Así es la agenda de Gobierno De la Espriella y Congreso en medio de emergencia por terremoto

Abelardo de la Espriella recibió la banda presidencial para consolidar la transición de mando. Juramentó como nuevo mandatario de los colombianos y dio lugar a la posesión de José Manuel Restrepo como nuevo vicepresidente. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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La atención del terremoto del pasado 10 de agosto sigue siendo el eje en las agendas tanto del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella como del Congreso. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo confluyen en la importancia de atender las necesidades básicas de los más de 150.000 damnificados y que tomarán fuerza este mismo martes.

Y es que las labores se seguirán realizando tanto en las regiones, por parte del presidente y todo su equipo de gobierno, como en el Capitolio Nacional. De primera mano la agenda del gabinete sigue enfocada precisamente en las regiones más afectadas por esta crisis: Valle del Cauca, Chocó y el Eje Cafetero. A ello se suma, además, los incendios forestales que afectan a otros departamentos como el Tolima o Cesar.

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En primera instancia, el presidente Abelardo de la Espriella tendrá esta jornada su agenda centrada en Bogotá, pues tendrá una serie de encuentros con la Rama Judicial. Primero pasará a la Fiscalía General de la Nación a la entrega del Libro Blanco. Luego hará lo propio ante el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Disciplina Judicial, todos bajo el marco de visitas institucionales.

No obstante, desde la capital seguirá monitoreando los alcances del terremoto e implementará las medidas con las que se atenderá la fase de reconstrucción. Queda, además, a la expectativa ese decreto de emergencia económica que ya fue anunciado, pero que aún no ha sido firmado por el jefe de Estado. Su meta es recaudar recursos para un proceso que, según dijo, podría superar la barrera de los COP 30 billones. Paralelamente seguirá con diálogos con sectores empresariales y mandatarios internacionales para establecer ayudas humanitarias y económicas.

En ese sentido, el vicepresidente José Manuel Restrepo se mantendrá en gira por esas regiones para buscar atender las necesidades de quienes resultaron damnificados por estos hechos, así como también para servir de puente y canalizar ayudas humanitarias para las víctimas.

Según tiene estipulado, Restrepo estará en la tarde de este martes en el departamento de Caldas. Primero tendrá un paso por Manizales y luego estará en el municipio de Villamaría. Ahora bien, su agenda tendrá como punto inicial el acompañamiento al presidente De la Espriella en los eventos de la Fiscalía.

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Otros ministros que se mantendrán en las regiones con Ana María Vesga (Salud), Rodrigo Lara (Interior) y Elsa Noguera (Transporte), quienes han atendido de primera mano las urgencias expresadas por las comunidades mayormente afectadas.

En cuanto al Legislativo respecta, este martes retomarán las sesiones a pesar de que un grueso de los congresistas se encuentran acompañando los procesos para la entrega de ayudas humanitarias en las regiones. En las comisiones los ejes prioritarios estarán en la elección las mesas directivas para poder emprender debates de forma cotidiana.

Ya en plenaria, aunque existen algunos proyectos a tratar, el grueso de la discusión se centrará en la contingencia por el terremoto, así como los señalamientos que desde el Pacto Histórico ya se anunciaron contra el ministro de Vivienda Jaime Andrés Beltrán. Su cargo, aunque no está en duda por el gobierno nacional, sí podría ser objeto de discusión en el Congreso a través de una moción de censura.

Y es ese punto uno de los que también se lleva la atención en la plenaria de la Cámara. En esa corporación se tiene previsto que desde la oposición se presente una iniciativa de moción de censura contra Beltrán por su viaje a Santa Marta en medio de esta emergencia. El texto tendría los votos de ese colectivo, así como algunos sectores de gobierno.

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