Gobierno establece ruta para diálogo con comunidades indígenas: habrá ajuste en sus recursos

Desde Barranquilla el presidente Abelardo de la Espriella tuvo su primera toma de contacto con varios representantes de comunidades indígenas de diferentes regiones del país. El encuentro sirvió para establecer una hoja de ruta sobre cómo será el diálogo y relacionamiento con estas poblaciones. Sin embargo, en la misma jornada desde el Ministerio del Interior se emitió una alerta sobre la transferencia y la ejecución de los recursos que en los últimos años se han destinado y se anunció un posible ajuste en medio de las negociaciones para el…

Desde Barranquilla el presidente Abelardo de la Espriella tuvo su primera toma de contacto con varios representantes de comunidades indígenas de diferentes regiones del país. El encuentro sirvió para establecer una hoja de ruta sobre cómo será el diálogo y relacionamiento con estas poblaciones. Sin embargo, en la misma jornada desde el Ministerio del Interior se emitió una alerta sobre la transferencia y la ejecución de los recursos que en los últimos años se han destinado y se anunció un posible ajuste en medio de las negociaciones para el Presupuesto del 2027.

La cita de este miércoles se desarrolló en la sede alterna de la Presidencia con representantes de once comunidades, con quienes se estableció un primer contacto y se presentaron los lineamientos de algunas políticas que se plantearían desde la jefatura del Estado. El mandatario estuvo acompañado en este encuentro de su jefe de Despacho, Nicolás Gómez, el viceministro del Interior de Diálogo Social, Jorge Ernesto Roa y Carlos Alonso Lucio, uno de los principales consejetos de De la Espriella.

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De acuerdo con el presidente, escuchó varias de las propuestas y necesidades de los territorios, para articular un plan de acción con el que se busca solventar esas inquietudes. "En la sede alterna de la Presidencia de la República en Barranquilla, me reuní con representantes de comunidades indígenas para escucharlos de primera mano, conocer las necesidades de sus territorios y avanzar en la articulación de soluciones concretas", escribió en sus redes sociales.

Asimismo, De la Espriella aseguró que "gobernar desde las regiones también significa escuchar, dialogar y llevar la presencia del Estado hasta cada comunidad". Esto, representaría un punto más en su plan de descentralización del Estado con el que ha buscado un contacto directo entre su despacho y las regiones. Por ello ha dado mucha importancia a la estrategia de impulsar gerencias regionales que le permiten tender puentes con alcaldes y gobernadores.

En la sede alterna de la Presidencia de la República en Barranquilla, me reuní con representantes de comunidades indígenas para escucharlos de primera mano, conocer las necesidades de sus territorios y avanzar en la articulación de soluciones concretas.



Gobernar desde las… pic.twitter.com/cBtsx38XRc — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 16, 2026

Sin embargo, luego de la cita con el presidente, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, realizó una advertencia en materia presupuestal sobre los recursos que muchas de las comunidades estarían recibiendo a través de su cartera. En medio del debate para el Presupuesto de 2027 Lara aseguró que se está realizando un esfuerzo de "austeridad" en su cartera, por lo que, a término general, pidió sostener los presupuestos que durante 2026 operaron en la oficina de Derechos Humanos de esa cartera.

Lara señaló que se buscará establecer un "diálogo respetuoso y constructivo" con todas las etnias de Colombia. Ahora bien, dijo que si bien se buscará tener un amplio conocimiento de todas las comunidades del país, también advirtió que "tiene que ser un diálogo amplio e incluyente". En ese sentido señaló que buscará evitar la politización de este proceso y dijo que existe preocupación en su cartera por la delimitación entre comunidades que ha generado algunos conflictos, puntualmente en el Cauca.

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El ministro también explicó que se han detectado posibles irregularidades en los asuntos Indígenas "con mínima o prácticamente ninguna trazabilidad". Lara advirtió que no había seguimiento estricto a la ejecución de los recursos, razón por la que señaló que podría haber más de COP 350.000 millones en transferencias de este tipo y que habrían servido para movilizaciones de mingas en el gobierno Petro.

En ese sentido, presentó tanto en Cámara como Senado cuál es su propuesta de recursos que se destinaría tanto a estas comunidades, como a los sectores afrocolombianos y raizales. Por ejemplo, en la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías pidió COP 80.900 millones de inversión y COP 109.000 millones para gastos funcionamiento; en la Dirección de Derechos Humanos Lara pidió COP 20.646 de inversión y COP 21.000 millones de funcionamiento, mismos que tuvieron en 2026; mientras que en la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras pidieron COP 7.000 en inversión y COP 34.000 para funcionamiento.

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