El vicepresidente José Manuel Restrepo se reunió con altos dignatarios y líderes empresariales en el primer día oficial de su visita a Nueva York (Estados Unidos). El segundo al mando de Abelardo de la Espriella es el jefe de la delegación colombiana y se reunió con Kristi Noem, enviada especial de Estados Unidos para el Escudo de las Américas, y Juan Pablo Segura, secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.

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Restrepo se reunió con Kristi Noem, del Escudo de las Américas: así fue la agenda en EE. UU.

De acuerdo con Noem, acordaron trabajar juntos en materia de seguridad, migración y asuntos fronterizos, así como “llevar prosperidad económica a la región”. Allí estuvieron presentes el canciller Omar Bula y la embajadora en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, quien ya se había reunido previamente con la enviada especial en Washington D. C.

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“Este es un momento en el que podemos construir juntos alrededor de la seguridad y la prosperidad, y avanzar en acciones multilaterales entre los países que integran el Escudo de las Américas”, agregó Restrepo.

🇨🇴🇺🇸 In New York, @ViceColombia José Manuel Restrepo, @CancilleriaCol Minister Omar Bula, and Ambassador María Consuelo Araújo met with @EnvoyNoem Kristi Noem and @WHAAsstSecty Juan Pablo Segura to strengthen joint efforts against transnational criminal organisations, while… pic.twitter.com/DSGCRzRH3r — Embassy of Colombia in the United States (@ColombiaEmbUSA) September 21, 2026

La incorporación oficial de Colombia en esa iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, se dio el pasado 14 de septiembre. Ahora, entre ambos países buscan definir prioridades para los próximos espacios de trabajo, "con énfasis en seguridad regional, lucha contra el crimen transnacional y nuevas oportunidades de inversión y crecimiento económico".

Restrepo mantuvo varios encuentros de alto nivel este lunes. Además, sobre él está la responsabilidad de dar la intervención ante el pleno de las Naciones Unidas, lo que ocurrirá en horas de la tarde de este jueves.

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En la agenda de Restrepo estuvo un encuentro con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader. Allí, agradeció al mandatario por sus donaciones en medio de la tragedia tras el terremoto y anunciaron que acordaron una "línea de trabajo alrededor de la lucha contra el crimen organizado transnacional".

Misión Crecer impulsa nuevas oportunidades con República Dominicana.



En representación del presidente, el Vicepresidente @jrestrp se reunió en Nueva York con el presidente Luis Abinader para impulsar la inversión turística y empresarial.



¡Avanza nuestra meta de crecer al 6 %! pic.twitter.com/7FxfOKKLDj — Vicepresidencia Colombia (@ViceColombia) September 21, 2026

"Hemos hablado también sobre las enormes oportunidades que hay en materia de inversión turística, de desarrollo turístico y, en general, de inversiones entre la República Dominicana y Colombia", señaló Restrepo. Y Abinader agregó que tienen "la misma filosofía de desarrollo".

Más allá de los encuentros diplomáticos, el enfoque del vicepresidente es "atraer inversión, formar el talento que exige la inteligencia artificial y modernizar el Estado". Por ello es que también sostuvo reuniones con el Council of the Americas, Concordia, el Foro Económico Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y líderes empresariales.

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Nueva York avanza al ritmo de Misión Crecer. Hoy presentamos ante más de 60 inversionistas las oportunidades de Colombia en energía, turismo, minerales críticos e inteligencia artificial.



La jornada incluyó reuniones con el Council of the Americas, Concordia, el Foro Económico… pic.twitter.com/tCuPASzNMN — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) September 21, 2026

Esta semana se espera que también se reúna con empresas como Apple, Tesla y Microsoft, así como otros participantes de la Asamblea General. El vicepresidente será el representante a nivel internacional de Colombia, pues fue una de las tareas que le asignó el presidente, quien desde un inicio aseguró que no saldrá del país en su periodo presidencial.

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