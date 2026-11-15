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Estas fueron las apuestas clave de De la Espriella en sus primeros 100 días

El presidente Abelardo de la Espriella llegó al poder con un plan enfocado en salud, seguridad y crisis fiscal. Con el terremoto, tuvo que reorientar sus prioridades y reevaluar los resultados esperados en estos tres meses en la Casa de Nariño. ¿Cómo le fue?

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Redacción Política
El presidente Abelardo de la Espriella ha realizado siete alocuciones presidenciales en sus primeros 85 días de mandato.
El presidente Abelardo de la Espriella.
Foto: Presidencial de la República

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El presidente Abelardo de la Espriella cumple 100 días en el poder y orientado sus prioridades hacia el terremoto, la crisis fiscal, las regiones, la salud e, incluso, la "batalla cultural". El jefe de Estado delineó varias promesas en campaña que tienen su primer medidor en estos tres meses y serán claves de cara a las elecciones regionales de 2027, donde el mandatario medirá el aceite de su popularidad.

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Comentarios
  • Diana cp(85842)Hace 2 horas
    Un regalo de Dios del cielo, eso es lo que ha sido el presidente Abelardo de la Espriella para Colombia
  • Martha Ruth(27349)Hace 3 horas
    Este informe pasa por alto las reiteradas violaciones de la Constitución Política de las cuales, lo del Mueso Nacional, es sólo una de ellas.
  • Mario Giraldo(196)Hace 4 horas
    12.5 de aranceles a las exportaciones, de certificación antidrogas, dólar en picada, inflación subió en 3 meses lo que no subió en tres años, paro armado en Santa Marta, Bombas en Cali, Cucuta sin ley, fondo milagro en el bolsillo de Anita, sueldos de 40 millones al gerente del fondo, Pereira llena de escombros y calles cerradas, Militares de USA en el país, feria de disfraces militares y de policia….. y van 100 días.
  • blanca norha(17546)Hace 5 horas
    Es un cuento de.los medios de comunicación. Realmente lo que ha hecho
  • Felipe(dw15k)Hace 6 horas
    Ya es usual que los usuarios del sistema de salud se estén quejando de la falta o nula atención en salud, de filas de 5 horas y más para reclamar medicamentos que a veces ni siquiera se proveen. La política internacional es un total caos así como el fondo para las víctimas del terremoto. Será un milagro si les llegan las ayudas. De lo que no queda duda por el tono del informe es que el gobierno pauta en EE.
  • Viejito Senil(zl7ku)Hace 6 horas
    El EE, otro eco de propaganda al “gobierno “.
  • Yisus(87484)Hace 7 horas
    "Mucho ruido y pocas nueces". Este gobierno que inició haciendo mucho anuncios en todos los frentes, realmente no tiene resultados relevantes que mostrar y, por el contrario, fueron menores en comparación con los 90 días del gobierno Petro; así, por ejemplo, en orden público, los homicidios atribuidos a grupos armados se incrementaron en 315%; atentados /casos de terrorismo +304%; reclutamiento de menores +152% y secuestros +56%. En salud, educación y cultura nada que valga la pena.
  • Lalo(70277)Hace 7 horas
    ¿Esto es un balance? Es un mero recuento de un comunicado de la Casa de Nariño. Tirarse todo este espacio para reseñar lo que hace el Gobierno no hace sino confirmar la crisis que vive este periodismo de antaño condenado a su desaparición.
  • JoseM(89881)Hace 7 horas
    hacer el ridiculo y mostrar su mediocridad, acomodo para quienes hace las veces de gato de peluche. asco.
  • Leumar(ptqus)Hace 8 horas
    No sé sie este artículo fue patrocinado por el actual mandatario, en dónde está un análisis con rigor definiendo claramente lo bueno, lo malo y demás, no cita empleo, seguridad en números, número de atentados, no esboza el sentido de la reforma tributaria, como por ejemplo por qué se enfoca en bajar de impuestos a los ricos y clavarse los a los pobres y clase media. Por favor, lo peor es que este artículo se encuentra en primera plana
  • Luis eduardo(07417)Hace 8 horas
    Cuales fueron las ejecutorias, tangibles y materiales para los colombianos del comun?, tanta zalameria de parte de ester periodico, demuestra genuflexion y servilismo frente a un presidente que ha viajado y hablado mucho por el pais, hasta ha ido al estado para ver al junior, pero que no ha hecho nada para cumplir sus funciones de jefe de estado. Jugando a los disfraces no se gobierna y parece que al periodista se le olvido su funcion de informar y no de ser bufon del presidente. Mientras tanto
  • Pedro(09087)Hace 8 horas
    Creo que esos son puras mentiras, aparte de hacer de Payaso, no ha dado soluciòn a nada y la mujer se quedò con la plata de las ayudas, los damnificados estan a la deriva. Non sean còmplices EE
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