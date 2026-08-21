Gobierno de De la Espriella desplegó más operaciones de atención por los incendios en Tolima

Incendio Tolima. Foto: Cortolima

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El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella desplegó varias acciones para atender los incendios que se registran en regiones del Tolima. De hecho, calificó la situación como “grave”, por lo que en este departamento hay al menos 240 bomberos atendiendo la emergencia.

Rodrigo Lara, ministro del Interior, aseguró que la Dirección Nacional de Bomberos –adscrita a su despacho– está coordinando las operaciones de atención y precisó que se han movilizado, además, hacia la vía Ibagué-Espinal.

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“Como ministro del Interior informo al país sobre la grave situación de incendios forestales en el Tolima. En este momento trabajan 150 bomberos de los cuerpos de Suárez, Armero Guayabal, Villahermosa, Líbano, Rovira, Chaparral, Carmen de Apicalá, Coyaima, Coello, Espinal, Fresno e Ibagué. Se suman el Grupo Táctico de Bomberos Forestales de Riosucio y la Fuerza de Tarea de Incendios Forestales de Boyacá y Girardot”, precisó Lara.

El funcionario agregó que “se movilizan 90 bomberos más de los Grupos Tácticos de Jamundí, Tuluá, Oriente Antioqueño, Oficiales de Bogotá y una fuerza de tarea del Huila. La directora Nacional de Bomberos se desplaza al lugar de la conflagración que alcanzó la doble calzada Ibagué-Espinal. La Dirección Nacional de Bomberos, adscrita al Ministerio del Interior, coordina todas las operaciones”.

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Sobre la situación que se presenta en Tolima también se pronunció el presidente del Senado, Honorio Henríquez, quien advirtió que se deben desplegar todas las acciones necesarias que permitan proteger la vida de los pobladores de la región.

“Reiteramos el llamado urgente a la UNGRD, al Gobierno Nacional y a las autoridades ambientales para que se activen, con la mayor celeridad, los recursos necesarios para atender esta emergencia. La prioridad es proteger la vida, el territorio y a las comunidades afectadas”, precisó Henríquez, del Centro Democrático.

De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional del Tolima, se han contabilizado al menos 8.500 hectáreas afectadas por cuenta de lo sincendios.

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