En total, son 17 representantes los que integran esa célula legislativa. La mayoría de sillas son del Pacto Histórico, que logró cinco puestos; le siguen el Centro Democrático y el Partido…

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes empezó labores tras un periodo de parálisis y ya repartió procesos clave sobre los más altos cargos del Estado. Entre ellos están los 370 expedientes contra el expresidente Gustavo Petro, así como los que están a nombre del exmandatario Álvaro Uribe y la fiscal Luz Adriana Camargo.

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En total, son 17 representantes los que integran esa célula legislativa. La mayoría de sillas son del Pacto Histórico, que logró cinco puestos; le siguen el Centro Democrático y el Partido Liberal, cada uno con tres. El Partido Conservador y la bancada de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) quedaron con dos cada uno, mientras que Cambio Radical y La U tienen solo un asiento cada uno.

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Esa representación interna también determinó cómo se repartieron los procesos. De los 370 que hay actualmente contra el expresidente Petro, 350 están en manos de la oposición, mientras que de los 20 hay algunos que llegaron al despacho de Carlos Cuenca (Cambio Radical) y Daniel Briceño (Centro Democrático).

El expresidente Gustavo Petro es el líder del Pacto Histórico. Foto: EFE - José Méndez

Al primero le cayeron el de la violación de topes de la campaña de 2022 —el Consejo Nacional Electoral sancionó a los directivos de la campaña por ese mismo caso— y el del llamado "Pacto de Valledupar", sobre la reunión con exjefes paramilitares en la que, presuntamente, el Gobierno habría pedido hacerlos declarar en contra del exmandatario Uribe, el actual jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Al segundo, llegaron la investigación del llamado "tarimazo" con cabecillas de la Oficina de Envigado y La Terraza en La Alpujarra (Medellín), así como las denuncias por el presunto direccionamiento de contratos a cambio de favores de índole sexual denunciado por Deicy Jiménez.

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Ahora, el de Petro no es el único nombre en expedientes. El líder natural del Centro Democrático tiene 49 en su contra que recibieron despachos de los liberales, los conservadores y los mismos uribistas. Incluso, a nombre de De la Espriella hay 44 que se acumulan en poco más de 100 días de mandato presidencial y también fueron repartidos.

Pero hay otros cargos diferentes al del jefe de la Casa de Nariño que también fueron repartidos. Contra la fiscal Luz Adriana Camargo hay más de 74 investigaciones, que tocan temas como presunta omisión en el caso del saqueo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). También están el exfiscal Néstor Humberto Martínez; la actual secretaria de Transparencia y exmagistrada, Cristina Lombana; y magistrados de la Corte Constitucional Vladimir Fernández y Carlos Camargo.

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La Comisión de Acusación solo empezó a funcionar plenamente hace algunas semanas, cuando recibieron los fondos designados por el Ministerio de Hacienda en el Congreso. Pasaron más de dos meses sin que pudiera ejecutarse el monto asignado y el mismo presidente de esa célula legislativa, Cuenca, tuvo que enviar una carta el ministro Miguel Gómez para "reiterar la solicitud en la asignación de los recursos presupuestales necesarios para garantizar el normal funcionamiento de esta comisión y el trámite oportuno de los procesos constitucionales y legales que le competen".

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