La Cancillería firmó un contrato de COP 286 millones con la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa (UID) para que realice una auditoría forense sobre la contratación en el gobierno de Gustavo Petro. A través de su Fondo Rotatorio, el Ministerio de Exteriores dirigido por Omar Bula solicita a la organización revisar integralmente documentación, recopilar información sobre las personas naturales y jurídicas contratadas, y verificar y examinar informes de supervisión de los contratos.

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De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso El Espectador, el objeto de ese contrato es la "prestación de servicios profesionales especializados de auditoría forenses con componente investigativo y enfoque de detección" sobre 52 contratos "derivados de procesos de contratación de mínima cuantía previamente identificados por la entidad" que corresponden al periodo entre 2022 y 2024. El plazo de ejecución de estas labores sería hasta el 31 de diciembre de este año.

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"Las actividades técnicas por ejecutar estarán orientadas a la revisión, verificación, análisis, correlación y evaluación de información principalmente contractual, documental, societaria y financiera, con el propósito de identificar inconsistencias, anomalías, riesgos, patrones atípicos o cualquier situación relevante detectada para la toma de decisiones por parte de la entidad", especifica la Cancillería.

Este es el documento de estudios previos para la contratación de la auditoría forense en la Cancillería. Foto: Archivo

La entidad deja claro que el propósito no es únicamente verificar el cumplimiento de los requisitos del contrato, sino que va más allá. Según el mismo documento presentado como parte de los estudios previos, también se busca identificar "situaciones potencialmente asociadas a malas prácticas contractuales, riesgos de corrupción, conflictividad de intereses, irregularidades documentales, posibles esquemas defraudatorios, utilización indebida de estructuras societarias, riesgos de colusión entre contratistas o cualquier circunstancia que pueda afectar los principios de transparencia, moralidad administrativa, responsabilidad y selección objetiva".

Como supo este diario, esta sería la primera vez que tanto el Ministerio de Exteriores como el Fondo Rotatorio contratan una auditoría forense para evaluar la contratación interna. Pero no es menor, pues ocurre en un gobierno que ha dicho que pondrá la lupa sobre los movimientos de la administración anterior y en cuyo libro blanco —titulado como el "Libro de la Verdad"— incluyen parte de las denuncias sobre presuntos manejos irregulares de recursos en el cuatrienio pasado.

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Previamente, la UID ya había prestado servicios en entidades públicas. De acuerdo con el formato presentado por el Fondo Rotatorio, ha contratado en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), el Ministerio de Educación Nacional y en el Departamento Administrativo de Control Interno de Santiago de Cali para procesos de este tipo.

"La UID acredita una estructura organizacional y técnica especializada para la ejecución de auditorías forenses e investigaciones complejas, soportada en un equipo interdisciplinario conformado por profesionales del derecho, contaduría pública, auditoría forense, ingeniería de sistemas, investigación criminal, criminalística, análisis financiero y ciencias forenses, con experiencia específica en la investigación de hechos asociados a delitos contra la administración pública, lavado de activos, corrupción, fraude documental, delitos informáticos y demás conductas relacionadas con la protección del patrimonio público", se lee en el documento en manos de El Espectador.

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En el libro blanco que presentó el presidente Abelardo de la Espriella junto a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, se incluyen algunos puntos sobre la Cancillería. Se habla de una estructura interna "desbalanceada" por una planta interna de 712 cargos con 764 contratos de prestación de servicios, así como un déficit de funcionamiento de COP 168.425 millones para lo que resta de 2026, tras un traslado interno de COP 45.034 millones sobre un déficit inicial de COP 213.460 millones. Por su lado, el gobierno Petro ha negado cualquier tipo de irregularidad en la contratación.

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