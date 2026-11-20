El gobierno de Abelardo de la Espriella fijó los lineamientos para autorizar las comisiones que requieran los servidores públicos de la rama ejecutiva para salir del país. Las directrices son para el cierre de vigencia de 2026 y el inicio de la vigencia 2027. Según el documento, particularmente se fijan para las comisiones que se vayan a realizar entre el viernes 18 de diciembre de 2026 y el lunes 4 de enero de 2027.

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El documento, firmado por el jefe de despacho presidencial Nicolás Gómez, advierte que las comisiones se deberán gestionar "exclusivamente a través

del Sistema de Gestión de Comisiones al Exteriores" del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre). En esta línea, señaló que no se tramitarán solicitudes que lleguen a través de correo electrónico o de manera física fuera del sistema del Dapre. El documento advierte que las restricciones se dan "en coherencia con los principios de planeación, eficacia, austeridad, coordinación y transparencia en la gestión pública".

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Sobre los criterios de aceptación de las comisiones, el documento afirma que "deberán obedecer a una estricta necesidad del servicio y estar debidamente soportadas en documentos técnicos y administrativos". Bajo estos términos, el documento firmado por Gómez señala que se deben argumentar la pertinencia del viaje, sus aportes a los objetivos misionales y la "imposibilidad" de atender el asunto de manera virtual o bajo otros mecanismos.

El despacho del presidente De la Espriella también fijó el lunes 14 de diciembre como fecha límite para remitir las solicitudes sobre este tipo de comisiones, señalando que solicitudes extemporáneas solo serán revisadas siempre que se trate de "requerimientos sobrevinientes y excepcionales,

debidamente motivados por la entidad cabeza de sector". Sin embargo, el documento presenta una excepción sobre los requerimientos que vengan de forma verificable y expresamente relacionados con la agenda de Presidencia y/o Vicepresidencia, que de todas formas tendrán que pasar por un proceso dentro del Dapre, sin las restricciones señaladas por esta circular.

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En octubre de 2026, el director del Dapre, Carlos Ríos, solicitó a ministros, directores de departamentos y representantes legales de entidades dar "prelación a encuentros virtuales" a través de la directiva presidencial 06. En ese momento, advirtió que "las comisiones de servicios al exterior son excepcionales" y "deberán contar con la autorización previa de la Jefatura de Despacho Presidencial", en cabeza de Gómez, "quien verificará los tiempos y requisitos".

"Los viajes aéreos nacionales e internacionales de los servidores públicos deberán hacerse en la condición tarifaria más económica, salvo los debidamente justificados ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República", se lee en el documento del mes de octubre, que sigue en la línea de austeridad en el Ejecutivo, una de las banderas de la administración De la Espriella.

Lea aquí la circular del Dapre sobre las comisiones en el exterior:

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