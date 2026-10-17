Mundo político condenó atentado contra exalcalde de Jamundí: se pide investigación rigurosa

A través de su cuenta de X, el mandatario apuntó que dio la orden a la…

El atentado contra el exalcalde de Jamundí Andrés Felipe Ramírez generó el rechazo del mundo político. Varias voces se pronunciaron desde el Congreso para condenar el ataque sicarial que tuvo lugar este viernes en horas de la noche y en el que murió su escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Felipe López Gutiérrez. El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que no quedará impune y desde todos los sectores pidieron adelantar "investigaciones rigurosas".

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A través de su cuenta de X, el mandatario apuntó que dio la orden a la Policía de desplegar "todas sus capacidades para identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales, en coordinación con la Fiscalía". También envió su solidaridad al exalcalde y a la familia de López.

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🚨Comunicado a la opinión pública después del atentado en el cuál falleció Felipe López, escolta asignado a mi esquema de seguridad. pic.twitter.com/raH2BYHTvc — Andrés Felipe Ramírez (@FelipRamirez_) October 17, 2026

El presidente del Congreso, Honorio Henríquez (Centro Democrático), se pronunció y envió sus "más sentidas condolencias" a la familia de López. Agregó que "la violencia no puede seguir sembrando miedo" en las regiones.

"Las autoridades deben esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia", apuntó.

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Rechazo el atentado contra el exalcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez. Mi solidaridad con él y mis más sentidas condolencias a la familia de su escolta, Felipe López, quien perdió la vida en este ataque. @FelipRamirez_



La violencia no puede seguir sembrando miedo en… pic.twitter.com/nYUX2BbrLx — Honorio Henriquez 🇨🇴 (@honohenriquez) October 17, 2026

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que se comunicó con el director de la UNP, Didier Blanco, quien le confirmó que "ya se procedió a fortalecer el esquema de protección" del exalcalde. Reiteró que en este gobierno "existe un compromiso inquebrantable de defender la democracia contra todas las expresiones terroristas del país".

Condeno el vil atentado sicarial contra el exalcalde de Jamundí @FelipRamirez_, del que salió ileso.



Lamento profundamente el asesinato de su escolta Felipe López, de la @UNPColombia, quien murió cumpliendo su deber.



Mi solidaridad con su esposa, sus hijos y toda su familia.… — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) October 17, 2026

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El senador Duvalier Sánchez (Alianza Verde), quien dio a conocer los hechos a través de sus redes sociales y tuvo como fórmula a la Cámara a Ramírez, aseguró que nada "debería poner en riesgo [la] existencia": "Los debates que damos son desde las ideas, pero con las balas no podemos debatir". Explicó que están avanzando con las denuncias ante la Fiscalía para que capturen a los sicarios y a los autores intelectuales.

"El presidente ha hablado con Felipe, me dijo que van a poner y a desplegar toda la Fuerza Pública y todas las capacidades para poder adelantar la investigación lo más rápido posible", precisó.

Duele el alma por completo. Cuando no alcanzan las ideas, los enemigos son proclives a la violencia. Eso nos está pasando.



La vida es sagrada. pic.twitter.com/2dp6hn24V8 — Duvalier Congresista 🏛️ (@DuvalierSanchez) October 17, 2026

Desde el Pacto Histórico, el senador Iván Cepeda lamentó los hechos. También reiteró el llamado de su partido y exigió "a las autoridades investigación rigurosa que permita esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar justicia".

Toda mi solidaridad con Felipe Ramírez (@felipRamirez_), exalcalde de Jamundi y compañero progresista, su familia y seres queridos.



Lamento profundamente la muerte de Felipe López, integrante de la UNP, en el atentado perpetrado contra él.



Desde el Pacto Histórico, exigimos a… — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) October 17, 2026

"Es inaceptable que la violencia siga cobrando vidas en Colombia. Espero que las investigaciones avancen con celeridad y que los responsables materiales e intelectuales respondan ante la justicia". dijo, por su lado, la senadora María Lucía Villalba (Nuevo Liberalismo).

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, rechazó el ataque y solicitó a la Fiscalía y a la Policía "adelantar con rigor y celeridad las investigaciones para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia".

"A quienes intentan sembrar el terror en el suroccidente colombiano, les decimos que no vamos a permitir que la violencia siga afectando la tranquilidad de nuestros ciudadanos. Por eso, trabajamos de manera articulada con las autoridades, la Gobernación del Valle y el Gobierno nacional para fortalecer la seguridad en todo el territorio", concluyó.

Desde la @AlcaldiaDeCali rechazamos el vil ataque contra el exalcalde de nuestro municipio vecino de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, ocurrido ayer y en el que perdió la vida su escolta.



Solicitamos a la @FiscaliaCol y a la @PoliciaColombia adelantar con rigor y celeridad las… — Alejandro Eder (@alejoeder) October 17, 2026

Desde la Procuraduría y la Defensoría también condenaron lo sucedido. En esa vía, pidieron actuaciones inmediatas y desde la entidad que dirige Iris Marín Ortiz señalaron que esa zona del país "enfrenta un grave escenario de violencia del conflicto armado". Esta semana se emitió una alerta temprana "ante los riesgos que enfrenta su población por homicidios selectivos, desapariciones forzadas, amenazas y atentados contra liderazgos sociales".

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