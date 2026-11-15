Estas fueron las apuestas clave de De la Espriella en sus primeros 100 días

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El presidente Abelardo de la Espriella cumple 100 días en el poder y orientado sus prioridades hacia el terremoto, la crisis fiscal, las regiones, la salud e, incluso, la "batalla cultural". El jefe de Estado delineó varias promesas en campaña que tienen su primer medidor en estos tres meses y serán claves de cara a las elecciones regionales de 2027, donde el mandatario medirá el aceite de su popularidad.
Sugerimos: De la Espriella y las regiones: así ha sido una gestión de 100 días mediada por el terremoto
La gobernabilidad con el Congreso
La relación entre el presidente y el Congreso comenzó incluso antes de que se posesionara: el uribismo le ganó la Presidencia al Senado con la ayuda del Pacto Histórico y logró que el senador uribista Honorio Henríquez se impusiera frente a Alfredo Deluque, quien era el candidato del mandatario electo. Sin embargo, desde su llegada al poder cuenta con más de 180 sillas en un Capitolio compuesto de 285 escaños: lo apoyan el uribismo —la segunda bancada más grande— y todos los partidos tradicionales (Conservador, Liberal, La U y Cambio Radical).
Eso sí, no ha estado libre de choques. La discusión del presupuesto de 2027 le dio una victoria muy corta por el error de trámite que llevó a que el articulado se decretara y derivó en el recambio en la Casa de la Giralda: Rodrigo Lara salió después de 75 días y entró Alejandro Ordoñez, quien tendrá su “prueba de fuego” con el proyecto de “rescate fiscal” que incluye impuestos que desde el oficialismo ya han pedido renegociar.
En todo caso, tanto desde el Legislativo como desde otras latitudes le reconocen al mandatario su trato cercano con las regiones. Del grueso de estos 100 días, el presidente ha recorrido el país y ha pasado por San Andrés, Valle del Cauca, Arauca, Córdoba, Antioquia, Chocó, Risaralda, Manizales y el Amazonas, todos viajes centrados en la atención del terremoto del pasado 10 agosto o en su esfuerzo por “descentralizar” el Estado. Eso sí, en esos encuentros no ha dudado en poner de plano sus choques con mandatarios regionales y a algunos los ha confrontado directamente por investigaciones judiciales o indicios de presunta corrupción.
La “mano dura” en seguridad
Su meta eran 12 bombardeos en los primeros 100 días. Van ocho hasta ahora contra las disidencias de las Farc, el Eln y el Clan de Golfo. Han sido en Norte de Santander, Guaviare, Cauca, Chocó y Antioquia. El principal foco han sido las disidencias de las Farc y, según Medicina Legal, han muerto ocho menores de edad.
También los ataques con drones y atentados con explosivos han marcado la agenda de orden público. Hasta el pasado viernes eran 45 en lo que va de este gobierno, que por su lado ha adelantado más de 380 golpes contra estructuras criminales en una estrategia de atacar “sin tregua” a los grupos ilegales. Eso ha tenido otros hechos clave: los operativos en ciudades capitales que se han hecho con la presencia del mandatario y la muerte de alias “Bendito menor”, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
Su enfoque no es solamente lo operativo. Con la ley de sometimiento terminó con la llamada “paz total” del gobierno anterior. En ese articulado se contempla la rebaja de penas a quienes se acojan a la justicia y se le cierra la puerta a cualquier tipo de diálogo de carácter político.
Le puede interesar: Estos han sido los bombardeos del gobierno De la Espriella en casi cien días de mandato
El llamado “rescate fiscal”
El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, lideran las negociaciones del proyecto de “rescate fiscal” que llegó al Congreso y que, por el momento, no tiene una ponencia definida. Este financiaría el presupuesto de COP 634,9 billones y busca un ajuste de COP 45 billones en un país con una deuda pública de casi el 60 % del PIB. Desde el Capitolio han alertado que buscarán “peluquear” el articulado, especialmente en los impuestos a productos como el café, el arroz, las frutas, el fríjol y la lenteja.
