"¡Respete!": fuerte choque entre Racero y Henríquez durante moción de censura a MinDefensa

El debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, fue motivo de una fuerte discusión entre el senador David Racero (Pacto Histórico) y el presidente de esa corporación, Honorio Henríquez (Centro Democrático). El choque entre los dos congresistas caldeó las tensiones en el Capitolio luego de una seguidilla de disputas entre varias colectividades y que llegó al punto de un llamado de atención a varios congresistas para respetar la sesión de este miércoles.

El encontronazo tuvo lugar en medio de la intervención de Racero que exponía sus argumentos para remover de su cargo al MinDefensa. Y todo tuvo su origen cuando el congresista del Pacto Histórico aseguró: "A ustedes que les gusta citar tanto a Jesús, lo citaré ‘no se le tira perla a los cerdos’ disfrazados hoy de senadores elegidos desde Santander. El que pelea con los cerdos en su suciedad, en su mierda, termina ensuciado".

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En su afirmación hacía referencia al también senador Jonathan Pulido "Jotape" Hernández (Alianza Verde), con quien existe un cruce constante y que, según Racero, ya les había insultado en sesiones anteriores. Acto seguido Hernández exigió respeto, razón por la que, exaltado, Racero exigió respeto para su palabra. Sin embargo, fue allí cuando intervino el presidente del Senado, Honorio Henríquez, quien también exigió por respeto al recinto y a la plenaria de este miércoles.

"Tiene que calmarse", dijo el congresista uribista a Racero, pero acto seguido le pidió, en hasta cinco oportunidades, moderar el lenguaje. "¡Respete la plenaria y modere su lenguaje!, respete la plenaria y respete el lenguaje de la plenaria", pidió Henríquez. Pero en respuesta, Racero exigió que así como se le respondió a él tras esta afirmación, se maneje el resto de debates y se exija el mismo respeto a las otras bancadas.

Se elevaron las tensiones en medio del debate de moción de censura al ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, hizo un llamado de atención al senador David Racero en el que le exigió que "respete la plenaria y modere su… pic.twitter.com/lAg25n1XkT — El Espectador (@elespectador) September 17, 2026

"Espero que esa vehemencia con la que modera el debate la hubiera hecho cuando cierto personaje nos insultaba la sesión anterior", afirmó el congresista de oposición, a lo que acto seguido Henríquez dijo, llamó la atención en su momento a Hernández por el uso de un lenguaje no adecuado durante la sesión. Finalmente, Racero dijo, "de manera estoica recibo su llamado de atención", siguiendo con su intervención.

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Pero esta no fue la única controversia del debate. Durante esta misma sesión varios congresistas opositores y de gobierno entraron en fuertes cruces que generaron reiteradas suspensiones de la jornada. De hecho, el congresista Germán Rodríguez (Salvación Nacional) fue el primero interrumpir el pleno del Senado durante la exposición de motivos que hacía Alex Flórez, también del Pacto Histórico.

Rodríguez, quien defendió durante la jornada las operaciones militares en el Guaviare que pusieron a comparecer al ministro de Defensa ante esa corporación, señaló que el citante del debate se encontraba leyendo. Y si bien parece una discusión menor, esta petición provocó rechazo en la bancada petrista, pues exigieron garantías para continuar con el debate. De hecho, Flórez aseguró que "llama la atención cuando los congresistas que hasta el momento cuando los congresistas se apoyan en un documento para realizar su intervención no se le ha puesto problema". Henríquez, aunque acogió la petición, dio continuidad al debate que, reiteradamente intentó ser suspendido por ese mismo motivo. Aún así, a pesar de los diferentes percances y choques entre congresistas, la sesión continuó por más de tres horas.

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