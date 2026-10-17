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Así quiere regular el Gobierno su relación con el Congreso: ¿habrá “cupos indicativos”? 

A partir de un paquete de iniciativas legislativas con las que se busca cambiar la Constitución, el gobierno de Abelardo de la Espriella quiere poner reglas claras en su relación con el Legislativo. Apunta a cambiar lo que se considera conflicto de interés y a legalizar el cabildeo. La oposición cuestionó la apuesta “antimermelada”.

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Nicolás Torres García
Nicolás Torres García
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, presentó el proyecto acompañado de congresistas del Centro Democrático, La U y el Partido Liberal.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, presentó el proyecto acompañado de congresistas del Centro Democrático, La U y el Partido Liberal.
Foto: Ministerio del Interior

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El Ejecutivo y el Legislativo han tenido una relación simbiótica que les ha permitido operar de diferentes formas en cada administración. En la última década, la comunicación entre ambas ramas del poder ha sido atravesada, en ocasiones, por escándalos de corrupción que van desde la “yidispolítica” –que incidió en la reelección de Álvaro Uribe Vélez– hasta el desfalco a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD), que engrasó la aprobación de las reformas en la administración de Gustavo Petro.

Para evitar este tipo de interacciones, desde…

Nicolás Torres García

Por Nicolás Torres García

Politólogo de la Universidad Nacional. Cuenta las historias de los pasillos del Congreso de la República y del poder desde las regiones. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters. Interesado en el análisis de datos e inteligencia artificial. Premio Vallecaucano de Periodismo 2025. nitorresg ntorres@elespectador.com
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Comentarios
  • DONALDO(67774)Hace 9 minutos
    Esa es pelea de burro feroz con tigre mueco y sin garras. Duque anunció que gobernaría sin depender del Congreso, y dio el brazo a torcer; Petro debió pagar para pasar las reformas… Qué no hará este tigre, si ni bancada propia tiene,
  • Japz(39664)Hace 27 minutos
    Difícil creerle al actual gobierno cuando habla de transparencia. Comenzando por el nombramiento de la “transparente” Cristina Lombana. No se puede creer en un gobernante como De la Espriella que ha conseguido su fortuna personal con dineros de narcotraficantes y sobornando congresistas como ya lo muestran investigaciones periodísticas serias (ver las de Daniel Coronel).
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