Pacto Histórico confirmó que Gustavo Petro será su máximo líder: va por las regionales

La decisión se tomó en una reunión que se dio en la noche de este jueves en Bogotá entre la llamada Coordinación Nacional Provisional del Pacto, la cual está integrada por al menos 20 militantes de este partido de izquierda y en cuyo seno se está organizando el nuevo congreso organizacional de la colectividad.

El Pacto Histórico confirmó que el exmandatario Gustavo Petro será su líder máximo. Este paso lo dio al ratificar que será su presidente y que además definirá la línea política que se aplicará de cara a las elecciones regionales de 2027.

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“Tras destacar la movilización nacional del 14 de octubre, Petro llamó a profundizar la protesta social, avanzar hacia un paro nacional y fortalecer el poder constituyente del pueblo”, precisó el Pacto en un comunicado.

Este mensaje se alinea con la directriz de convocar a más manifestaciones callejeras para movilizar electoralmente a sus bases. Además, se prepara la realización de consultas en el primer semestre del próximo año para elegir a quienes serán los candidatos a alcaldías y gobernaciones.

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La colectividad petrista aseguró que se “combinará movilización social, fortalecimiento electoral y construcción programática para responder a las necesidades de los sectores populares y las clases medias en empleo, educación, salud, vivienda y desarrollo productivo”.

Fuentes de esa fuerza les aseguraron a reporteros de este diario que el senador Iván Cepeda estaba invitado. En ese contexto, otro de los motivos de la cita era encontrar caminos para limar las divisiones que afloraron tras perder las presidenciales en junio pasado. Para el próximo lunes, y ya con la bancada de 69 congresistas invitada, se alista otra cita para que el expresidente Petro dé línea sobre cómo enfrentar el control político al Gobierno actual.

El expresidente de la República @petrogustavo fue elegido por unanimidad presidente del Pacto Histórico por la Coordinación Nacional Provisional del movimiento.



Tras destacar la movilización nacional del 14 de octubre, Petro llamó a profundizar la protesta social, avanzar hacia… pic.twitter.com/xKnwO9RFqh — Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) October 16, 2026

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