Por allí también pasa la reconstrucción tras el terremoto. El Gobierno ha sido claro en que tomará al menos tres años y cerca de COP 50 billones. El Fondo Milagro registra una contratación de solo COP 7.440 millones, con un presupuesto aprobado de COP 624.656 millones.
También se le dio un giro de 180° al manejo de Ecopetrol, la petrolera estatal que ahora se concentrará en hacer un "borrón y cuenta nueva" frente al cuatrienio pasado y tiene la orden de comenzar con el fracking y la explotación. En la cabeza están dos figuras de toda la confianza del mandatario: Joaquín Gutiérrez, el jefe de su campaña, es el presidente; y Carlos Suárez, estratega y amigo, es quien encabeza la junta directiva.
El plan de choque de la salud
En su esquema de los primeros 100 días en el poder, el hoy jefe de Estado prometió un “plan de choque” en materia de salud para inyectar COP 10 billones en el sistema. La puesta en marcha de ese programa —dirigido a atender una crisis que se profundizó en el gobierno pasado— se demoró por el terremoto y, por eso mismo, sus resultados no han estado a la par de esa promesa.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud de Ana María Vesga, se han entregado 49,42 % de los medicamentos pendientes, se han realizado poco más de un millón de de los tres y medio millones de procedimientos médicos en trámite y hay más de 1,3 millones de personas que siguen con casos irresueltos.
En contexto: Los primeros 100 días de De la Espriella en salud: ¿qué ha cambiado el Gobierno?
A eso se suma una decisión “histórica” que se tomó en el Ministerio de Educación: no se prorrogará el contrato entre el Fomag y la Fiduprevisora S.A., que se había extendido por más de tres décadas y que se encargaba del sistema de salud de los maestros en Colombia. La transición será por un año.
La “batalla cultural”
El presidente Abelardo de la Espriella declaró que su gobierno dará una “batalla cultural” que lideran figuras clave como el estratega y presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Carlos Suárez, y su ideólogo, Carlos Alonso Lucio. A ellos se suman la ministra de Cultura, Paola Holguín, y el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, quienes también tienen línea en esa estrategia.
Sin embargo, por allí han llegado algunas de las polémicas que tocaron a este Ejecutivo en estos 100 días. La “renovación” del Sistema de Medios Públicos (RTVC) se dará por medio de la defensa de los “valores tradicionales” y, de acuerdo con Suárez, también se concentrarán en darle más juego a los medios digitales: “Hoy nos vamos a comunicar a través de las pantallas de los celulares. Hoy es la comunicación digital, reels, fotos, más influencers”.
La polémica del Museo Nacional resultó también en una decisión adversa para el Ejecutivo. El retiro de obras llegó hasta los estrados y un fallo lo obligó a devolver piezas históricas asociadas con el Acuerdo de Paz y el proceso de construcción de la Constitución actual.
El giro en lo internacional
Uno de los frentes de prioridad en materia exterior para el gobierno de De la Espriella ha sido Estados Unidos. El foco con Washington, en donde Bogotá nombró a María Consuelo Araújo como embajadora, ha estado en la cooperación militar. Tras pocos días en la Casa de Nariño, el Ejecutivo adhirió al Escudo de las Américas, la iniciativa de seguridad regional liderada por Estados Unidos y a la que pertenecen casi una veintena de países del continente.
La recomposición del lazo bilateral entre Estados Unidos y Colombia, que se había deteriorado durante los últimos dos años en medios de múltiples choques entre el presidente Donald Trump y Gustavo Petro, alcanzó quizá su momento cumbre durante la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, apenas un mes después de la investidura presidencial. Desde Barranquilla, el jefe de la diplomacia estadounidense anunció un paquete de ayudas por 1.000 millones de dólares en áreas como la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, si bien no se logró otro de los objetivos: que Washington levante los aranceles contra Colombia.
Lea también: Cien días de De la Espriella en política exterior: más allá del giro hacia Trump e Israel
El alineamiento no ha sido solo con Trump, también con el Israel de Benjamin Netanyahu. Desde la campaña presidencial, el hoy mandatario anunció que restablecería las relaciones que se habían roto en la administración pasada en medio de lo que Gustavo Petro denunció como un genocidio contra la población de la Franja de Gaza. Fue un giro de 180 grados que se materializó con acciones como el retiro de Colombia de la demanda contra impulsada por Sudáfrica a instancias de la Corte Internacional de Justicia. Pero también en el reconocimiento de la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, un territorio en disputa histórica con Siria.
