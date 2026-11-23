Pues claro que sí. Se logró el propósito, porque el propósito era terminar un conflicto armado con la guerrilla más poderosa, más antigua y más experimentada, no solamente de Colombia, sino de todo el hemisferio occidental, como eran las Farc. Y eso se logró. El conflicto armado terminó, las Farc se desarmaron, se desmovilizaron y se reintegraron. 13.000 miembros de las Farc firmaron el acuerdo y más de 11.000 se mantienen vigentes después de 10 años. En el…

Pues claro que sí. Se logró el propósito, porque el propósito era terminar un conflicto armado con la guerrilla más poderosa, más antigua y más experimentada, no solamente de Colombia, sino de todo el hemisferio occidental, como eran las Farc. Y eso se logró. El conflicto armado terminó, las Farc se desarmaron, se desmovilizaron y se reintegraron. 13.000 miembros de las Farc firmaron el acuerdo y más de 11.000 se mantienen vigentes después de 10 años. En el mundo, el 50 % de los acuerdos de paz fracasa a los cinco años. Nosotros llevamos 10 y la inmensa mayoría de los firmantes siguen acogidos al Acuerdo. El proceso de lo que llaman el DDR (desarme, desmovilización y reintegración) se hizo en tiempo récord.

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Los críticos dicen que el balance, por el contrario, es negativo…

Lo que a mí me parece que no ha funcionado bien es la implementación, porque fue un acuerdo muy ambicioso que no solamente perseguía terminar la guerra, sino enfrentar los problemas estructurales que en cierta forma habían alimentado el conflicto. Algo de eso se ha logrado, por ejemplo, con los planes de desarrollo con enfoque territorial, con las reformas que se han logrado y con las iniciativas de reconciliación, que es algo también muy importante; e igual con lo que ha pasado con las entidades que se crearon con el acuerdo, como la Justicia Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad o la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En el caso de Comisión de la Verdad, ya terminó, mientras que las otras dos siguen su trabajo. Por supuesto que hay críticas, por supuesto que hay cosas que no han salido como se hubiera esperado. Pero en términos generales el balance es muy positivo.

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¿Por qué, una década después, el país sigue polarizado en torno al Acuerdo de Paz?

Es una pregunta, en lo que se refiere a la polarización, que se están haciendo en todas las democracias en el mundo, porque no solamente somos los colombianos los que estamos tan polarizados. Tiene mucho que ver con la forma de hoy en día de hacer política y con los instrumentos para hacer esa política. Por ejemplo, las redes sociales alimentan los extremos y los extremos, en cierta forma, son reacios a establecer diálogos constructivos; eso alimenta más la polarización. El gran reto del país y el gran reto de las democracias en el mundo es buscar la forma para volver a recuperar una palabra que se ha venido perdiendo: moderación. La moderación es lo que permite el diálogo, lo que permite que se hagan transacciones entre diferentes intereses. Y lo que está sucediendo es que es cada vez más difícil.

¿Eso pasa en Colombia?

Aquí en Colombia, en este momento, si este gobierno no entiende que debe unir el país en lugar de buscar enemigos todos los días, pues va a tener dificultades serias de gobernabilidad en los cuatro años que quedan.

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¿Y por qué esa polarización en torno al Acuerdo de Paz?

El proceso se polarizó por razones políticas. Recuerden la campaña que hicieron de mentiras durante el referendo. Inclusive, el gerente de la campaña del no (Juan Carlos Vélez Uribe) decía que querían que se votara con rabia, emberracados, y lo lograron a punta de mentiras. La mentira más grande, la que hizo más daño, fue la que el actual ministro del Interior (Alejandro Ordóñez), que en ese momento era procurador, se inventó. Decía que ese enfoque de género que buscaba darle a las mujeres víctimas un tratamiento especial, porque generalmente las más víctimas de las víctimas en las guerras son las mujeres, él dijo que estaba implícita una ideología de género que iba a acabar con las familias colombianas. Y el 35 % de los que votaron no, votaron por eso. Después, el cardenal (Rubén) Salazar vino y me dijo que me pedía excusas que porque se le había creído al procurador.

