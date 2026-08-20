Presidente De la Espriella firmó 11 decretos claves para la conformación de su gobierno

Presidente Abelardo de la Espriella firmando decretos. Foto: Presidencia de la República

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Este jueves, el presidente Abelardo de la Espriella firmó 11 decretos más con los que nombró a igual número de funcionarios en entidades del Ejecutivo. Los actos administrativos se conocen justo después de la luz verde para la emergencia económica que busca resolver la crisis desatada por el terremoto del 10 de agosto.

Entre los nombramientos aparecen varios directores de entidades de primer nivel, viceministros y secretarios generales. Uno de estos es el de Myriam Carolina Martínez como directora de Restitución de Tierras, en reemplazo Giovani Yule. En el sector de Ambiente fue designado Andrés Herkrath Sanclemente como nuevo director del Ideam. El nuevo funcionario es ingeniero ambiental de la Universidad de los Andes, y cuenta con Máster en Ciencias en Ingeniería y Gestión de Recursos Hídricos de la Universidad de Stuttgart.

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Por otra parte, aparece el coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, quien se mantiene al frente del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), pues había sido nombrado por Gustavo Petro para ejercer esta función desde el 13 de septiembre de 2022. También en el sector Defensa se destaca Pedro Villaquirán como gerente de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

En la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) estará como directora general Isadora Fernández Posada y en el principal cargo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a Germán Calderón España. Sobre este último, en su hoja de vida aparecen cargos como el de procurador delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial, así como labores de asesoría para organismos como la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Cancillería y distintas dependencias distritales en Bogotá.

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El excandidato vicepresidencial Leonardo Huerta, quien apoyó al presidente Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial, será el próximo director del Departamento de la Función Pública. El abogado llegará a encabezar el ente encargado de revisar la gestión en las entidades y los servidores públicos. Además, tendrá a su cargo el análisis de los cambios en la estructura del Estado que planteó el presidente desde la campaña.

En la orilla de la diplomacia, se confirmó la llegada de Daniella Restrepo Duarte al viceministerio de Asuntos Multilaterales, donde trabajará como ficha clave del canciller Omar Bula. La lista la cierran, en el Ministerio del Trabajo, Eduardo José Arrieta como secretario general. Y en el mismo cargo, pero del Departamento de Prosperidad Social, estará Carolina Escruceria Clavijo.

La lista de 11 nombramientos de este jueves cerró con Julián Buitrago Arango, quien ocupará uno de los cargos más claves del gobierno, la dirección del Departamento Nacional de Planeación, desde donde tendrá que diseñar el Plan Nacional de Desarrollo de De la Espriella. Se espera que este fin de semana el presidente continúe revelando más nombramientos y, además, los decretos que desarrollan la emergencia económica.

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