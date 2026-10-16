Pacto Histórico confirmó que Gustavo Petro será su máximo líder: va por las regionales

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El Pacto Histórico confirmó que el exmandatario Gustavo Petro será su líder máximo. Este paso lo dio al ratificar que será su presidente y que además definirá la línea política que se aplicará de cara a las elecciones regionales de 2027.
La decisión se tomó en una reunión que se dio en la noche de este jueves en Bogotá entre la llamada Coordinación Nacional Provisional del Pacto, la cual está integrada por al menos 20 militantes de este partido de izquierda y en cuyo seno se está organizando el nuevo congreso organizacional de la colectividad.
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“Tras destacar la movilización nacional del 14 de octubre, Petro llamó a profundizar la protesta social, avanzar hacia un paro nacional y fortalecer el poder constituyente del pueblo”, precisó el Pacto en un comunicado.
Este mensaje se alinea con la directriz de convocar a más manifestaciones callejeras para movilizar electoralmente a sus bases. Además, se prepara la realización de consultas en el primer semestre del próximo año para elegir a quienes serán los candidatos a alcaldías y gobernaciones.
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La colectividad petrista aseguró que se “combinará movilización social, fortalecimiento electoral y construcción programática para responder a las necesidades de los sectores populares y las clases medias en empleo, educación, salud, vivienda y desarrollo productivo”.
Fuentes de esa fuerza les aseguraron a reporteros de este diario que el senador Iván Cepeda estaba invitado. En ese contexto, otro de los motivos de la cita era encontrar caminos para limar las divisiones que afloraron tras perder las presidenciales en junio pasado. Para el próximo lunes, y ya con la bancada de 69 congresistas invitada, se alista otra cita para que el expresidente Petro dé línea sobre cómo enfrentar el control político al Gobierno actual.
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Gilberto(54899)•Hace 12 minutosUn verdadero Mandatario Nacional no HACE ALARDE de su poder con PISTOLA AL CINTO. Verguenza ajena y REPUDIO GENERAL es lo que PRODUCE Abelardo.
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Robert(36139)•Hace 19 minutosES INCREIBLE QUE TODAVIA TENDA SEGUIDORES DENTRO DE SU PARTIDO DESPUES DE TODOS LOS PECULADOS QUE SE LE HAN DESCUBIERTO A EL, A SU FAMILIA Y A VARIOS DE SUS COLABORADORES. LO QUE SE HA SABIDO DE ESTOS PECULADOS ES POR PARTE DE SUS COLABORADORES EN EL GOBIERNO QUE LO DELATARON. LA UNICA EXPLICACION LOGICA DE LOS QUE TODAVIA LO SIGUEN POR EJEMPLO LOS DE LA FOTO, ES QUE NO ALCANZARON A ROBAR SUFICIENTE.
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JOSEPATRO(ci8fp)•Hace 36 minutosEsos caudillismos son los que nos tiene jodidos, la izquierda haciendo lo mismo que la derecha, siempre los expresidentes agarrados al poder: Gaviria, Uribe, Duque y ahora Petro. Ya basta de ellos. La política hay que renovarla con nuevos líderes para que las viejas mañas se pensionen.