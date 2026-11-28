El presidente Abelardo de la Espriella asistió a un evento de la Unidad Nacional de Víctimas en Barranquilla, donde se hizo entrega de indemnizaciones administrativas y judiciales a víctimas del conflicto armado. Durante el evento el jefe de Estado reiteró su compromiso con las personas afectadas por la violencia y volvió a marcar su postura en contra del Acuerdo de Paz firmado en 2016 por el gobierno Santos.

"Quiero comenzar expresando mi afecto y mi respeto a las víctimas del terrorismo de la violencia que hoy nos acompañan aquí en Barranquilla. Conozco el sufrimiento que han padecido miles de familias de la región Caribe por los crímenes cometidos por las organizaciones terroristas, guerrillas y paramilitares. Muchos de ustedes perdieron sus seres queridos, fueron expulsados de sus hogares, tuvieron que abandonar sus tierras o padecieron toda clase de atropellos. Sus vidas cambiaron para siempre por culpa de unos criminales, de unos psicópatas que actuaron con una crueldad inconcebible e inaceptable", aseguró el mandatario.

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Y agregó: "Hoy estoy aquí para reiterarles un compromiso de este gobierno. Las víctimas de la violencia tienen derecho a recibir la atención que merecen, a que se respeten sus derechos y a que el Estado cumpla las obligaciones que tiene pendiente con las víctimas. Esto se había parado y lo hemos activado en este gobierno".

Resaltó que en la jornada que se llevó a cabo este sábado se hicieron efectivas 1340 indemnizaciones administrativas y judiciales por un valor total de COP 28.942 millones "en beneficio de las víctimas de la violencia del Atlántico y del Magdalena ". Según De la Espriella de esas indemnizaciones, 137 son administrativas por cerca de COP 1210 millones y las otras 1203 son indemnizaciones judiciales, por más de COP 27.732 millones de pesos; de ellas, 766 corresponden a municipios del Atlántico y 437 a Ciénaga, en el departamento del Magdalena.

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Respecto al proceso de paz con las Farc-EP aseguró que "es indignante que quienes cometieron crímenes atroces hayan recibido tantas consideraciones, mientras sus víctimas siguen reclamando lo que les corresponde. Me refiero a la indemnización por eso siempre me he opuesto al macabro acuerdo de La Habana con la Farc. No comparto una concepción de la paz que concede privilegios a los terroristas y que diez años después sigue sin resolver satisfactoriamente la reparación a sus víctimas. La paz no puede convertirse en una excusa para rebajar las responsabilidades de quienes cometieron semejantes crímenes".

Por último, el mandatario aseguró que el gobierno anterior no "se enfocó en las víctimas" y que no tolerará que "se roben o desvíen las ayudas destinadas a las víctimas de la violencia. Quien se haya apropiado de esos bienes, porque se la pasaban haciendo contratos, convenios para robarse las platas, quien haya hecho eso tiene que pagar porque hay crímenes peores que otros".

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