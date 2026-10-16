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La Colombia de De la Espriella se pliega al Estados Unidos de Trump afianzándose con Israel

En solo 48 horas se dieron dos movimientos en esa línea: el retiro del Grupo de La Haya y la apertura de la embajada en Jerusalén. Washington avala los pasos, pero se abren dudas sobre la globalidad de los diálogos.

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Redacción Política
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el canciller de Colombia, Omar Bula, se encontraron esta semana en Jerusalén.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el canciller de Colombia, Omar Bula, se encontraron esta semana en Jerusalén.
Foto: @CancilleriaCol

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La Colombia del presidente Abelardo de la Espriella quiere tener cerca las capacidades en inteligencia, seguridad y armamento que brinda Israel. Y si bien la agenda binacional se amplía a otros asuntos, como tecnología y agricultura, la cercanía que se está consolidado con el Gobierno de Benjamin Netanyahu confirma que la línea diplomática está apegada a varios de los preceptos que traza el Estados Unidos de Donald Trump.

En las últimas 48 horas, y con el canciller Omar Bula haciendo presencia en suelo israelí, se dieron dos movimientos que…

Por Redacción Política

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Comentarios
  • Carlos Del Valle(706b5)Hace 4 minutos
    Buena nota, muchas gracias. Propongo extender un poco el título para darle un poco más de coherencia y fuerza: (la ‘coma’ le agrega un poco de gramática) " La Colombia de De la Espriella se pliega al Estados Unidos de Trump, afianzándose con el Israel de Netanyahu"
  • Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 33 minutos
    El canciller Omar Bula es mil veces más peligroso que Abelardo que ya es en sí mismo un peligro. Bula es un sionista inteligente típico, típicamente fascista y hasta más porque aplaude el genocidio contra Palestina. Pobre Colombia con estos milagrosos en el poder
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