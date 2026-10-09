Hermano de Efraín Cepeda sería embajador de De la Espriella: hay más cuotas conservadoras

Cepeda Sarabia llegará a la embajada en Italia. Hace parte de la junta directiva de Inversiones el Cielo del Caribe S. A. S. y…

El gobierno de Abelardo de la Espriella tiene en sus manos las hojas de vida de Alberto Rafael Cepeda Sarabia, hermano del presidente del Partido Conservador, y el exsenador Camilo Chavarro para que asuman cargos de embajador. El Espectador pudo confirmar que esos dos nombres serían las nuevas adiciones al cuerpo diplomático y ambos tienes nexos políticos con el conservadurismo que dirige el exsenador Efraín Cepeda.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Cepeda Sarabia llegará a la embajada en Italia. Hace parte de la junta directiva de Inversiones el Cielo del Caribe S. A. S. y aparece como gestor de la Fundación Jairo Cepeda Sanabria. Además, es inversionista del sector inmobiliario y está en la junta de Inversiones Milenium AZCIPO, Inversiones ACS del Caribe, Hotel Parador Tropical del Caribe y de Cepeda y Compañía S. A., de acuerdo con su declaración de conflicto de intereses.

Publicidad

Sugerimos: ONU advierte “incertidumbre” sobre implementación de enfoque de género del Acuerdo de Paz

La Presidencia ya publicó las declaraciones de conflicto de interés de ambas personas. Foto: Archivo

La otra cuota conservadora es el exsenador Chavarro, quien fue secretario de la Comisión Segunda en 2025 y también aparece para el cargo de embajador. El abogado fue parte desde el 2002 del Congreso, llegó como representante por el Huila, y fue elegido por el Partido Conservador. En su paso por el Legislativo, fue ponente del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y también el que se firmó con la Unión Europea, y cumplió el mismo papel en la Ley de Seguridad Jurídica para la Inversión. Fue parte del diálogo que permitió la ampliación de la visa estadounidense de 10 años y del visado Schengen.

Le puede interesar: Vuelve disputa por curul afro en Cámara y Libres asumiría los dos asientos provisionalmente

Aunque el Conservador no apoyó a De la Espriella en la primera vuelta y se fue por la entonces candidata Paloma Valencia (Centro Democrático), Cepeda ha sido uno de los articuladores clave del oficialismo en el Congreso. Su papel fue importante en las decisiones para la elección del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y dirige una de las colectividades con mayores asientos en el Legislativo, después del Pacto Histórico, el partido uribista y el Partido Liberal.

Le puede interesar

¿Quiénes serán las otras figuras que van al servicio diplomático?

El Dapre subió este viernes la hoja de vida de Juan Carlos Vélez Uribe para el cargo de embajador en Ecuador. Hace unas semanas, El Espectador había contado que el exsenador ya había recibido el beneplácito por parte del gobierno de Daniel Noboa y en los próximos días se estará oficializando su posesión.

Vélez viene de ser cercano al uribismo y de haber hecho parte del Centro Democrático; incluso, fue el gerente de la campaña del "No" para el plebiscito de 2016, aunque renunció posteriormente a la colectividad que lidera el expresidente Álvaro Uribe. Fue en la campaña presidencial de este año que se acercó al ahora primer mandatario y aparece en fotos con De la Espriella en varios eventos.

Lea también: Gobierno no ha recibido beneplácito del Reino Unido sobre Miguel Uribe, ¿qué se sabe?

Más que nunca hoy FIRMES POR LA PATRIA!!🫡 pic.twitter.com/J4W3VkXFh6 — Juan Carlos Vélez Uribe (@jcvelezuribe) May 31, 2026

Vélez Uribe es abogado de la Universidad de Medellín, con especialización en Derecho Administrativo y estudios de Defensa y Seguridad Nacional en la Universidad Nueva Granada – CIDENAL. Ahora, llegará a liderar una de las misiones diplomáticas clave por la cercanía ideológica de De la Espriella con Noboa y cuya importancia tomará más relevancia de cara a los operativos conjuntos que se prevén en la frontera sur colombiana.

En su hoja de vida acredita experiencia en como concejal en Medellín (1995-2000), director de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil (2001-2005), presidente de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) (2006-2007), contratista del aeropuerto Olaya Herrera (2022), y director de la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos (Fendipetróleo) (2020-2022).

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.