Vea aquí el análisis en video:
👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.
✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.
-
Diana cp(85842)•Hace 2 horasUn regalo de Dios del cielo, eso es lo que ha sido el presidente Abelardo de la Espriella para Colombia
-
Martha Ruth(27349)•Hace 3 horasEste informe pasa por alto las reiteradas violaciones de la Constitución Política de las cuales, lo del Mueso Nacional, es sólo una de ellas.
-
Mario Giraldo(196)•Hace 4 horas12.5 de aranceles a las exportaciones, de certificación antidrogas, dólar en picada, inflación subió en 3 meses lo que no subió en tres años, paro armado en Santa Marta, Bombas en Cali, Cucuta sin ley, fondo milagro en el bolsillo de Anita, sueldos de 40 millones al gerente del fondo, Pereira llena de escombros y calles cerradas, Militares de USA en el país, feria de disfraces militares y de policia….. y van 100 días.
-
blanca norha(17546)•Hace 5 horasEs un cuento de.los medios de comunicación. Realmente lo que ha hecho
-
Felipe(dw15k)•Hace 6 horasYa es usual que los usuarios del sistema de salud se estén quejando de la falta o nula atención en salud, de filas de 5 horas y más para reclamar medicamentos que a veces ni siquiera se proveen. La política internacional es un total caos así como el fondo para las víctimas del terremoto. Será un milagro si les llegan las ayudas. De lo que no queda duda por el tono del informe es que el gobierno pauta en EE.
-
Viejito Senil(zl7ku)•Hace 6 horasEl EE, otro eco de propaganda al “gobierno “.
-
Yisus(87484)•Hace 7 horas"Mucho ruido y pocas nueces". Este gobierno que inició haciendo mucho anuncios en todos los frentes, realmente no tiene resultados relevantes que mostrar y, por el contrario, fueron menores en comparación con los 90 días del gobierno Petro; así, por ejemplo, en orden público, los homicidios atribuidos a grupos armados se incrementaron en 315%; atentados /casos de terrorismo +304%; reclutamiento de menores +152% y secuestros +56%. En salud, educación y cultura nada que valga la pena.
-
Lalo(70277)•Hace 7 horas¿Esto es un balance? Es un mero recuento de un comunicado de la Casa de Nariño. Tirarse todo este espacio para reseñar lo que hace el Gobierno no hace sino confirmar la crisis que vive este periodismo de antaño condenado a su desaparición.
-
JoseM(89881)•Hace 7 horashacer el ridiculo y mostrar su mediocridad, acomodo para quienes hace las veces de gato de peluche. asco.
-
Leumar(ptqus)•Hace 8 horasNo sé sie este artículo fue patrocinado por el actual mandatario, en dónde está un análisis con rigor definiendo claramente lo bueno, lo malo y demás, no cita empleo, seguridad en números, número de atentados, no esboza el sentido de la reforma tributaria, como por ejemplo por qué se enfoca en bajar de impuestos a los ricos y clavarse los a los pobres y clase media. Por favor, lo peor es que este artículo se encuentra en primera plana
-
Luis eduardo(07417)•Hace 8 horasCuales fueron las ejecutorias, tangibles y materiales para los colombianos del comun?, tanta zalameria de parte de ester periodico, demuestra genuflexion y servilismo frente a un presidente que ha viajado y hablado mucho por el pais, hasta ha ido al estado para ver al junior, pero que no ha hecho nada para cumplir sus funciones de jefe de estado. Jugando a los disfraces no se gobierna y parece que al periodista se le olvido su funcion de informar y no de ser bufon del presidente. Mientras tanto
-
Pedro(09087)•Hace 8 horasCreo que esos son puras mentiras, aparte de hacer de Payaso, no ha dado soluciòn a nada y la mujer se quedò con la plata de las ayudas, los damnificados estan a la deriva. Non sean còmplices EE