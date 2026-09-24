Gobierno reclamó victorias en el Congreso: “Hay disciplina de bancada”

Quien ofició como vocero para dar este parte fue el ministro del Interior, Rodrigo Lara. En efecto, el funcionario aseguró que este paso es una muestra de que las relaciones con el Congreso pueden avanzar sin acudir a lo que calificó como negociaciones por debajo de la mesa.

El Gobierno Nacional destacó lo que consideró sus “victorias” claras en el Congreso en las últimas 48 horas, en especial por la aprobación del presupuesto de 2027 con un monto de COP 634,9 billones.

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“Hay que recortar la grasa, hay que recortar básicamente los contratos de prestación de servicios de los que no trabajan, pero hay que proteger la inversión social, hay que proteger la inversión que permite el desarrollo y hay que proteger la inversión que le llega a los colombianos y proteger el empleo de los que trabajan”, precisó Lara sobre el presupuesto y los acuerdos logrados con el Legislativo.

Otro punto que se registró fue que una nueva negativa a la moción de censura al ministro de Defensa, Jorge Mora. La medida fue impulsada por el Pacto Histórico, que convocó en la Cámara esa sesión para el mismo día en que bandas narcotraficantes del Caribe desplegaban un “paro armado”.

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Si bien todo se negó y Mora ratificó el respaldo mayoritario que tiene en el Congreso, hubo un punto con el que el Gobierno sí perdió un pulso. En efecto, aunque dijo que esto pasó porque previamente se acordó con el Legislativo, Lara reconoció que no logró mayorías para impulsar las objeciones que la administración del presidente Abelardo de la Espriella presentó sobre un proyecto del Centro Democrático que pone más requisitos para acceder a cargos públicos.

En todo caso, de acuerdo con el ministro del Interior, lo que pasó esta semana en el Capitolio demostró que hay “un Congreso serio y responsable, que entiende la coyuntura y trabaja de la mano con el Gobierno Nacional, y una gran mayoría de partidos que apoya al Gobierno para superar los problemas y lograr el equilibrio de las finanzas y el desarrollo de Colombia”. Y agregó: "Hay coalición. Hay disciplina de bancada. Eso es gobernabilidad y capacidad de hacer."

Hoy las comisiones económicas conjuntas aprobaron el Presupuesto.



No es un discurso. Es capacidad de contener el gasto, por eso el Ministro de Hacienda @miguel_gomez_m presentó un presupuesto de la verdad.



El Congreso no lo infló. No se abrió un hueco adicional. Este Gobierno… pic.twitter.com/UvWuaVugwW — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) September 24, 2026

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