de su movimiento político".

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Sin embargo, compartió una "propuesta alternativa" a la convocatoria a esa reunión de delegados que agitó las aguas. En ese documento, se plantea que la convocatoria a urnas sea los días 14 y 15 de noviembre, mientras que el congreso se citaría para los días 19, 20 y 21 de diciembre de "forma presencial en la ciudad de Bogotá". En la consulta, por ejemplo, se define que las personas no afiliadas podrán votar siempre y cuando "firmen un documento en donde se indique que manifiestan, bajo la gravedad del juramento, [que] no se encuentran afiliados a otro partido".

Además, se propone que el congreso tenga tres objetivos definidos: definir las orientaciones políticas del movimiento, propuestas de gobierno y estrategias legislativas; consolidar el proceso de unidad política; y elegir la Coordinación Nacional y los demás órganos previstos en los estatutos. En ese primer punto, entre otras cosas, también se tocaría "la movilización social y la preparación de las próximas contiendas electorales". Según la exsenadora María José Pizarro, ese texto no ha sido aprobado por las directivas del partido ni ha pasado por revisión conjunta del movimiento.

¿De donde sale ese documento? Hasta el momento la Dirección Provisional del @PactoCol no ha discutido ese documento ni lo ha aprobado.



Desde @ProgresistasCol nuestra postura es clara:



1. El PH es patrimonio del pueblo colombiano.

2. Iniciar campaña de afiliación masiva al PH,… https://t.co/mYlUNVkfD0 pic.twitter.com/7yS33UCX26 — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) October 7, 2026

Para este 14 de octubre, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y el Pacto citaron una movilización en contra del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Se trata de la primera marcha citada a nivel nacional por la oposición tras la posesión del actual mandatario y servirá como medidor de la fuerza que tiene la izquierda tras haber dejado el poder.

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