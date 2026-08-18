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Gobierno De la Espriella busca reencaminar su relación con el Congreso: esto priorizan

La coalición oficialista está a la espera de las primeras conversaciones con el Ejecutivo, aplazadas por la crisis nacional desatada por el terremoto. Las primeras movidas de la administración de Abelardo de la Espriella fueron en lo económico, pero también alista proyectos que tocan las fibras del discurso de descentralización y de “mano dura”. Así está el panorama.

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Redacción Política
18 de agosto de 2026 - 12:00 p. m.
Congreso de la República.
Congreso de la República.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El Congreso se alista para unos próximos seis meses movidos en materia legislativa. Todavía le queda una elección pendiente —la del nuevo Consejo Nacional Electoral—, pero ya tiene en la mira una abultada lista de proyectos que tendrá que discutir en lo que resta de este año. El gobierno de Abelardo de la Espriella llega no solo con el objetivo de “corregir” la herencia de la administración anterior, sino también de poner en marcha los primeros pasos de su “patria milagro”.

La semana que siguió a la posesión estuvo marcada por una tragedia...

Por Redacción Política

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