Quienes lideraron el no aseguran que fueron desconocidos…

Cuando perdimos el plebiscito, nosotros fuimos los primeros en aceptar el resultado. Eso que dicen, que nosotros desconocimos el resultado, es otra de las mentiras. Reconocimos el resultado, perdimos. Salí en televisión y dije que, como establecía la Corte Constitucional, hacíamos una renegociación de este acuerdo para producir un nuevo acuerdo con los del no. Yo invité al presidente (Álvaro) Uribe, a (Andrés) Pastrana, a todos, a Palacio; y comenzamos a renegociar el acuerdo y concluimos con 60 enmiendas, de las cuales 58 fueron incorporadas. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué después de haber participado y haber aceptado el nuevo acuerdo, siguen oponiéndose y criticando el acuerdo? Por razones políticas.

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¿Esas “razones políticas” se impusieron sobre los objetivos planteados?

Les voy a dar un ejemplo. El presidente Pastrana llegó a Palacio con seis exigencias, seis propuestas de enmienda. Esas seis se aceptaron y yo envié a Frank Pearl, que había sido el comisionado de paz de Uribe y también funcionario de mi gobierno, donde Pastrana, quien estaba en su casa en Nilo. Era para decirle que las seis propuestas que hizo fueron acogidas, que apoyara el Acuerdo. Y él, Pastrana, y su consejero de paz, Camilo Gómez, después le dijeron a Frank Pearl que no. ¿Y por qué no? Que porque no les convenía políticamente. El Acuerdo se volvió un instrumento político. Entonces, no importa si es bueno o es malo, pero políticamente se volvió un instrumento para hacer proselitismo o ponerse de un lado o del otro; y eso es muy desafortunado, porque es totalmente rechazable por las miles de vidas que se pueden perder por eso.

¿Reconoce algún error durante las negociaciones o posterior a ellas? La participación en política de las Farc aún es duramente criticada…

Lo de la participación política de las Farc algunos lo criticaron, pero ese es el propósito de cualquier acuerdo de paz; cambiar las balas por los votos. El propio presidente Uribe, y eso está firmado, propuso en su momento hacer una reforma constitucional para permitirles a los miembros de las Farc, a los comandantes de las Farc, ir al Congreso. Pero después se opuso por razones políticas. Yo diría que uno de los errores que cometimos, que fue más de procedimiento que otra cosa, es que en lugar de negociar todo simultáneamente, lo negociamos secuencialmente. Eso fue un error mío, en el sentido de que yo fui el que tomé esa decisión final. No pasamos al segundo punto sino hasta que evacuamos el primero, y eso demoró mucho la negociación y nos quedó muy poco tiempo para que nuestro gobierno comenzara a implementar el Acuerdo.

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¿Fue el único?

Otro error que cometimos fue subestimar, en la campaña por el referendo, las mentiras y todo eso que estaban diciendo. Pensamos que el país no iba a creer esa cantidad de mentiras, aunque pues el país sí creyó. Pero el Acuerdo, en términos generales, quedó bastante bien diseñado y la comunidad internacional, que lo ha estudiado hasta la saciedad y lo ha comparado con otros acuerdos, es la primera en decir que este acuerdo quedó muy bien y que este es uno de los mejores acuerdos que se han negociado en la historia del mundo.

Hay víctimas que no se sienten reconocidas por ese acuerdo y, entre otras cosas, fustigan con fuerza a la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué les responde?

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Entiendo perfectamente a las víctimas que no aceptan la justicia transicional, que quieren ver a los victimarios en una cárcel con barrotes, con pijama a rayas. Eso es normal, porque nosotros hemos crecido en un ambiente donde nos han enseñado que la única justicia es la justicia punitiva. Pero la justicia transicional que se creó formalmente con el Estatuto de Roma para facilitar acuerdos de paz, lo que busca es que las víctimas se sientan reparadas y defender los derechos de las víctimas. Y nunca habrá un acuerdo que satisfaga a todas las víctimas. Satisfacer a 10 millones de víctimas que ha dejado el conflicto es imposible.

Juan Manuel Santos, expresidente y Nobel de Paz, precisó que "lo que está diciendo o mostrando es que si la forma de contabilizar o de medir el éxito de las operaciones es el número de cadáveres, pues eso fue lo que produjo los falsos positivos”. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Pero, ¿cómo les responde a esas víctimas?

Yo les diría a las víctimas que no aceptan esto, que las entendemos, pero que piensen en las víctimas que sí aceptan la justicia transicional, en las miles de miles de víctimas que han tenido a sus victimarios al frente reconociendo los delitos, los crímenes de guerra y de lesa humanidad, pidiendo perdón o haciendo un esfuerzo para reparar a las víctimas. Esas víctimas dicen que eso les parece mucho más importante a que cualquiera de esos señores esté en la cárcel; dicen que las repara más. Y de eso se trata la justicia transicional. Ha sido difícil y es difícil explicarles eso a mucha gente o que lo entiendan. Pero así funciona la justicia transicional y así se negoció el Acuerdo. Repito, es el único acuerdo en el mundo que se negoció bajo el paraguas del Estatuto de Roma y por eso tiene tanta legitimidad a nivel internacional.

