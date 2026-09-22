Delegación colombiana ya inició agenda en Asamblea General de la ONU: ¿habrá foto con Trump?

La agenda de la delegación del presidente Abelardo de la Espriella para la Asamblea General de la Naciones Unidas encabezada por el vicepresidente José Manuel Restrepo ya inició en la jornada de este martes, cuando arranca el grueso de los compromisos que se desarrollarán en Nueva York. Son varios los eventos agendados para esta comitiva en el primer encuentro de alto nivel tras dos meses de la llegada al poder del nuevo gobierno.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Junto con el canciller Omar Bula Escobar; el ministro de Comercio, Mauricio Gómez; la embajadora en Washington, María Consuelo Araújo; y el embajador ante la ONU, Mauricio Gaona, esta delegación emprendió una serie de encuentros con otras delegaciones internacionales y jefes de Estado apuestas claras para establecer la nueva hoja de ruta en la diplomacia colombiana. El objeto principal en la mayoría de citas es lograr una mayor apertura comercial de Colombia y establecer lo que el presidente De la Espriella denominó como las "Milagro Weeks".

Publicidad

Le sugerimos: Así responde el Gobierno sobre acuerdos firmados para entrar al Escudo de las Américas

Tras una primera jornada con encuentros con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader o Kristi Noem, la delegada por el presidente Donald Trump para liderar el Escudo de las Américas, la agenda colombiana comprendió desde este martes una serie de encuentros en el recinto que acogerá esta nueva edición de la Asamblea General. Allí, Restrepo y toda la delegación tuvieron un primer encuentro protocolario con el secretario general de la ONU, António Guterres.

Ese saludo da la apertura a las sesiones que se extenderán hasta el próximo 28 de septiembre y que representa "un gesto simbólico de presencia colombiana en la máxima instancia multilateral". Luego de ese encuentro, que surtieron todas las delegaciones invitadas, Restrepo, el canciller Bula, el ministro Gómez Amín y los embajadores Araújo y Gaona pasaron al salón general, donde dará inicio el debate de la ONU y que tendrá como su primer ponente al presidente de los Estados Unidos, Donadl Trump.

🇨🇴🇺🇳 #AEstaHora el vicepresidente José Manuel Restrepo (@jrestrp), el canciller Omar Bula y el embajador ante la ONU, Mauricio Gaona (@JMauricioGaona), participan en la apertura del Debate General del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde… pic.twitter.com/BM1i4bWhzZ — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) September 22, 2026

La presencia durante este discurso será clave, pues el discurso del mandatario estadounidense tendrá un foco primario sobre la seguridad, materia en la Colombia ya está fuertemente alineada con los intereses de ese país. En efecto, esa alianza ya le permitió a Colombia su ingreso ante el Escudo de las América, apuesta con la que Trump busca establecer un bloque conjunto en el hemísferio y que quiere, además, poner un alto a la influencia y expansión de la economía china en la región.

Tras el arranque de la sesión, Restrepo tendrá un cita con el JP Morgan, que según calificó la Vicepresidencia como "uno de los bancos de inversión más influyentes del planeta. La reunión con fondos de infraestructura busca destrabar financiamiento para grandes proyectos en el país".

Lea: Arrancó ajuste en la derecha: los de De la Espriella y los de Uribe quieren poder regional

Ahora bien, la expectativa se centrará en la primera foto oficial del vicepresidente con Trump. Esta misma noche, el líder republicano será quien lidere una cena de honor con la que busca estrechar lazos con otros jefes de delegación. La misión de Restrepo, además de afianzar la cercanía entre los dos gobierno, está en convencer a Trump de visitar por primera vez a Colombia y sostener un encuentro con el presidente Abelardo de la Espriella, pues el jefe de Estado colombiano no viajó a esta cita en Nueva York al haber afirmado que el pleno de su mandato lo despachará en territorio colombiano.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.