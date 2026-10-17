Hay cerca de 12.400 comunidades religiosas inscritas en Colombia: Ministerio del Interior

Actualmente, quien aparece como la cabeza de esa dependencia del Ministerio del Interior es Isaura Yaneth Parejo Buelvas, quien es abogada con especialización en Derecho…

El Ministerio del Interior de Rodrigo Lara aseguró que son más de 12.400 comunidades religiosas las que se encuentran inscritas en las bases de datos del Estado. La entidad que se encarga de hacer la sistematización de esa información sobre comunidades y centros de fe es la Dirección de Asuntos Religiosos, que tendría en una reducción en su presupuesto de inversión para 2027.

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Actualmente, quien aparece como la cabeza de esa dependencia del Ministerio del Interior es Isaura Yaneth Parejo Buelvas, quien es abogada con especialización en Derecho Administrativo y Gerencia Estratégica de Negocios. En su hoja de vida acreditó como experiencia laboral su paso como representante legal de la Fundación Valorart desde 2008 y como coordinadora de procesos en la Diócesis de Santa Marta (Magdalena) desde ese mismo año hasta la actualidad.

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#MinInteriorEnCifras | En Colombia, 12.400 #ComunidadesDeFe registradas reflejan nuestra diversidad.



Promovemos la #libertadreligiosa, el respeto por las creencias y el diálogo sin discriminación. pic.twitter.com/eHPSbtWcPg — MinInterior Colombia (@MinInterior) October 17, 2026

Y ha estado en varias reuniones con líderes religiosos e incluso con una funcionaria estadounidense. El pasado 7 de octubre, Parejo asistió a la Cumbre Nacional Uniendo Propósitos de la Confederación Evangélica de Colombia (Cedecol), que representa a cerca de 9.000 iglesias y organizaciones cristianas evangélicas en el país. En las fotos de ese encuentro aparece junto a Alexander Jaimes, quien ocupó su cargo en el gobierno del expresidente Gustavo Petro y fue invitado a la posesión de De la Espriella.

Fortalecer el diálogo y la libertad religiosa: con este propósito, la directora de Asuntos Religiosos, Isaura Parejo Buelvas, participó en la Cumbre Nacional «Uniendo Propósitos» de CEDECOL, que representa a cerca de 9.000 iglesias en Colombia. pic.twitter.com/fSPZmNYMO2 — MinInterior Colombia (@MinInterior) October 7, 2026

Esta semana, además, se reunió con Marguerite Benson, de la embajada de los Estados Unidos, para "abordar los derechos de las comunidades de fe y explorar oportunidades de trabajo conjunto". También tuvo un encuentro con la Banca de Desarrollo Territorial (Findeter) para "revisar 59 iniciativas que benefician a 32.944 personas, fortaleciendo el aporte social de las organizaciones religiosas en sus comunidades", de acuerdo con la cartera.

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Esta entidad ha sido clave, incluso, para la representación partidista en el Gobierno. En la administración de Gustavo Petro, hubo peleas internas por el control de esa entidad, que además es la que otorga las personerías jurídicas especiales para las comunidades de fe en Colombia.

"Coordinar, con las diferentes instancias competentes en la materia, las acciones tendientes a generar el diálogo interreligioso, político, entre los sectores religiosos nacionales e internacionales y las diferentes dependencias estatales", se lee entre las funciones de esa dependencia, reglamentada por el decreto ley 2893 de 2011.

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El presupuesto para la vigencia de 2026 de esa entidad en materia de inversión es de COP 1.500 millones, pero eso se reduciría a casi la mitad con el proyecto para 2027. De acuerdo con lo presentado por el ministro Lara ante el Congreso, en el anteproyecto se solicitó que el monto quedara igual, pero el documento final lo deja en COP 512 millones. En sus gastos de funcionamiento se mantendría la misma cifra: COP 1.884 millones, según el desagregado que presentó el jefe de la cartera en el Legislativo.

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