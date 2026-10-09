Gobierno no ha recibido beneplácito del Reino Unido sobre Miguel Uribe, ¿qué se sabe?

El Espectador pudo confirmar que el Gobierno no ha recibido una respuesta por parte de Reino Unido para que el excandidato presidencial asuma el cargo. Sin embargo,…

Otra designación diplomática del presidente Abelardo de la Espriella sigue pendiente de confirmación por parte del país receptor: la de Miguel Uribe Londoño. Se trata del padre del asesinado precandidato y senador, Miguel Uribe Turbay, cuyo nombramiento fue confirmado por el mismo mandatario —quien lo ha llamado su "amigo"— y ya ha hablado de los retos que asumiría en ese puesto.

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El Espectador pudo confirmar que el Gobierno no ha recibido una respuesta por parte de Reino Unido para que el excandidato presidencial asuma el cargo. Sin embargo, al preguntar a la Cancillería sobre esa demora, recordaron que "estos procesos pueden tomar pocas semanas o varios meses". La solicitud fue enviada desde el Ejecutivo el pasado 20 de agosto.

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En un evento en conmemoración de Uribe Turbay, el designado embajador aseguró que ese trámite podía "resolverse en cualquier momento". Incluso, expuso que su prioridad al llegar al cargo sería recuperar el diálogo al más alto nivel entre ambos Estados. Bajo su óptica, "las relaciones están en su más bajo nivel" y "fueron abandonadas" en el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Presidente, escuchar tus palabras me llevó de nuevo a ese momento en la clínica.



Gracias por recordar lo que Miguel significaba para ti y, sobre todo, lo que significaba para Colombia:



“en medio de mi aspiración presidencial le dije: si Miguel se levanta de esa cama, yo salgo a… pic.twitter.com/f3aPC6WXtg — Miguel Uribe (@migueluribel) October 8, 2026

También dijo que priorizará la recuperación de la exención del visado para los colombianos que lleguen al Reino Unido. En ese punto, precisó que fue una decisión cuyas causas tendrá que estudiar a fondo al llegar al cargo, pero será uno de sus objetivos en el principal despacho diplomático de Colombia en Londres.

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Un caso similar ha tocado la designación de Carlos Felipe Mejía en España. El exsenador del Centro Democrático y una figura clave de la campaña fue designado desde antes del 7 de agosto como el jefe de una de las misiones diplomáticas más importantes desde finales de julio, pero Madrid todavía no ha respondido directamente a la solicitud. Eso ha generado dudas en Colombia y El Espectador conoció que en la Cancillería hay "extrañeza" por ese silencio.

El exsenador del Centro Democrático Carlos Felipe Mejía fue postulado por este gobierno para ser embajador de Colombia en España. Foto: Cristian Garavito

A eso se suman otros factores que tendrían incidencia. La izquierda española ha criticado duramente ese nombramiento y ha solicitado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que no lo avale. Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida (IU) y diputado de Sumar, aseguró que Mejía era un "enemigo de la paz" y “cualquier cosa menos diplomático”.

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En ese tiempo que se ha esperado una respuesta sobre Mejía, ya se posesionó a Paula Estrada, la cónsul general en Madrid, quien recientemente fue criticada por invitar a un evento religioso en la misión diplomática en ese país. Más allá de eso, el exsenador ha tenido parte en varias actividades con delegaciones españolas para atender la emergencia que causó el terremoto del pasado 10 de agosto y estuvo presente en una reunión con el mandatario y el registrador Hernán Penagos en calidad de embajador.

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