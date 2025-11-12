“Genera confusión”: Cepeda habló sobre resolución de Registraduría y Frente Amplio

Candidato presidencial del Pacto Histórico, invitó a la conformación del Frente Amplio de la izquierda. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El senador Iván Cepeda, candidato a la Presidencia por el Pacto Histórico, cuestionó la resolución 14125 de 2025 emitida por la Registraduría en la que se señala que la consulta del 26 de octubre fue de interpartidista, lo que complicaría su posibilidad de participar en el Frente Amplio que la izquierda, encabezada por el presidente Gustavo Petro, propone para marzo del próximo año.

Según señaló Cepeda, “No hay un concepto oficial sobre nuestra participación en el Frente Amplio, por la sencilla razón de que no hemos formulado esa petición (...) Se está generando un ambiente de confusión sobre nuestra participación el proceso electoral”.

Asimismo, aseguró que aún no se ha hecho una petición formal, ante Registraduría, para participar en un Frente Amplio, en marzo de 2026, por lo que la resolución del organismo electoral solo estaría generando incertidumbre sobre su aspiración presidencial.

Cepeda además aseguró que siguen en la espera de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgue la personería jurídica al Pacto Histórico con todas las colectividades que lo conforman. “Somos una fuerza electoral que ha obtenido 3 millones de votos, ¿cómo explica el CNE que no nos dé una autoridad jurídica y legal?“.

¿Qué dijo el Pacto Histórico sobre la resolución de la Registraduría?

En medio del debate generado por la reciente decisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Pacto Histórico ratificó su respaldo al senador Cepeda y aseguró que su participación en la consulta del Frente Amplio de marzo de 2026 está plenamente respaldada.

La declaración fue realizada por la senadora María José Pizarro, jefa de debate del precandidato, quien señaló que el movimiento mantiene su compromiso con la unidad de los sectores progresistas.

Desde su cuenta de X, Pizarro reafirmó la legitimidad de Cepeda como parte del proceso.

“La participación de Ivan Cepeda en la consulta del Frente Amplio es LEGÍTIMA y está TOTALMENTE RESPALDADA. La vieja política corrupta, que ha hecho todo por impedir la consulta y dividirnos, ahora quiere ilegitimar al Frente Amplio. ¡NO LO VAN A LOGRAR! (…) La democracia no se negocia”, señaló la congresista.

Sobre la consulta popular y el Frente Amplio:



La Registraduría y el @PactoCol tenemos un ACUERDO INEQUÍVOCO sobre la Consulta Popular del 26 de octubre.



La participación de @ivancepeda en la consulta del Frente Amplio es LEGÍTIMA y está TOTALMENTE RESPALDADA.



La vieja… pic.twitter.com/PoKLSVGJ0j — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) November 12, 2025

El documento oficial de la Registraduría detalló que la postulación de Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero fue producto de un acuerdo entre el Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano.

“En concordancia con la precitada solicitud de inscripción, el mismo 26 de septiembre los señores Carlos Alberto Benavides Mora, Gabriel Becerra Yañez y Jaime Caycedo Turriago, representantes legales de los partidos políticos Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica y Partido Comunista Colombiano, respectivamente, mediante acuerdo de voluntades postularon, entre otros, al ciudadano Daniel Quintero Calle para participar en la consulta interpartidista realizada el pasado 26 de octubre de 2025”, indica la resolución.

La Registraduría también dejó claro que las colectividades no retiraron su participación dentro del plazo legal, por lo que la consulta conserva todos sus efectos jurídicos.

El reconocimiento del carácter interpartidista de la consulta genera consecuencias directas. Según juristas, podría impedir que Cepeda participe en otra contienda similar, como la del Frente Amplio. De confirmarse, esta restricción obligaría al precandidato a competir de manera independiente en la primera vuelta presidencial.

La MOE pide claridad institucional

Ante el panorama incierto, la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió sobre la falta de lineamientos claros para el proceso electoral de 2026. Su directora, Alejandra Barrios, instó al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Registraduría a explicar los alcances de esta resolución.

“El Consejo Nacional Electoral tiene que explicar los alcances de las decisiones que están tomando porque esa resolución tiene unas consecuencias para los partidos, los candidatos y las futuras organizaciones políticas en caso de que se autorice la fusión Pacto Histórico”, afirmó Barrios según El País de Cali.

El CNE y el Consejo de Estado deberán revisar en las próximas semanas las implicaciones jurídicas del fallo, especialmente frente a las coaliciones que busquen participar en consultas conjuntas. Mientras tanto, el Pacto Histórico insiste en que no permitirá retrocesos en la participación democrática rumbo a 2026.

