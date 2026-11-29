Como "reprochable" calificó el ministerio del Interior del gobierno de Abelardo de la Espriella los actos racistas que se presentaron en la noche del viernes en el Estadio el Campín de Bogotá. Así lo expresaron María Eugenia Carreño, viceministra para el Diálogo Social y Jefferson Mena, director de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, quienes pidieron medidas concretas por parte de equipos y autoridades tras estos actos.

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Los hechos se presentaron durante el juego entre Millonarios y América de Cali. Tras culminar el encuentro y mientras los jugadores se trasladaban a los camerinos, un hincha identificado con el equipo local escupió e insultó reiteradamente al jugador Dany Rosero, hechos fueron reprochados por los equipos y demás autoridades a nivel nacional.

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Carreño aseguró que el Gobierno, a través de su vocería en el MinInterior, "rechaza categóricamente el acto discriminatorio de racismo ocurrido en el estadio El Campín de Bogotá contra el jugador Dany Rosero de América de Cali". La viceministra señaló que este comportamiento es "irrazonable e injusto" y desconoce "el derecho a la dignidad humana".

Además, la alta funcionaria indicó que este tipo de hecho son "reprochables en los escenarios deportivos, espacios en los que debe imperar la civilidad y el respeto por las reglas del juego limpio y sano".

En misma línea, Mena aseguró que "ninguna circunstancia, diferencia o situación relacionada con un encuentro deportivo justifica una provocación o agresión". El director, agregó, además, una frase contundente en su mensaje: "Nadie que tire una piedra puede esperar recibir, en retorno, pétalos de rosa".

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Esos mismos hechos ya habían sido reprochados por otras instancias del Ejecutivo. Desde el Ministerio del Deporte que lidera Juliana Gutiérrez se emitió un comunicado en línea similar. "El Ministerio del Deporte, en su calidad de secretaría técnica de la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, rechaza de manera categórica los actos de racismo, discriminación y violencia registrados ayer en el estadio Nemesio Camacho El Campín contra el jugador del América de Cali, Dany Rosero, durante compromiso disputado frente a Millonarios FC".

Esa cartera agregó en su comunicación que "ninguna expresión de odio o agresión tiene cabida en los escenarios deportivos ni en la sociedad colombiana". Fue por ello que anunciaron medidas como construcción de lineamientos para evitar manifestaciones racistas en los escenarios del deporte. También puntualizaron que "el fútbol debe consolidarse como un territorio de paz, inclusión y encuentro ciudadano. Desde el Gobierno Nacional hacemos un llamado firme a todos los actores del fútbol para erradicar cualquier forma de discriminación o violencia dentro y fuera de las canchas".

Su comunicado culminó asegurando que "en Colombia, el respeto a la dignidad humana es un principio innegociable".

¿Qué dijeron América y Millonarios?

Tras conocerse los hechos, ambos equipos emitieron comunicados y pidieron acciones concretas a las autoridades. De un lado, el cuadro que vio la afectación de su jugador, América de Cali, rechazó los actos y pidió acciones inmediatas. "Como institución, expresamos nuestra profunda indignación ante cualquier manifestación de discriminación que atente contra la dignidad, la integridad y los derechos de las personas"

En ese mensaje señalaron que "ningún jugador, deportista o persona debería tener que enfrentarse a expresiones de odio, discriminación o violencia por ninguna circunstancia. El respeto debe ser un principio innegociable dentro y fuera de las canchas".

Por otro lado, Millonarios expresó un rechazo categórico a estos actos

"de violencia que se presentaron posterior a la expulsión del jugador del América de Cali, Dany Rosero, durante el encuentro disputado este viernes en el estadio El Campín".

"Como institución manifestamos nuestro rechazo a cualquier comportamiento que atente contra la integridad, la armonía y la sana convivencia. Este tipo de situaciones no tienen cabida en el fútbol y mucho menos en El Campín, un escenario donde debe prevalecer el respeto y los valores del deporte", señala el comunicado del equipo capitalino. En ese mismo Pronunciamiento resaltaron que los mismos no representan a la generalidad de esa hinchada pues "el fútbol debe ser un espectáculo de armonía, convivencia, paz y nunca un espacio para la violencia, el racismo, la agresividad e intolerancia"

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"El respeto debe prevalecer siempre dentro y fuera de la cancha", culminó la comunicación de Millonarios. Hasta el momentos las autoridades no han establecido la identidad del agresor, quien sería procesado por la justicia e incluso, se me impediría el ingreso a escenarios deportivos en el país.

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