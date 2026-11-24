Tanto el gabinete del presidente Abelardo de la Espriella como parte del uribismo respondieron a las recientes declaraciones del expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, relacionadas al Acuerdo con las Farc que cumple este martes una década de su firma. En efecto, los ministros Alejandro Ordóñez (Interior) e Iván Cancino (Justicia), cuestionaron las palabras del exjefe de Estado en El Espectador sobre las políticas de paz del actual Gobierno y su postura sobre lo firmado en 2016. Asimismo, el Centro Democrático de Álvaro Uribe también…

Tanto el gabinete del presidente Abelardo de la Espriella como parte del uribismo respondieron a las recientes declaraciones del expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, relacionadas al Acuerdo con las Farc que cumple este martes una década de su firma. En efecto, los ministros Alejandro Ordóñez (Interior) e Iván Cancino (Justicia), cuestionaron las palabras del exjefe de Estado en El Espectador sobre las políticas de paz del actual Gobierno y su postura sobre lo firmado en 2016. Asimismo, el Centro Democrático de Álvaro Uribe también entró en la conversación.

De un lado, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, cuestionó lo dicho por el expresidente a este diario relacionado, principalmente sobre el plebiscito. En efecto, Santos indicó que ese proceso se polarizó "por razones políticas" e incluso señaló al propio Ordóñez, que en 2016 era procurador, de promover "mentiras" sobre el Acuerdo. "La mentira más grande, la que hizo más daño, fue la que el actual ministro del Interior (Alejandro Ordóñez), que en ese momento era procurador, se inventó" y agregó sobre las políticas de De la Espriella que "eso de pasearse por los cadáveres es quitarle dignidad al jefe de Estado; no debería hacer ese tipo de manifestaciones y puede enviar una señal muy peligrosa".

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Sobre esas palabras, el jefe de la cartera política aseguró que inicialmente el plebiscito era ilegítimo. Y es que Ordóñez citó otra frase de Santos en este diario quien aseguró: "La dignidad presidencial no se pierde ejerciendo la autoridad constitucional para combatir el terrorismo; se perdió cuando se desconoció la voluntad del pueblo que dijo NO EN LAS URNAS y se otorgó impunidad a crímenes atroces".

En su mensaje, Ordóñez también indicó que "hoy el país sufre las consecuencias de haber convertido a un grupo criminal en una franquicia narcotraficante con control territorial . Quien debilitó la majestad del Estado con un mal acuerdo, carece de toda autoridad moral para dar lecciones al país".

La dignidad presidencial no se pierde ejerciendo la autoridad constitucional para combatir el terrorismo; se perdió cuando se desconoció la voluntad del pueblo que dijo NO EN LAS URNAS y se otorgó impunidad a crímenes atroces.

Hoy el país sufre las consecuencias de haber… https://t.co/iRSpKjasRy — MinInterior Colombia (@MinInterior) November 23, 2026

En la misma entrevista, Santos aseguró que "cuando perdimos el plebiscito, nosotros fuimos los primeros en aceptar el resultado. Eso que dicen, que nosotros desconocimos el resultado, es otra de las mentiras. Reconocimos el resultado, perdimos. Salí en televisión y dije que, como establecía la Corte Constitucional, hacíamos una renegociación de este acuerdo para producir un nuevo acuerdo con los del no.", proceso al que incluso invitó al propio expresidente Álvaro Uribe.

Pero ello también fue objeto de críticas tanto en el Gobierno como por parte del uribismo. Para el ministro de Justicia, Iván Cancino, "la dignidad de la Presidencia se perdió cuando se desconoció la voz del pueblo dijo NO. Y se desconoció cuando en lugar de combatir a los criminales se les ofreció impunidad sin obtener a cambio una paz verdadera y nunca hemos visto una completa indemnización a las víctimas".

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Cancino también dijo que ese proceso firmado en 2016 dejó un legado de violencia por la expansión de las disidencias de las Farc que "se convirtieron en franquicias criminales de varias cabezas que se disputan territorios, rutas del narcotráfico y el control de poblaciones enteras". Acto seguido indicó que esto ha permitido consolidar la presencia de estos grupos armados y que dejan como flagelo, entre otras cosas, el reclutamiento de menores.

"La dignidad de la Presidencia no se defiende con discursos, ni con premios internacionales. Se defiende protegiendo a los colombianos, respetando la voluntad popular y haciendo cumplir la Constitución y las leyes", aseguró el ministro quien finalizó su mensaje diciendo que "no es indigno" hacer el uso de las armas del Estado para enfrentar a esos grupos. "Es una obligación del Estado", dijo.

¡La Patria Milagro se construye con hechos!



El ministro Iván Cancino responde al expresidente @JuanManSantos: "La dignidad de la Presidencia no se defiende con discursos ni premios, sino protegiendo a los colombianos, respetando la voluntad popular y cumpliendo la Constitución". pic.twitter.com/rbh7KOFVoD — MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) November 23, 2026

En una línea similar también se pronunció el Centro Democrático. Y es que el partido del expresidente Álvaro Uribe catalogó como "pereza" tener que responder a las declaraciones de Santos sobre los procesos de paz. "Qué pereza para el expresidente Uribe que tenga que salir de la agenda que se discute en el Congreso para ocuparse de ese mentiroso de Juan Manuel Santos, que no aceptó ninguno de los cambios importantes que se le propusieron en el acuerdo de sumisión a la FARC, prefirió complacer al terrorismo que un Acuerdo Nacional", se escribió desde las redes de ese partido.

Qué pereza para el expresidente Uribe que tenga que salir de la agenda que se discute en el Congreso para ocuparse de ese mentiroso de Juan Manuel Santos, que no aceptó ninguno de los cambios importantes que se le propusieron en el acuerdo de sumisión a la FARC, prefirió… — Centro Democrático (@CeDemocratico) November 23, 2026

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