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Esas mismas víctimas que no apoyan el acuerdo dicen que la JEP avanza muy lento. ¿Es así?

Sí se le ha criticado por su lentitud. Y otra crítica que creo que es válida es que por presión de las víctimas ha venido ampliando su órbita. Estaba diseñada para juzgar y sancionar a los máximos responsables, pero ha venido bajando de máximos responsables a responsables no tan máximos. Eso ha demorado el proceso. Otra cosa que ha demorado el proceso es ese sentimiento o costumbre santanderista que tenemos nosotros de los incisos, de introducir en las leyes una cantidad de aspectos procedimentales que dificultan a veces las decisiones. Pero dicho esto, creo que lo que ha hecho la Justicia Especial para la Paz, comparada con cualquier otro tribunal en el mundo, como los tribunales de Bosnia o de Ruanda o de donde sea, ha hecho muchísimo más que cualquier otro en el mundo. El de Bosnia se ha demorado 40 años. Miren, por ejemplo, un macrocaso, el del secuestro. ¿Cuántos secuestros abarcó? 22.000 secuestros. ¿Cuánto se hubiera demorado la justicia ordinaria en evacuar esos casos? Pues generaciones. ¿La justicia ordinaria logró o no que alguno de los comandantes fuera juzgado o condenado? Ninguno. Hay que ver a la Jurisdicción Especial de Paz desde la perspectiva de lo que se ha logrado.

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Unas 13.000 personas entregaron las armas y al menos 11.000 todavía están en los procesos de reincorporación. Pero al Acuerdo también le achacan el crecimiento de la violencia y el narcotráfico. ¿Qué opina?

Esa es otra de las grandes mentiras, porque el crecimiento de la violencia en las zonas donde está concentrada esa violencia se debe precisamente a la no implementación. Es todo lo contrario a lo que están diciendo. Eso no se debe al Acuerdo, se debe a la no implementación del Acuerdo, porque el acuerdo tenía una hoja de ruta muy clara, muy bien diseñada. Las instancias de garantías de seguridad, los planes de desarrollo con enfoque territorial, la presencia del Estado en sus diferentes manifestaciones y eso es lo que ha fallado en la implementación. Y ese vacío lo han llenado bandas criminales que han venido creciendo por falta de una política tanto del gobierno de (Iván) Duque como del gobierno de (Gustavo) Petro; falta una política efectiva de seguridad.

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¿El aumento de esa criminalidad es por la falta de implementación del acuerdo durante los dos gobiernos que siguieron tras el suyo?

Por supuesto que sí. Esa es la realidad.

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¿Cómo ve la implementación en estos tres meses que lleva el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella?

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Las señales no son muy alentadoras, porque le han querido cortar las alas a todas las instancias que se crearon en el acuerdo. Le redujeron el presupuesto a la JEP, a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Han querido, inclusive, demeritar la palabra paz, lo cual es impresionante. Por fortuna se hundió en el Congreso el proyecto que estaba destinado a recortar el tiempo de la Justicia Especial de Paz; eso se hundió y es una buena noticia. Lo que añoro es que este gobierno se dé cuenta que si no une el país, no va a poder arreglar ninguno de los problemas que tiene enfrente. Una forma de unir el país es alrededor de la implementación del Acuerdo de Paz.

¿Es un llamado al Gobierno a que, en lugar de reducirla, potencie la implementación?

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Estoy seguro de que si se hace una convocatoria en torno a eso, de ir y hablar para que el país entero se monte en la implementación, sería la solución a muchos de los problemas que hay en este momento. Entre otros, el problema de seguridad, porque la política de mano dura sin una política de recuperar el control del territorio en las zonas de violencia, a través de ganarse de nuevo a las comunidades y llevarles inversión social, no va a funcionar. Lo mejor que podría hacer es darse cuenta de que si quiere arreglar los problemas del país y si quiere arreglar su problema de seguridad, se debería dedicar a implementar el Acuerdo de Paz. Además, la Corte Constitucional le acaba de recordar que es su obligación, porque él juró cumplir con la Constitución.

