“Hay preocupación”: Duque sobre error de Consejo de Estado en contratos de vacunas

“Hay preocupación y la situación es grave”. Esa fue la declaración del presidente Iván Duque tras conocerse que un “error involuntario” por parte del Consejo de Estado llevó a que se filtrara información confidencial sobre los contratos suscritos entre el Gobierno y las farmacéuticas para la adquisición de vacunas contra el COVID-19.

Tras conocerse el hecho, el primer mandatario le dijo a los medios de comunicación que de inmediato entabló conversación con la presidenta del Consejo de Estado, Marta Nubia Velásquez Rico, quien también manifestó su preocupación sobre lo ocurrido y aseguró que se están realizando las investigaciones necesarias para dar con los responsables del error y conocer si hubo motivaciones detrás de la acción.

Duque recalcó que la confidencialidad de los contratos con las compañías proveedoras de vacunas no obedece a una “necedad o terquedad”, sino a una cláusula expuesta por estas empresas para cerrar los negocios del biológico con varios países.

“Obviamente esa publicación no emanó de ningún fallo. Dijeron que van a hacer las investigaciones internas necesarias para establecer qué ocurrió ahí. Hemos venido hablando con las farmacéuticas y esperamos que no venga ningún tipo de sanción contractual que nos afecte en el plan nacional de vacunación”, manifestó, enfatizando en que el Gobierno ha mantenido diálogos con las farmacéuticas para explicarles que el incumplimiento no lo generó su administración ni un alto funcionario de la misma, por lo que pone sus esperanzas en que esta situación no ponga en riesgo el Plan Nacional de Vacunación.

" se trata de información confidencial para garantizar el cumplimiento de los contratos de suministro de las vacunas. Esto es muy importante decirlo porque aquí se trata de garantizar que sigamos vacunando masivamente. En cuanto a los precios, hemos trabajado con esquemas bastante estandarizados a nivel mundial”, reiteró, refiriéndose a las críticas de varios sectores políticos sobre el costo de inversión de las dosis para lograr la inmunidad de rebaño y combatir el nuevo coronavirus.

Sobre la posición que puedan tener las compañías en cuestión, el jefe de Estado explicó que siempre han tenido conversaciones respetuosas con ellas, pero que entienden las molestias que se puedan presentar por dicho error. “La situación es grave porque es un incumplimiento de un tercero. La declaración del Consejo de Estado es clara. Tenemos que ser persuasivos en que aquí no hubo incumplimiento de parte del Estado. No hay espacio para mezquindades, saboteos ni avivatos”, agregó.

La filtración se conoció este miércoles. Pronto, el Consejo de Estado comunicó que alguien divulgó los datos luego de que estos fueran cargados al sistema de información judicial. Según la respuesta de la institución, el error se dio porque el Tribunal de Cundinamarca había ordenado revelar esos documentos ya que algunos laboratorios interpusieron una tutela ante el Consejo de Estado, argumentando la confidencialidad de los contratos. En cumplimiento del fallo, expresó la entidad, se cargaron los documentos, “entre los cuales estaba uno denominado Acuerdo de fabricación y suministro entre Pfizer y Fiduprevisora. Tal documento se incorporó al sistema sin advertir que, al momento de realizar dicha actuación, perdió los atributos de seguridad con los que fue enviado”, señaló en la comunicación.