Gobierno De la Espriella posesionó a Tania Gilinski como embajadora de Colombia en Israel

En la tarde de este viernes el canciller Omar Bula Escobar posesionó a Tania Gilinski como embajadora de Colombia en Israel. El acto oficializa el restablecimiento de las relaciones entre esos dos Estados luego de casi cuatro años de ruptura por el genocidio en Gaza. La directriz del presidente Abelardo de la Espriella desde campaña fue estrechar nuevamente los lazos con ese país y que ha quedado en evidencia con varios actos en el lapso de los últimos meses.

Según señaló la Cancillería, "la designación de la nueva embajadora se produce en un momento de renovado impulso de la relación bilateral, luego de que el Gobierno de Colombia decidiera restablecer y fortalecer las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, con el propósito de recuperar y profundizar los vínculos entre ambos países".

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El restablecimiento de estas relaciones llegó, además, con el anuncio que el jefe de Estado realizó de trasladar esa embajada de Tel Aviv a Jerusalén, decisión que fue cuestionada por varios sectores al atribuirle argumentos religiosos por encima de una apuesta concreta que fuese favorable a los connacionales en esa región. En ese sentido, la Cancillería detalló que "la embajadora Gilinski llegará a Israel con la prioridad de profundizar la cooperación en seguridad e inteligencia estratégica, lucha contra el crimen transnacional, ciberseguridad e intercambio de información, así como continuar promoviendo oportunidades de cooperación en sectores como agricultura, salud, ciencia y tecnología, y comercio".

Dentro de los gestos que han acercado a los dos Estados está, por ejemplo, la abstención de Colombia a la declaratoria del caso Palestina como un genocidio en la Asamblea General de la ONU. Asimismo, en ese mismo contexto, la delegación colombiana fue de las pocas que acompañó el discurso del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. También se han recibido a representantes de ese Estado en territorio colombiano para establecer políticas contra el antisemitismo, algo que han abanderado tanto el canciller Bula como el ministro del Interior, Rodrigo Lara.

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¿Quién es Tania Gilinski?

La nueva embajadora, Tania Gilinski, fue definida por la Cancillería como una "emprendedora" con varias décadas dedicadas a los medios de comunicación y relacionamiento tanto en América Latina y Estados Unidos. Su carrera inició en los medios llegando a integrar el Business Week y The Economist. También trabajó en Apple y Procter & Gamble. Es es Magíster en Estudios de Política Internacional de Stanford University, con énfasis en Desarrollo Económico y Político, y es graduada en Historia y Francés del Wellesley College. Habla español, inglés y francés y cuenta con conocimientos conversacionales de hebreo.

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