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¿Y sí ve posible eso? El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, recientemente lo criticó a usted por este acuerdo y el presidente De la Espriella estaba en la orilla del no…

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Por eso digo que las señales no son alentadoras. Pero como el presidente se ha rectificado en tantas cosas, lo que yo añoro es que también se rectifique en esta y que se dé cuenta de que lo peor que puede hacer es continuar con esa actitud frente a la implementación del Acuerdo. Lo mejor que puede hacer es unir el país en torno a la implementación.

¿Usted tiene la disposición de dialogar directamente con el presidente De la Espriella?

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Pero por supuesto que sí.

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¿Ya ha hablado con él?

No, no lo conozco. Nunca he cruzado una palabra con él.

Usted es nobel de paz, fue presidente, fue ministro de Defensa y, en ese contexto, ¿qué piensa de la forma en que el presidente De la Espriella comunica sus resultados en seguridad portando, a veces, pistola o uniforme militar?

Yo estoy en desacuerdo con eso, me parece que no es la forma de presentar resultados. Esa costumbre de que en todos los intentos de ataques a las bandas criminales esté el presidente presente, pues eso eventualmente le va a quitar credibilidad. Si se hace una comparación entre el número de veces que sale el presidente y el número de, por ejemplo, policías o soldados muertos, o lo que pasa con la inseguridad en esas zonas, pues la inseguridad en lugar de haber bajado, está creciendo. No me parece que sea la forma de presentar las cosas. Además, eso de pasearse por los cadáveres es quitarle dignidad al jefe de Estado; no debería hacer ese tipo de manifestaciones y puede enviar una señal muy peligrosa.

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Totalmente de acuerdo con este editorial de @elespectador: “Decir que nuestro Acuerdo de Paz no es un modelo para el mundo es no conocer los procesos de paz en el resto del planeta…” https://t.co/UHzJ2IgfkO — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) November 2, 2026

¿Cuál señal?

Lo que está diciendo o mostrando es que si la forma de contabilizar o de medir el éxito de las operaciones es el número de cadáveres, pues eso fue lo que produjo los “falsos positivos”.

¿Este es un mensaje al presidente para que “rectifique”, usando su palabra, en estas formas?

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Pues ojalá lo rectifique y ojalá se dé cuenta de que los jefes de Estado tienen ciertas limitaciones y tienen que mantener cierta dignidad, y que la forma de presentar el resultado de sus operaciones debe ser otra que, además, pueda enaltecer a las Fuerzas Armadas y no llevarse él el crédito. Quienes hacen las operaciones son los miembros de las Fuerzas Armadas.

El expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, advirtió que el Acuerdo de Paz "se volvió un instrumento para hacer proselitismo". Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

¿Se puede terminar politizando a la Fuerza Pública?

Como lo han dicho varios oficiales y generales retirados, el hecho de que él se ponga el uniforme, que en cierta forma se disfrace de soldado o de policía, eso tiende a politizar el uniforme. El uniforme debe estar siempre en un marco neutral, porque para eso la Constitución les prohíbe a los soldados y policías tomar partido político.

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¿Hacia dónde va Colombia, de acuerdo con lo que ha visto en estos primeros tres meses del gobierno De la Espriella?

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Yo no quiero entrar a opinar mucho en el detalle de la política coyuntural, pero si el Gobierno y si el presidente no hacen algo para unir al país, van a tener unas dificultades enormes. Estamos ad portas de una gran crisis económica y fiscal, estamos en una situación de seguridad muy delicada, estamos con la crisis de la salud, estamos con una crisis que se va a venir de la parte de energía y el fenómeno del niño y todo eso requiere la unión del país. En el caso mío y de nuestro gobierno, ¿por qué logramos los mejores resultados de cualquier gobierno en este siglo? Porque unimos el país, porque yo llamé a los que eran rivales míos en las elecciones y les dije que vinieran para que gobernáramos juntos. De eso se trata el arte de gobernar; no de graduar enemigos todos los días, no de dividir el país todos los días.

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¿Qué mensaje final da sobre el Acuerdo de Paz tras una década de su firma?

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El Acuerdo de Paz contiene buena parte de las soluciones a los problemas actuales; y en muchos frentes. No hay necesidad de hacer reformas constitucionales, no hay necesidad de aprobar leyes nuevas. Si nos ponemos todos a implementar el acuerdo, todos vamos a salir beneficiados. Ahí están las soluciones, repito, a buena parte de los problemas. Por eso es que tenemos que tratar de que eso se implemente de la mejor forma posible y que podamos terminar el periodo que está establecido en el acuerdo con los mejores resultados posibles.

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