Estas fueron las apuestas clave de De la Espriella en sus primeros 100 días

El presidente Abelardo de la Espriella cumple 100 días en el poder y orientado sus prioridades hacia el terremoto, la crisis fiscal, las regiones, la salud e, incluso, la "batalla cultural". El jefe de Estado delineó varias promesas en campaña que tienen su primer medidor en estos tres meses y serán claves de cara a las elecciones regionales de 2027, donde el mandatario medirá el aceite de su popularidad.

La relación entre el presidente y el Congreso comenzó incluso antes de que se posesionara: el uribismo le ganó la Presidencia al Senado con la ayuda del Pacto Histórico y logró que el senador uribista Honorio Henríquez se impusiera frente a Alfredo Deluque, quien era el candidato del mandatario electo. Sin embargo, desde su llegada al poder cuenta con más de 180 sillas en un Capitolio compuesto de 285 escaños: lo apoyan el uribismo —la segunda bancada más grande— y todos los partidos tradicionales (Conservador, Liberal, La U y Cambio Radical).

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Eso sí, no ha estado libre de choques. La discusión del presupuesto de 2027 le dio una victoria muy corta por el error de trámite que llevó a que el articulado se decretara y derivó en el recambio en la Casa de la Giralda: Rodrigo Lara salió después de 75 días y entró Alejandro Ordoñez, quien tendrá su “prueba de fuego” con el proyecto de “rescate fiscal” que incluye impuestos que desde el oficialismo ya han pedido renegociar.

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez. Foto: EFE - Jurisdicción Especial para la Paz

En todo caso, tanto desde el Legislativo como desde otras latitudes le reconocen al mandatario su trato cercano con las regiones. Del grueso de estos 100 días, el presidente ha recorrido el país y ha pasado por San Andrés, Valle del Cauca, Arauca, Córdoba, Antioquia, Chocó, Risaralda, Manizales y el Amazonas, todos viajes centrados en la atención del terremoto del pasado 10 agosto o en su esfuerzo por “descentralizar” el Estado. Eso sí, en esos encuentros no ha dudado en poner de plano sus choques con mandatarios regionales y a algunos los ha confrontado directamente por investigaciones judiciales o indicios de presunta corrupción.

La “mano dura” en seguridad

Su meta eran 12 bombardeos en los primeros 100 días. Van ocho hasta ahora contra las disidencias de las Farc, el Eln y el Clan de Golfo. Han sido en Norte de Santander, Guaviare, Cauca, Chocó y Antioquia. El principal foco han sido las disidencias de las Farc y, según Medicina Legal, han muerto ocho menores de edad.

También los ataques con drones y atentados con explosivos han marcado la agenda de orden público. Hasta el pasado viernes eran 45 en lo que va de este gobierno, que por su lado ha adelantado más de 380 golpes contra estructuras criminales en una estrategia de atacar “sin tregua” a los grupos ilegales. Eso ha tenido otros hechos clave: los operativos en ciudades capitales que se han hecho con la presencia del mandatario y la muerte de alias “Bendito menor”, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Hoy es un gran día para Colombia. La Operación Centinela de la Patria dio un golpe contundente al narcoterrorismo: gracias a una acción impecable de nuestra Policía Nacional y de un comando especial de la DIJIN, fue dado de baja alias Naím o “Bendito Menor”, uno de los criminales… pic.twitter.com/q4cwdqLnGM — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 4, 2026

Su enfoque no es solamente lo operativo. Con la ley de sometimiento terminó con la llamada “paz total” del gobierno anterior. En ese articulado se contempla la rebaja de penas a quienes se acojan a la justicia y se le cierra la puerta a cualquier tipo de diálogo de carácter político.

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El llamado “rescate fiscal”

El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, lideran las negociaciones del proyecto de “rescate fiscal” que llegó al Congreso y que, por el momento, no tiene una ponencia definida. Este financiaría el presupuesto de COP 634,9 billones y busca un ajuste de COP 45 billones en un país con una deuda pública de casi el 60 % del PIB. Desde el Capitolio han alertado que buscarán “peluquear” el articulado, especialmente en los impuestos a productos como el café, el arroz, las frutas, el fríjol y la lenteja.

Por allí también pasa la reconstrucción tras el terremoto. El Gobierno ha sido claro en que tomará al menos tres años y cerca de COP 50 billones. El Fondo Milagro registra una contratación de solo COP 7.440 millones, con un presupuesto aprobado de COP 624.656 millones.

