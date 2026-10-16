La Colombia del presidente Abelardo de la Espriella quiere tener cerca las capacidades en inteligencia, seguridad y armamento que brinda Israel. Y si bien la agenda binacional se amplía a otros asuntos, como tecnología y agricultura, la cercanía que se está consolidado con el Gobierno de Benjamin Netanyahu confirma que la línea diplomática está apegada a varios de los preceptos que traza el Estados Unidos de Donald Trump.

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La Colombia de De la Espriella se pliega al Estados Unidos de Trump afianzándose con Israel

En las últimas 48 horas, y con el canciller Omar Bula haciendo presencia en suelo israelí, se dieron dos movimientos que confirman ese camino. Por un lado, se oficializó el traslado de la embajada colombiana de Tel Aviv a Jerusalén, lo que sigue una ruta que delineó la Casa Blanca de Trump y continuaron otros siete gobiernos: Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Fiyi, Nauru y Somalilandia. El de Bogotá es el noveno en hacerlo.

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En ese escenario –y con apretón de manos entre Netanyahu y Bula incluido– se ratificó una postura que la Casa de Nariño instauró desde el 7 de agosto pasado y que marcó un vuelco total a lo que se instauró en la administración de Gustavo Petro.

“Estoy casi llorando, para decirles la verdad, por esta ocasión de reanudar nuestra relación con Israel, que he dicho repetidamente que nunca debió haberse roto”, precisó el funcionario colombiano, quien agregó que “Colombia es el mejor aliado de Israel y creo que eso funciona en ambos sentidos; podrán contar con Colombia”.

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Y el segundo movimiento, confirmado oficialmente este jueves, fue la notificación de que Bogotá se sale definitivamente de lo que se denominó en su momento como Grupo de la Haya. Esa instancia se conformó en 2025, precisamente, para promover “acciones colectivas a través de medidas legales y diplomáticas coordinadas a nivel nacional e internacional” que llevaran a frenar las acciones que Israel desplegó sobre Palestina.

El grupo terrorista Hamas, el 7 de octubre de 2023, perpetró un atentado terrorista en suelo israelí, el cual dejó más de 2.000 personas asesinadas; entre ellas, dos con ciudadanía colombiana. Luego de eso, se dio la respuesta de Netanyahu –que aún no para– y que enlista más de 60.000 muertes, lo que derivó en que varias organizaciones y gobiernos, entre ellos el de Colombia cuando Petro era el mandatario, calificaran ese accionar en la Franja de Gaza como “genocidio”.

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Por esto último fue que algunos países conformaron el grupo del que ahora, bajo la batuta gubernamental de De la Espriella, Bogotá se retira de forma inmediata argumentando, entre otras cosas, que su único objetivo era “aislar y atacar” a Israel.

En todo caso, según la Cancillería que lidera Bula, “la República de Colombia reafirma su compromiso con el multilateralismo, el derecho internacional y la solución pacífica de controversias, así como su disposición de continuar contribuyendo a la promoción de la paz, la justicia y la seguridad internacionales en el marco del sistema de las Naciones Unidas”.

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Es en ese contexto de respaldo al Israel de Netanyahu es que la Colombia de De la Espriella aseguró que el atentado de Hamas no se condenó con fuerza en el pasado Ejecutivo. Y advirtió que eso, desde su punto de vista, debe repararse.

“El gobierno anterior no solo no condenó claramente el terrorismo, sino que también abrió la puerta a lo que podría ser la ola de antisemitismo más violenta en la historia reciente de Colombia, siguiendo una despreciable tendencia global. No lo permitiremos”, aseguró Bula desde Jerusalén. De paso, agradeció a la administración de Netanyahu la ayuda brindada tras el terremoto que el 10 de agosto pasado golpeó varias ciudades colombianas.

🇨🇴🇮🇱 En el tercer día de su visita oficial a Israel, el canciller @omarbula recorrió el lugar de la masacre del Festival Nova, donde los colombianos Ivonne Rubio y Antonio Macías fueron asesinados, junto a cientos de personas, por terroristas que salieron desde Gaza durante los… pic.twitter.com/Kj6ujWO1xW — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 15, 2026

Todo eso, que se complementará con nuevas medidas, fue precisamente agradecido por el premier israelí, quien aspira a reelegirse en las elecciones que están previstas para el próximo 27 de octubre.

“Defendemos la vida, defendemos la esperanza, y estamos dispuestos a luchar contra los bárbaros. Valoramos profundamente a quienes permanecen a nuestro lado. Y Colombia está a nuestro lado”, respondió Netanyahu a los gestos que viene realizando Bogotá.

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Pero el giro en la política con Israel tiene otros antecedentes. Entre ellos están el reconocimiento a su soberanía sobre los Altos del Golán, algo que solo ha hecho el Estados Unidos de Trump, y el retiro del respaldo jurídico y diplomático a la denuncia por genocidio que Sudráfrica interpuso ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra, precisamente, Israel.

Todas estas acciones se dan después de los acercamientos de Bogotá con Washington para reanudar unas relaciones que venían golpeadas, pero que al mismo tiempo han generado distanciamiento con sectores globales que tienen posturas más fuertes sobre la universalidad de los derechos humanos.

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Aquí está el editorial completo de El Espectador sobre el tema: Un nuevo acto de aislamiento internacional

El editorial de El Espectador de este 15 de octubre sentó una postura sobre todas estas acciones que, de paso, se reforzaron con la movida de Jerusalén.

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“Una vez más nuestro país se atrinchera en el trumpismo internacional, sin claridad sobre cómo eso beneficia los intereses de todos los colombianos. No se trata de caer en el antisemitismo. Por supuesto que nuestro país debe ser aliado del pueblo judío y también es verdad que con el Estado de Israel hemos tenido buenas relaciones históricamente”, enfatizó este diario en su editorial.

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Y deja una pregunta que aún no tiene respuesta desde el Gobierno: “¿Qué pasará con nuestro país cuando pierdan poder sus aliados del momento y se encuentre con la hostilidad del resto de naciones a las que estamos irrespetando?”.

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El tema no es menor. Este mismo miércoles, mientras se reforzaba el lazo con Israel, varios sectores demócratas en Estados Unidos rechazaron lo que sus voceros calificaron como una suerte de “intervencionismo” del presidente De la Espriella por apoyar candidatos en el proceso electoral que se libra en ese país; uno de los críticos fue el representante Gregory Meeks. En noviembre habrá comicios legislativos en los que los republicanos de Trump pueden perder las mayorías del Capitolio, y la inclinación del actual inquilino de la Casa de Nariño podría verse afectada; y de paso, el relacionamiento bipartidista que ha caracterizado la relación binacional.

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En todo caso, mientras se consolidan todos estos pasos, la Cancillería viene moviendo otros ajustes al servicio exterior y en sus relaciones diplomáticas. De la Espriella aclaró en la noche de este miércoles que el diálogo con Washington es clave y que su intención es que Colombia conserve el lugar privilegiado que ha tenido por más de 200 años de relación con Estados Unidos.

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Y en ese sentido, de acuerdo con el Gobierno, habrá más juego para la carrera diplomática. No obstante, como lo viene documentando este diario, los partidos siguen con una alta presencia en embajadas claves como Italia, España, Francia, Ecuador y otros países donde personas con un pasado fuerte en la política tradicional llegan a dirigir las sedes diplomáticas. Hay expectativa sobre los avances que se tengan en estos campos en las próximas semanas. Estados Unidos, Israel y otros aliados siguen de cerca las movidas.

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