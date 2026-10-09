Vuelve disputa por curul afro en Cámara y Libres asumiría los dos asientos provisionalmente

Una de las dos curules afro de la Cámara de Representantes está envuelta en un pleito judicial y sobre ella pesan al menos dos medidas cautelares para determinar quién debería ocuparla. Desde los escrutinios, este asiento ha sido objeto de polémicas por la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral (CNE) para otorgárselo a Winsner Sandoval (Partido Demócrata), mientras el movimiento Libres argumentó que le correspondía a una de sus candidatas, Anyela Guanga, asumirlo.

La misma Guanga presentó una demanda de nulidad electoral contra esa elección, que ya fue admitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. En el auto que admitió el recurso, con fecha de este 8 de octubre, el alto tribunal también avaló la medida cautelar solicitada por la demandante y ordenó al CNE adjudicarle "la segunda curul de la Cámara de Representantes por la circunscripción especial de comunidades afrodescendientes, conforme al orden de la lista cerrada del Consejo Comunitario El Naranjo, sin modificar la elección del señor Óscar David Benavides Angulo", quien también es de Libres.

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Pero también quedó claro que esa decisión dependía de una previa: la del pasado 20 de agosto con la que el Consejo de Estado suspendió temporalmente la elección Sandoval como representante a la Cámara. El alto tribunal se encuentra en proceso de estudiar una demanda que busca anular definitivamente su elección, al considerar que, presuntamente, no cumpliría con los requisitos establecidos por la ley para ocupar esa curul especial. A la fecha, el congresista todavía hace parte de las discusiones en el Capitolio.

¡El títere de Pulgar, Winsnner Sandoval, sale del Congreso! @consejodeestado nos da la razón.



Hoy se respetó la voluntad de más de 159.000 colombianos que eligieron las dos curules afro para el Movimiento LIBRES. Seguiremos atentos a la decisión de fondo, pero sin duda, esta es… pic.twitter.com/OuT6AyFm9O — Oscar Benavides (@ODBenavidesA) October 9, 2026

De acuerdo con el demandante, en las circunscripciones donde se eligen dos representantes, las curules deben asignarse entre las listas que superen el 30 % de los votos. Para las elecciones del pasado 8 de marzo, el umbral se estableció en 78.915 sufragios. Por ello, se argumenta que, mientras el movimiento Libres obtuvo 159.387 apoyos y su lista fue la única en superar ese límite, el Partido Demócrata Colombiano alcanzó 72.241 sufragios y quedó por debajo del mínimo requerido. De allí nació la solicitud inicial para que ambos escaños fueran ocupados por Libres.

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"Una vez hecha efectiva, la medida conservará sus efectos mientras subsista la suspensión provisional de la elección del señor Winsner Nessir Sandoval Ibáñez y, como máximo, hasta que se profiera sentencia en este proceso. Si aquella suspensión pierde eficacia por cualquier causa, la presente cautela también cesará, sin perjuicio de que esta Sala pueda modificarla o levantarla si cambian los presupuestos que la sustentan", se lee en el tercer punto del apartado de las resoluciones del Consejo de Estado sobre la demanda presentada por Guanga.

En el auto con fecha de este 8 de octubre, la defensa de Sandoval respondió directamente a las solicitudes de la demandante y señaló que el artículo 263 de la Constitución Política "no regula de forma expresa el supuesto en el cual una sola lista supera el umbral sin alcanzar el cuociente electoral". Por ello, pidió "estudio de fondo sobre la regla aplicable". Sobre la medida cautelar, agregó que "la distribución provisional de la curul exige resolver el mismo problema jurídico reservado para la sentencia".

Este es el auto completo del Consejo de Estado:

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