El presidente Abelardo de la Espriella y Joaquín Gutiérrez, quien hoy encabeza la estatal petrolera: Ecopetrol. Crédito: Presidencia Foto: Archivo

También se le dio un giro de 180° al manejo de Ecopetrol, la petrolera estatal que ahora se concentrará en hacer un "borrón y cuenta nueva" frente al cuatrienio pasado y tiene la orden de comenzar con el fracking y la explotación. En la cabeza están dos figuras de toda la confianza del mandatario: Joaquín Gutiérrez, el jefe de su campaña, es el presidente; y Carlos Suárez, estratega y amigo, es quien encabeza la junta directiva.

El plan de choque de la salud

En su esquema de los primeros 100 días en el poder, el hoy jefe de Estado prometió un “plan de choque” en materia de salud para inyectar COP 10 billones en el sistema. La puesta en marcha de ese programa —dirigido a atender una crisis que se profundizó en el gobierno pasado— se demoró por el terremoto y, por eso mismo, sus resultados no han estado a la par de esa promesa.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud de Ana María Vesga, se han entregado 49,42 % de los medicamentos pendientes, se han realizado poco más de un millón de de los tres y medio millones de procedimientos médicos en trámite y hay más de 1,3 millones de personas que siguen con casos irresueltos.

En contexto: Los primeros 100 días de De la Espriella en salud: ¿qué ha cambiado el Gobierno?

El Gobierno Nacional puso en marcha el plan de choque en salud anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella, orientado a garantizar la entrega efectiva de medicamentos y la realización de procedimientos pendientes para más de un millón de pacientes en el país.

La medida… pic.twitter.com/M1IodicfNX — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 23, 2026

A eso se suma una decisión “histórica” que se tomó en el Ministerio de Educación: no se prorrogará el contrato entre el Fomag y la Fiduprevisora S.A., que se había extendido por más de tres décadas y que se encargaba del sistema de salud de los maestros en Colombia. La transición será por un año.

La “batalla cultural”

El presidente Abelardo de la Espriella declaró que su gobierno dará una “batalla cultural” que lideran figuras clave como el estratega y presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Carlos Suárez, y su ideólogo, Carlos Alonso Lucio. A ellos se suman la ministra de Cultura, Paola Holguín, y el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, quienes también tienen línea en esa estrategia.

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Sin embargo, por allí han llegado algunas de las polémicas que tocaron a este Ejecutivo en estos 100 días. La “renovación” del Sistema de Medios Públicos (RTVC) se dará por medio de la defensa de los “valores tradicionales” y, de acuerdo con Suárez, también se concentrarán en darle más juego a los medios digitales: “Hoy nos vamos a comunicar a través de las pantallas de los celulares. Hoy es la comunicación digital, reels, fotos, más influencers”.

Carlos Augusto Suárez

La polémica del Museo Nacional resultó también en una decisión adversa para el Ejecutivo. El retiro de obras llegó hasta los estrados y un fallo lo obligó a devolver piezas históricas asociadas con el Acuerdo de Paz y el proceso de construcción de la Constitución actual.

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El giro en lo internacional

Uno de los frentes de prioridad en materia exterior para el gobierno de De la Espriella ha sido Estados Unidos. El foco con Washington, en donde Bogotá nombró a María Consuelo Araújo como embajadora, ha estado en la cooperación militar. Tras pocos días en la Casa de Nariño, el Ejecutivo adhirió al Escudo de las Américas, la iniciativa de seguridad regional liderada por Estados Unidos y a la que pertenecen casi una veintena de países del continente.

La recomposición del lazo bilateral entre Estados Unidos y Colombia, que se había deteriorado durante los últimos dos años en medios de múltiples choques entre el presidente Donald Trump y Gustavo Petro, alcanzó quizá su momento cumbre durante la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, apenas un mes después de la investidura presidencial. Desde Barranquilla, el jefe de la diplomacia estadounidense anunció un paquete de ayudas por 1.000 millones de dólares en áreas como la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, si bien no se logró otro de los objetivos: que Washington levante los aranceles contra Colombia.

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El secretario de Estado, Marco Rubio (i), el presidente Abelardo de la Espriella (c) y el canciller colombiano, Omar Bula Escobar (d) durante la firma de memorandos de entendimiento en Barranquilla. Foto: Cancillería

El alineamiento no ha sido solo con Trump, también con el Israel de Benjamin Netanyahu. Desde la campaña presidencial, el hoy mandatario anunció que restablecería las relaciones que se habían roto en la administración pasada en medio de lo que Gustavo Petro denunció como un genocidio contra la población de la Franja de Gaza. Fue un giro de 180 grados que se materializó con acciones como el retiro de Colombia de la demanda contra impulsada por Sudáfrica a instancias de la Corte Internacional de Justicia. Pero también en el reconocimiento de la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, un territorio en disputa histórica con Siria.

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