Estas son las reacciones a la muerte de alias "Robinson", señalado de crimen de Miguel Uribe

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El mundo político reaccionó al operativo en la vereda El Caudillo, en Tello (Huila), en el que se reportó la muerte de alias "Robinson Gutiérrez", uno de los jefes de la Segunda Marquetalia y señalado de haber participado en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El presidente Abelardo de la Espriella anunció los resultados de la operación militar y varias figuras se pronunciaron: "Le estamos haciendo justicia", dijo el jefe de Estado.
Miguel Uribe Londoño, padre del político asesinado y excandidato presidencial, felicitó al mandatario y a quienes participaron en el operativo. Le pidió a De la Espriella continuar "con su propósito de que el mundo pueda saber quién dio la orden de matar" a su hijo. En esas mismas líneas, reiteró sus cuestionamientos contra el expresidente Gustavo Petro, así como contra el exdirector de la Unidad Nacional de Protección Augusto Rodríguez.
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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, envió un mensaje a la Fuerza Pública, el Ejército y a su par en la cartera de Defensa, Jorge Mora, sobre los resultados. De acuerdo con él, "respiran más tranquilos los habitantes de Huila y Caquetá con la neutralización de alias Robinson Gutiérrez, peligroso cabecilla de la Segunda Marquetalia, experto en extorsión y parte del esquema criminal que asesinó a Miguel Uribe".
También lo hizo el expresidente Álvaro Uribe, quien lideraba este domingo un encuentro de su partido, el Centro Democrático. Aplaudió los resultados y aseguró que "le va a devolver mucha tranquilidad" a Colombia. Además, apuntó que "gracias a la determinación del Gobierno nacional, pueden ser mucho más efectivos en devolverle la seguridad a Medellín".
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"La criminalidad no es invencible, cuando el Estado ejerce con firmeza y dentro de la ley el monopolio legítimo de la fuerza con inteligencia, coordinación y decisión, es posible golpear las estructuras criminales, recuperar el territorio y devolverles tranquilidad a los ciudadanos", apuntó la senadora uribista María Clara Posada.
De acuerdo con el presidente De la Espriella, en ese operativo también fueron capturadas tres personas. El mandatario aseguró que el jefe criminal estaba encargado de dirigir extorsiones y amenazas contra campesinos, así como el reclutamiento forzado a menores de edad y la realización de acciones terroristas en Huila y Caquetá.
¿Qué se sabe del magnicidio de Miguel Uribe Turbay?
Hace poco, la Fiscalía emitió siete órdenes de captura contra altos mandos de esa misma estructura criminal. Entre ellos están Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”; Géner García Molina, alias “John 40″; José Manuel Sierra, alias “Zarco Aldinever”; alias “Rumba”; Alberto Cruz Lobo, alias “Enrique Marulanda”; Diógenes Medina, alias “Gonzalo” o “Chalo”; y Kendric Téllez Álvarez, alias “Yako”.
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Según las investigaciones que ha llevado a cabo el grupo especial designado para esclarecer el asesinato de Uribe Turbay, "el magnicidio no fue un acto aislado, sino el resultado de una operación estructurada" entre la banda criminal urbana que ejecutó el crimen y la Segunda Marquetalia, que habría dado la orden. La fiscal general, Luz Adriana Camarga, ha dicho que las razones detrás del crimen son “político-instrumentales por su labor como senador".
“Las decisiones del grupo armado fueron tomadas de manera consensuada, tomadas desde el nivel más alto de la organización que decidió apartarse de los procesos de paz”, detalló la jefa del ente investigador.
El nombre de la Segunda Marquetalia apareció en el radar de las autoridades poco después del atentado del 7 de junio de 2025 contra el senador en el parque El Golfito en Bogotá. Hasta la fecha, las autoridades han capturado a nueve personas señaladas de haber participado en la ejecución del crimen.
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Luis Gabriel(27636)•Hace 27 minutosCortina de humo para tapar la mesquinidad de este gobierno, matando un par de ampones justifican la miseria en que están dejando a el pais
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Pathos(78770)•Hace 27 minutosFelicitaciones al gobierno y las fuerzas del orden. Todo el país democratico debe exaltar este hecho porque es un paso decisivo encabezado por e Estado en la recuperación de la seguridad q el país trabajador pide con urgencia ….Es una vergüenza q aún haya andas crimen males de esta naturaleza. Colombia es el único país del continente con bandas delictivas de este calibre q tienen aspiraciones de control territorial, para suplantar al Estado.
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Marco(53341)•Hace 52 minutosMientras no dejen de ingresar a nuestra economía tantos recursos provenientes del narcotráfico, sobre todo los que terminan en manos de grupos delincuenciales, dar de baja a estos criminales seguirán siendo pañitos de agua tibia. Pero es una buena noticia dar de baja a una lacra putrefacta como esta.