Gobierno estrenó su carta de presentación ante la ONU con Restrepo | La Mesa Redonda

El discurso de Restrepo, escrito por De la Espriella, giró en torno a la seguridad, la lucha contra el terrorismo,…

El vicepresidente José Manuel Restrepo fue el encargado de presentar los ejes del gobierno de Abelardo de la Espriella ante las Naciones Unidas esta semana. Una comitiva encabezada por el segundo al mando e integrada por el canciller Omar Bula; el ministro de Comercio, Mauricio Gómez; y los embajadores Mauricio Gaona (ONU) y María Consuelo Araújo (Estados Unidos) estuvo en Nueva York e hizo parte de varias reuniones bilaterales.

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El discurso de Restrepo, escrito por De la Espriella, giró en torno a la seguridad, la lucha contra el terrorismo, los derechos humanos, el desarrollo económico y la inversión tecnológica. En la intervención, que ocurrió cerca del mediodía del pasado jueves, también reiteró el compromiso de Colombia una transición democrática "pronta, segura y profunda" en Venezuela.

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"En consecuencia, desde el primer momento de mi Gobierno impartí a la Fuerza Pública una instrucción inequívoca: recuperar el control territorial, restablecer plenamente la autoridad del Estado y enfrentar a las estructuras que utilizan el terrorismo", dijo Restrepo a nombre de De la Espriella. Y ratificó la apuesta de atacar frontalmente la lucha contra las estructuras criminales, sobre las cuales dijo que son "una amenaza transnacional exige que la comunidad internacional también haga su parte": "La seguridad, siendo indispensable, no basta. Un territorio que no ofrece oportunidades sigue siendo un territorio vulnerable".

En todo caso, la semana también estuvo marcada por varios encuentros bilaterales, así como con empresas como Apple, Tesla y Microsoft. El vicepresidente dialogó con el secretario general de la ONU, António Guterres, y hubo una reunión con la enviada especial para el Escudo de las Américas, Kristi Noem. Allí, Colombia reafirmó su compromiso con Estados Unidos y la cooperación en la lucha contra las drogas. Del lado de los ministros, el canciller habló con su homólogo panameño para avanzar en proyectos de interconexión y Gómez Amín hizo lo propio con empresas de Israel interesadas en invertir en Colombia.

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Los movimientos en Estados Unidos alrededor de la adhesión del Escudo de las Américas, el refuerzo en inversión extranjera, la lucha contra el terrorismo y la ayuda humanitaria tras el terremoto del 10 de agosto fueron objeto de análisis en la última edición de La Mesa Redonda de El Espectador. Reviva a continuación el balance del paso de la delegación colombiana en Estados Unidos.

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